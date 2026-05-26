Papst Leo XIV.
Papst Leo XIV. an den Toren der Sommerresidenz Castel Gandolfo / Foto: Vatican Media/AKG Images

Leo XIV. Der stille Machtmensch vom Stuhl Petri

Seit einem Jahr ist der Amerikaner Robert Prevost der neue Papst. Nun hat sich Donald Trump das Oberhaupt der katholischen Kirche zum Gegner erkoren. Es geht bei dem Streit auch um die Deutungshoheit über die Gegenwart.

VON VOLKER RESING am 28. Mai 2026 20 min

Volker Resing

Autoreninfo

Volker Resing leitet das Ressort Berliner Republik bei Cicero. Er ist Spezialist für Kirchenfragen und für die Unionsparteien. Von ihm erschien im Herder-Verlag „Die Kanzlermaschine – Wie die CDU funktioniert“.

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Es ist ein schmiedeeisernes Tor in einer unscheinbaren Mauer, wie es sie in dem italienischen Örtchen viele gibt. Die Zinnen sind verziert, aber die Streben mit einer Blende versehen, sodass man nicht reinschauen kann. Draußen wartet ein Pulk von Menschen, es wird Musik gemacht. Irgendwann öffnet sich der Zugang. Das Gebrüll ist groß. Heraus tritt Papst Leo XIV., der 267.Bischof von Rom, Nachfolger des Apostels Petrus und Oberhaupt von 1,4 Milliarden Katholiken weltweit. Er geht beherzt voran, nur eine Handvoll Leute hinter ihm her. Lange hat man nicht mehr so einen agilen Papst gesehen, nach den zuletzt gebrechlichen Vorgängern Franziskus, Benedikt und Johannes Paul. 

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Dorothee Sehrt-Irrek | Do., 28. Mai 2026 - 10:47

kundiger Artikel.
Bliebe vielleicht noch anzumerken, was ich kürzlich über Papst Leo las, dass er teils von Sklavenhaltern und von Sklaven "abstammt"?
Ein Vorläuferpapst, auch mit Namen Leo, soll sich schon spezieller zum Sklavendrama, auch der katholischen Kirche, geäußert haben?
Das brächte ihn mir sehr nahe, weil Täter und Opfer zugleich zu sein, ihm nicht fremd scheint?
Vielen Dank, Herr Resing

Christa Wallau | Do., 28. Mai 2026 - 12:21

vor allem anderen.
Die Gemeinschaft der Katholiken wird durch den Glauben an Jesus Christus u. sein Evangelium zusammengehalten. Der unerschütterliche Glaube an die Auferstehung u. das jenseitige Weiterleben bei Gott ist d a s zentrale, einigende Band, das die Katholiken auf der Welt zusammenhält, sowie die Anerkennung des Papstes als Stellvertreter Christi auf Erden. Der erste war der Apostel Petrus, und seitdem sind ihm 266 Amtsinhaber gefolgt. Viele von ihnen haben sich als unwürdig erwiesen, andere als bloße Verwalter, und wieder andere als Lichtgestalten im Dienste des christlichen Glaubens.
Bei Papst Leo XIV. wird die Zukunft zeigen, wie fähig er ist, die mehr als 1,4 Milliarden Katholiken (deren Zahl übrigens ansteigt, z. B. in Afrika!)
als Glaubensgemeinschaft zusammenzuhalten.
Auf den Rat des Episkopates u. anderer "Experten" in Deutschland kann er dabei getrost verzichten; denn sie sind ebensolche geistigen Versager u. Billig-Moralisten wie die meisten deutschen Politiker.

"(deren Zahl übrigens ansteigt, z. B. in Afrika!)".

Denn die katholische Kirche ist ein Grund für die Migration über das Mittelmeer. Der Glaube ist ein Grund weshalb diese hier empfangen werden und weshalb es ein ungebremstes Bevölkerungswachstum in Afrika gibt.

Die Kirche hat sich gefälligst aus staatlichen also weltlichen Angelegenheiten rauszuhalten!!

für die Migration über das Mittelmeer sein soll, müssen Sie mir erst mal erklären.
Vllt. meinen Sie ja, daß der Papst nicht zu Verhütung bzw. Schwangerschaftsabbruch aufruft u. sich daher die Menschen z. B. in Afrika stark vermehren.
Sie wissen wahrscheinlich nicht, daß der Papst kein Vertreter einer Lehre von der kaninchenhaften Vermehrung der Menschen ist bzw. die katholische Kirche sehr wohl zu Enthaltsamkeit u. gegenseitiger Rücksichtnahme bzw. liebevollem Umgang der Eheleute miteinander aufruft. Wenn die Gläubigen diesem Ruf folgten, gäbe es weniger Kinder u. heilere Familien.
Daß viele Menschen die Ausübung ihrer Lust der echten Liebe zum Ehepartner u. den Kindern vorziehen, ist nicht Schuld des Papstes, sondern der
menschl. Schwäche u. dem Hang zum Egoismus zu verdanken.
M. E. hat sich die Kirche - das sehe ich genau wie Sie - aus jeglicher Politik herauszuhalten, a b e r sehr wohl darf u. muß sie sogar den Gläubigen klare
Regeln setzen für ein Leben gemäß dem Evangelium.

Peter William | Do., 28. Mai 2026 - 12:22

auf zwei Amtszeiten ist doch gerade das es dem oder der Herrschenden ermöglicht zu machen was er will. Es muss nicht mehr um Zustimmung gebuhlt werden, eine dritte Amtszeit wird es sowieso nicht geben. Also kann Porzellan zerbrochen und die eigene Weltsicht auch wehement und offensiv verbreitet werden. Es können unliebsame Reformen angegangen werden usw. usf. Wen interessiert die nächste Wahl, wenn man bei dieser sowieso nicht mehr berücksichtigt wird.

Manche sagen das sei eine Schwache im Sinne einer unmöglichen Kontinuität in der Regierungsführung, ich sehe es genau anders herum. Es ermöglicht eine disruptive und somit reformorientierte Politik.

Karl-Heinz Weiß | Do., 28. Mai 2026 - 12:55

Die Reaktion von Trump war absehbar. Deutlich komplizierter erscheint mir die Lage von JD Vance. Wenn der seine für den Übertritt zum Katholizismus angegebenen Gründe ernst meint, geriete er in einen Loyalitätskonflikt mit Trump.
Wenn der Papst meint, durch seine dank Duolingo erworbenen Deutschkenntnisse die hiesige Kirche besser zu verstehen, dürfte er damit falsch liegen. Die katholische Kirche in Deutschland lebt überwiegend vom Engagement ehrenamtlicher Frauen. Da selbst Minimalkompromisse (Frauendiakonat) ausbleiben, treten immer mehr enttäuscht aus. Das Ende ist absehbar.

Christa Wallau | Do., 28. Mai 2026 - 13:40

die Unzufriedenheit vieler katholischer Frauen mit ihrer Kirche.
Würde es tatsächlich eine Aufwertung bedeuten, wenn sie in die Ämter gelangten, die Männern vorbehalten sind?
Was würde sich dadurch insgesamt für die Kirche bzw. für die Bedeutung des Glaubens in der Gesellschaft verbessern?
M. E. ist die protestantische Kirche, in der Frauen sogar Bischöfinnen werden dürfen, das beste Beispiel dafür, daß dieses Faktum die
Attraktivität dieser Kirche n i c h t erhöht. Im Gegenteil: Die protetantischen Kirchen sind sonntags noch leerer als die katholischen!
Gemäß dem Evangelium Jesu Christi leisten die Frauen mit ihren speziellen Diensten in der alltäglichen Gemeindearbeit eine absolut g l e i c h w e r t i g e
Arbeit wie der Klerus. Daß sie in dessen Hierarchie keine Rolle spielen, sollte sie eher freuen als ärgern; denn so sind sie gefeit gegen die Versuchung des Machtmißbrauchs, dem viele ihrer männlichen Mitstreiter erliegen.

Worauf es ankommt. das ist allein der GLAUBE.

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