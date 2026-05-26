- Der stille Machtmensch vom Stuhl Petri
Seit einem Jahr ist der Amerikaner Robert Prevost der neue Papst. Nun hat sich Donald Trump das Oberhaupt der katholischen Kirche zum Gegner erkoren. Es geht bei dem Streit auch um die Deutungshoheit über die Gegenwart.
Es ist ein schmiedeeisernes Tor in einer unscheinbaren Mauer, wie es sie in dem italienischen Örtchen viele gibt. Die Zinnen sind verziert, aber die Streben mit einer Blende versehen, sodass man nicht reinschauen kann. Draußen wartet ein Pulk von Menschen, es wird Musik gemacht. Irgendwann öffnet sich der Zugang. Das Gebrüll ist groß. Heraus tritt Papst Leo XIV., der 267. Bischof von Rom, Nachfolger des Apostels Petrus und Oberhaupt von 1,4 Milliarden Katholiken weltweit. Er geht beherzt voran, nur eine Handvoll Leute hinter ihm her. Lange hat man nicht mehr so einen agilen Papst gesehen, nach den zuletzt gebrechlichen Vorgängern Franziskus, Benedikt und Johannes Paul.
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