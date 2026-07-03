Jan Solwyn ist Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institute for National Security Studies (INSS) an der Universität Tel Aviv. Zuvor war er 15 Jahre lang bei der Bundespolizei tätig.

Als jemand, der seit einiger Zeit in Israel lebt, konnte ich die eskalierende Konfrontation zwischen dem Staat Israel und der Islamischen Republik Iran aus der ersten Reihe verfolgen. Den beiden Kriegen im Juni 2025 und im März 2026 lag dasselbe Schlüsselthema zugrunde, das die geopolitische Ordnung des Nahen Ostens seit Jahrzehnten maßgeblich beeinflusst: das iranische Atomprogramm.

Die Positionen sind bekannt. Israel argumentiert, dass das iranische Regime die Fähigkeit zur Herstellung von Atomwaffen anstrebe, was eine existenzielle Bedrohung für den jüdischen Staat darstellt. Angesichts der Staatsdoktrin Teherans gegenüber dem jüdischen Staat, deren tragende Säule die Vernichtung des „zionistischen Gebildes“ darstellt, argumentieren israelische Politiker über Parteigrenzen hinweg, dass Israel es nicht zulassen könne, dass der Iran offensive nukleare Fähigkeiten entwickelt.

Die Islamische Republik hingegen behauptet seit jeher, ihr Atomprogramm diene ausschließlich zivilen Zwecken. Kritiker entsprechender israelischen Militäraktionen werfen Jerusalem daher vor, einen Konflikt auf der Grundlage von Vermutungen, statt Beweisen zu eskalieren.

Doch es gibt einen anderen Ansatz für diese Debatte. Welche Lehren könnte ein autoritäres Regime in diesem Zusammenhang aus dem Krieg in der Ukraine ziehen?

Keine westliche Nation hat Truppen in die Ukraine entsandt

Für mich hat diese Frage eine persönliche Dimension. 2019 war ich zwölf Monate lang im Rahmen der EU-Grenzschutzmission EUBAM in der Ukraine im Einsatz. Seit über vier Jahren ist die Welt Zeuge eines verheerenden Krieges in Osteuropa. Westliche Regierungen haben die Ukraine sowohl finanziell als auch mit Geheimdienstinformationen, modernen Waffen, Ausbildung ukrainischer Soldaten und auf dem diplomatischen Parkett unterstützt.

Ohne diese umfassende internationale Unterstützung wäre die ukrainische Verteidigung höchstwahrscheinlich bereits in der Anfangsphase der russischen Vollinvasion zusammengebrochen. Doch trotz allgegenwärtiger Solidaritätsbekundungen und jener multidimensionalen Hilfe für die Ukraine fehlt ein entscheidendes Element: Keine westliche Nation hat Truppen in die Ukraine entsandt; keine westliche Nation ist direkt in den Krieg eingetreten.

Der Grund liegt auf der Hand. Zwar sind die USA, die Europäische Union, „der Westen“ allgemein, Russland gegenüber in nahezu allen Aspekten konventioneller Kriegsführung um ein Vielfaches überlegen. Einer entsprechend koordinierten militärischen Intervention hätten die russischen Truppen in der Ukraine kaum etwas entgegenzusetzen.

Dennoch bleibt ein solches Szenario undenkbar. Warum? Weil Russland über das größte Atomwaffenarsenal der Welt verfügt. Seit Februar 2022 haben russische Politiker und Propagandisten die westliche Öffentlichkeit wiederholt durch unverhohlene Drohungen an diese Tatsache erinnert. Im russischen Fernsehen wurden offen Angriffe auf europäische Hauptstädte mit ballistischen Atomraketen diskutiert. Ob diese Drohungen ernst gemeint waren oder lediglich Teil der russischen psychologischen Kriegsführung sind, ist letztlich irrelevant.

Die iranische Führung hat gesehen, wie ein Staat ohne Atomwaffen von einer Atommacht angegriffen wurde

Das Risiko einer nuklearen Eskalation setzt Grenzen, die selbst die mächtigsten Militärbündnisse nur ungern austesten. Die Folge ist eine strategische Realität, die Regierungen weltweit nicht ignorieren können. Russlands Atomwaffenarsenal garantiert nicht dessen Sieg in der Ukraine. Es schränkt jedoch die Handlungsoptionen derjenigen, die sich der russischen Aggression entgegenstellen wollen, erheblich ein.

Diese Lektion wird noch deutlicher, wenn man das Budapester Memorandum von 1994 betrachtet. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion erbte die unabhängige Ukraine das drittgrößte Atomwaffenarsenal der Welt. Im Gegenzug für Sicherheitsgarantien und die Gewährleistung der territorialen Integrität durch die Russische Föderation erklärte Kiew sich bereit, darauf zu verzichten.

Rückblickend ist es heute schwer vorstellbar, dass die Mehrheit der Ukrainer die Aufgabe ihres Atomwaffenarsenals Mitte der 90er Jahre für eine kluge strategische Entscheidung hält. Hätte die Ukraine eine glaubwürdige nukleare Abschreckung behalten, wären Moskaus Kriegspläne mit ziemlicher Sicherheit anders ausgefallen.

Die iranische Führung verfolgt die Ereignisse in der Ukraine seit Februar 2022. Sie hat gesehen, wie ein Staat ohne Atomwaffen von einer Atommacht angegriffen wurde. Sie hat gesehen, wie internationales Recht und vermeintliche Sicherheitsgarantien sich aufgrund der Risiken einer nuklearen Eskalation in Luft auflösen. Sie hat gesehen, wie der Westen ein operatives Engagement aufgrund der Risiken einer nuklearen Eskalation vermeidet.

Welche Schlüsse kann sie ziehen? Aus Teherans Sicht hat das Überleben des Regimes höchste Priorität. Die iranische Führung kennt das Schicksal Saddam Husseins im Irak und Muammar al-Gaddafis in Libyen. Sie sieht auch ein atomar bewaffnetes Nordkorea, dessen Regime trotz jahrzehntelanger Sanktionen und internationaler Isolation weiterhin fest an der Macht ist. Atomwaffen sind die ultimative Garantie für den Fortbestand von Diktaturen im 21. Jahrhundert.

Ein Fehler von historischem Ausmaß

Nichts davon beweist, dass der Iran Atomwaffen anstrebt. Die strategischen Anreize sind jedoch unbestreitbar. Die entscheidende Frage lautet daher nicht mehr: Warum sollte der Iran eine nukleare Abschreckung anstreben? Die entscheidende Frage lautet: Welche Ressourcen ist der Iran bereit einzusetzen und welche Risiken ist das Regime bereit einzugehen, um Nuklearwaffen zu erlangen, die letztlich sein Überleben sichern würden?

Jedes Memorandum, jede Vereinbarung mit dem gegenwärtigen iranischen Regime zur Begrenzung seiner nuklearen Fähigkeiten wird in dem Moment null und nichtig, da die iranische Seite glaubt, es aus einer Position der politischen und militärischen Stärke heraus überwinden zu können – genau wie Russland es mit dem Budapester Memorandum tat.

Jede Regierung und jede internationale Organisation – insbesondere die Obama-Regierung, die Trump-Regierung oder die Atomenergiebehörde der UN – die glaubt, mit einem „Deal“ ließe sich das iranische Atomwaffenprogramm endgültig beenden, begeht einen Fehler von historischem Ausmaß. Einen Fehler, für den künftige Generationen den Preis zahlen werden – allen voran in Israel, aber letztlich auch darüber hinaus.

Die Iraner haben aus dem Krieg in der Ukraine ihre Lehren gezogen. Der Westen sollte es ihnen endlich gleichtun.

Die englische Fassung dieses Beitrags erschien bei der Times of Israel.