Die Grünen hatten vor der Eskalation des 2014 begonnenen russisch-ukrainischen Krieges für ihre Forderungen, Nord Stream 2 die Betriebsgenehmigung zu verweigern, moralische Argumente angeführt: Im Russland Putins würden Menschenrechte massiv verletzt, sexuelle Minderheiten verfolgt, Mordanschläge auf Regimekritiker verübt. Doch völlig fehlte in den Berliner Debatten, dass die Deutschen gemeinsam mit den anderen Abnehmern von russischem Erdgas und Erdöl indirekt nicht nur zur Umweltzerstörung in Russland, sondern auch zur Schädigung des globalen Klimas beitrugen. Wenn also AfD und BSW sich für die Wiederaufnahme des Imports russischen Gases aussprechen, so ist dies nur ein Beleg dafür, dass die Putinversteher von rechts und links grundlegende Fakten nicht kennen.