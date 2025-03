Was Le Pen und ihre Parteifreunde im Europäischen Parlament offenbar praktiziert haben – nämlich für dortige Zwecke eingestellte und aus dem EU-Budget bezahlte Mitarbeiter in Paris für nationale Parteizwecke einzusetzen –, ist nicht zu entschuldigen, auch wenn vermutlich in unzähligen Behörden auch hierzulande vergleichbare Schiebereien praktiziert werden. Wichtiger ist: Der politische Teil der Strafe, also die fünfjährige Unwählbarkeit, wird verheerende Folgen für das gesellschaftliche Klima und die politische Kultur haben.