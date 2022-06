Anti-Macron-Stimmung ausgenutzt

Die schärfsten Widersacher zur Rechten und zur Linken legten am Sonntag stark zu. Die „neue ökologische und soziale Volksunion“ (Nupes) des Linkspopulisten Jean-Luc Mélenchon könnte auf etwa 150 Sitze kommen. Damit würde sie ihren Bestand mehr als verdoppeln. Mélenchon nutzte die Anti-Macron-Stimmung im Land geschickt aus, nachdem er schon das Unmögliche geschafft hatte, nämlich sogar gemäßigte Linke und Grüne hinter sich zu scharen. Die Bäume der Linken wachsen allerdings auch nicht in die Himmel. Die Nupes aus Sozialisten, Grünen, Kommunisten und Mélenchons „Unbeugsamen“ legt gegenüber dem ersten Wahlgang kaum zu. Mélenchon verpasst klar sein Ziel, die Regierungsmehrheit zu erringen und damit Premierminister Macrons zu werden.



Das „Rassemblement National“ von Marine Le Pen erzielt dagegen ein unerwartetes Spitzenergebnis von rund 85 Sitzen – ein absoluter Rekord für eine Bewegung, die bisher nur eine Handvoll Abgeordnete hatte. Ein wichtiger Faktor waren die heftigen Preissteigerungen der letzten Zeit. Die Inflation hat offensichtlich Le Pens ärmere, oft vergessene Wählerschaft mobilisiert. Die Bannerführerin der Rechtsnationalen wurde in ihrem Wahlkreis in Nordfrankreich mit 62 Prozent der Stimmen wiedergewählt. Sie hat damit bewiesen, dass sie in Not leidenden Gegenden wie Nordfrankreich durchaus 50 Prozent oder mehr Stimmen machen kann.