Vier Menschen tragen Wasserkanister auf einer sonnigen Straße, bunte Wand im Hintergrund, Foto.
Einwohner von Havanna tragen während eines Stromausfalls Eimer mit Wasser durch die Straßen / picture alliance/dpa/AP | Ramon Espinosa

Lateinamerika Mit Kuba fällt die letzte linke Ikone

Das Licht geht aus auf der kommunistischen Insel. Linke Sympathisanten wollen das Regime noch retten. Kubaner klagen über „Poverty Porn“. Doch was Washington plant, bleibt noch nebulös.

VON MARCELA VÉLEZ-PLICKERT am 5. April 2026 8 min

Marcela Velez Plickert

Autoreninfo

Marcela Vélez-Plickert ist Wirtschaftsjournalistin und hat fünfzehn Jahre in Lateinamerika gearbeitet. Heute schreibt sie von London aus vor allem für die chilenische Zeitung Diario Financiero. Sie hat in Guayaquil, Santiago de Chile und London studiert.

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In fast jeder linken Studenten-WG der Siebzigerjahre hing ein ikonisches Plakat von Ché Guevara. In Berlin, Paris und Madrid war man begeistert von dem charismatischen kubanischen Revolutionär. Das Gesicht des „Ché“ mit trotzigem Blick trugen viele auf T-Shirts. Die meisten dieser Kuba-Begeisterten haben die Insel vermutlich nie betreten. Berichte über Repression und Folter, für die Fidel Castro und Ché Guevara verantwortlich waren, haben sie lieber ausgeblendet.

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Ichwilldasnicht | So., 5. April 2026 - 19:50

Es scheint noch viel Platz auf Kuba zu sein. Macht Euch auf als sozialistische Karawane, nehmt alle von Euch gewählten Jünger:innen ausnahmslos mit, bitte achtet darauf das ihr nur mit Lastenfahrräder & Leiterwagen die Überfahrt organisiert, Heidi lass Deinen Dienstwagen den Audi A 8 hier bei uns, ruft alle Eure Anhänger über TikTok auf Euch schnellstens zu folgen. Und nehmt die gesamte Literatur für das Völkerrecht, sowie alle Völkerrechtliches Personal mit, mit & ohne Diplom, damit eure "Fressefreiheit" auf Kuba voll gelebt werden kann. Nehmt Hühner, Schweine & Kühe zum melken mit, damit Ihr auf der Überfahrt nicht verhungert. Und all Eurer Vermögen in Dollars, damit die jetzige kubanischen Bevölkerung mit Euch „Poverty Porn“ spielen kann. Sehr zum nutzen von denen. Und Donald warte noch ein paar Monate mit "Like Ice in the Sunshine", weil dann erledigt sich der Bevölkerungsaustausch von selbst. Habe ich noch irgend etwas vergessen? Ach ja den Lars, die Bärbel & alle 4,8 % Jünger ;

C. Schnörr | So., 5. April 2026 - 20:08

es dem internationalen Blickwinkel des Beitrags nicht gerecht wird, so kann ich mir beim Lesen von „letzte linke Ikone“ nicht den Kommentar verkneifen: Bitte Berlin nicht übersehen, das auf dem besten Weg zu Klein-Kuba wäre, würde man endlich den unverdienten Länderfinanzausgleich abstellen.

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