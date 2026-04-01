- Mit Kuba fällt die letzte linke Ikone
Das Licht geht aus auf der kommunistischen Insel. Linke Sympathisanten wollen das Regime noch retten. Kubaner klagen über „Poverty Porn“. Doch was Washington plant, bleibt noch nebulös.
In fast jeder linken Studenten-WG der Siebzigerjahre hing ein ikonisches Plakat von Ché Guevara. In Berlin, Paris und Madrid war man begeistert von dem charismatischen kubanischen Revolutionär. Das Gesicht des „Ché“ mit trotzigem Blick trugen viele auf T-Shirts. Die meisten dieser Kuba-Begeisterten haben die Insel vermutlich nie betreten. Berichte über Repression und Folter, für die Fidel Castro und Ché Guevara verantwortlich waren, haben sie lieber ausgeblendet.
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