- Der falsche Mann mit der falschen Botschaft
Nachdem Außenminister Wadephul mit der Absage seiner China-Reise einen diplomatischen Eklat ausgelöst hat, hätte eigentlich der Kanzler nach Peking fliegen müssen. Stattdessen kommt Vizekanzler Klingbeil - und stößt mit seinem Auftreten Deutschlands wichtigstem Handelspartner erneut vor den Kopf.
Der falsche Mann ist gerade mit der falschen Botschaft in Peking unterwegs. Das ist ganz offensichtlich, auch wenn die „Nachrichtenlage“ in den Agenturen und regierungsfreundliche Kommentare anderes nahelegen. Lars Klingbeil ist der falsche Mann, denn eigentlich hätte Bundeskanzler Friedrich Merz gerade dringend nach China reisen müssen. Nur das wäre das korrekte Signal der deutschen Bundesregierung gewesen, dass sie China ernst nimmt, obwohl der eigene Außenminister vor kurzem seine Reise dorthin abgesagt hat.
