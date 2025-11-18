Lars Klingbeil und Wang Huning
Vizekanzler Lars Klingbeil mit Politbüro-Mitglied Wang Huning am 18. November 2025 / picture alliance / Xinhua News Agency | Wang Ye

Lars Klingbeils China-Besuch Der falsche Mann mit der falschen Botschaft

Nachdem Außenminister Wadephul mit der Absage seiner China-Reise einen diplomatischen Eklat ausgelöst hat, hätte eigentlich der Kanzler nach Peking fliegen müssen. Stattdessen kommt Vizekanzler Klingbeil - und stößt mit seinem Auftreten Deutschlands wichtigstem Handelspartner erneut vor den Kopf.

VON HENRIK BORK am 18. November 2025 5 min

Autoreninfo

Henrik Bork ist ehemaliger China-Korrespondent der Süddeutschen Zeitung, lebt seit mehr als zwanzig Jahren in Peking und unterstützt heute mit seiner Beratungsagentur „Asia Waypoint“ internationale Unternehmen bei ihrer strategischen Kommunikation im Chinageschäft.

So erreichen Sie Henrik Bork:

Zur Artikelübersicht

Der falsche Mann ist gerade mit der falschen Botschaft in Peking unterwegs. Das ist ganz offensichtlich, auch wenn die „Nachrichtenlage“ in den Agenturen und regierungsfreundliche Kommentare anderes nahelegen. Lars Klingbeil ist der falsche Mann, denn eigentlich hätte Bundeskanzler Friedrich Merz gerade dringend nach China reisen müssen. Nur das wäre das korrekte Signal der deutschen Bundesregierung gewesen, dass sie China ernst nimmt, obwohl der eigene Außenminister vor kurzem seine Reise dorthin abgesagt hat.

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

DerStefan | Di., 18. November 2025 - 16:55

Da hätte überhaupt niemand mehr hinreisen sollen. China wäre vernünftigerweise folgende klare Botschaft zu übermitteln gewesen:
"Deutschland stellt sich ihrer expanisonistischen Außenpolitik entgegen. Deutschland lässt den geistigen Diebstahls Chinas an deutscher Forschung nicht weiter zu. Es entspricht nicht unseren nationalen Interessen, weiterhin von China als Produktionsstandort abhängig zu sein. Dt. Firmen, die in China investieren, erhalten keine staatliche Unterstützung mehr. Ihre Plagiate deutscher Waren werden mit 1000% Importsteuern belegt.
Bis zur vollständigen Rücknahme aller illegalen chinesischen Staatsangehörigen erteilen wir keine Visa.
Die chinesichen Spione an deutschen Universitäten schicken wir ihnen mit dem nächsten Flug.
Wir erkennen den unabhängigen Staat Taiwan (auch als verlässlicheren Partner) völkerrechtlich an."
Schmerzhaft für die Wirtschaft ? Ja, kurz - aber dann produzieren und wachsen wir. Die Wahrheit ist: die sind genauso abhängig vom Kunden!

Bettina Jung | Di., 18. November 2025 - 16:56

zeugt von Despektierlichkeit. China ist in dieser Hinsicht sehr empfindlich. Das zeigt sich schon in der Art, wie der Austausch von Business-Karten erfolgt und Missstimmung auslösen kann. Klingbeil stieg aus dem Flieger als sei er Economy geflogen und gerade aus dem Bett gestiegen. Zum Fremdschämen.

Hans Jürgen Wienroth | Di., 18. November 2025 - 16:59

Zitat: „Bei den erneuerbaren Energien, der Künstlichen Intelligenz, in der E-Mobilität und bei Drohnen, bei Halbleitern und bei der Batterietechnik – überall ist China der EU inzwischen weit voraus, aber noch immer an Kooperationen mit deutschen Unternehmen interessiert.“

Möchte China die Abhängigkeit Deutschlands und der EU noch weiter ausbauen, um diese endgültig auf den Boden zu werfen? China, immer noch Entwicklungsland, subventioniert seine Produktion, produziert mit billiger Energie die Solarplatten und Windkraftanlagen, Smartphones und Internet, während hier die Wirtschaft den Bach runter geht. Deutsche und EU Campions wie z. B. Kuka werden aufgekauft und das Know-how transferiert, um dann die dt. Werke zu schließen.

Klingbeil hat mit seinem Vorwurf recht, auch wenn die EU mit ihrer Energie- und Bürokratie-Politik die Wirtschaft mit ruiniert. China kennt keinen fairen Wettbewerb. Man will riesige Überkapazitäten an E-Autos in Europa an den Mann bringen. Xi braucht Wachstum.

Klaus Funke | Di., 18. November 2025 - 17:08

Aber das stört in diesem an Unprofessionalität leidenden Land Deutschland keine Sau mehr. Es sind ja nur Chinesen, das macht nichts. Diese arrogante Kolonialherrendenke und Weltfremdheit scheint im Kabinett Merz ausgeprägt. Drum hat man den Wadephul auch noch nicht zum Teufel gejagt. Ebenso wie den Ministerluden Weimer, der seine Kabinettskollegen- und Kolleginnen verhökert wie Edelnutten. Ein Politbetrieb in Berlin, bar jedes Realitätssinnes wie seinerzeit die Offiziere auf der Titanic. Man kann nur noch den Kopf schütteln. Aber keine Angst, diese Regierung hat eine kürzere Halbwertzeit als die Ampel. Spätestens Anfang 2026 wird ihnen das Licht gelöscht. Was mich fasziniert: Merken die nicht, wie sie dem Untergang entgegentaumeln. Können so dumme Menschen ein Land führen? Aber, wir sind schuld, wir haben diese Nieten gewählt, auch unter Anleitung und Mitwirkung von Medien wie dem ehrenwerten CICERO.

Wolfgang Borchardt | Di., 18. November 2025 - 17:15

dass China sich mit Herrn Klingbeil unterhält. Es muss ein Motiv dafür geben, dass man Personen unterhalb des Kanzlers empfängt, obwohl der selbst noch nicht in China war.

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.