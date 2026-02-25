- Der Boss ist tot, das Kartell lebt
Seit dem Tod von Nemesio Oseguera Cervantes, genannt „El Mencho“, stehen Teile Mexikos in Flammen. Der Krieg um das mächtigste Drogenkartell der Welt ist eröffnet. Und die Folgen könnten bis nach Europa reichen.
Im sonst so stillen Kolonialstädtchen Tapalpa, eingebettet in die grünen Berge von Jalisco, hat die mexikanische Armee am vergangenen Wochenende einen der gefährlichsten Männer der Welt aufgespürt: Nemesio Oseguera Cervantes, genannt „El Mencho“, den Chef des Drogenkartells Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El Mencho kam bei einem Militäreinsatz ums Leben. Der Versuch seiner Festnahme artete in heftige Gefechte aus. Insgesamt starben 74 Menschen, darunter 25 Nationalgardisten.
-
Monatsabo (im 1. Monat) 2,00 €Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden.
Der erste Monat kostet 2,00 €, danach 9,80 €/Monat.