El Mecho
Sicherheitskräfte in Mexiko Stadt / picture alliance / Anadolu | Daniel Cardenas

Lage in Mexiko Der Boss ist tot, das Kartell lebt

Seit dem Tod von Nemesio Oseguera Cervantes, genannt „El Mencho“, stehen Teile Mexikos in Flammen. Der Krieg um das mächtigste Drogenkartell der Welt ist eröffnet. Und die Folgen könnten bis nach Europa reichen.

VON MARCELA VÉLEZ-PLICKERT am 25. Februar 2026 7 min

Marcela Velez Plickert

Autoreninfo

Marcela Vélez-Plickert ist Wirtschaftsjournalistin und hat fünfzehn Jahre in Lateinamerika gearbeitet. Heute schreibt sie von London aus vor allem für die chilenische Zeitung Diario Financiero. Sie hat in Guayaquil, Santiago de Chile und London studiert.

So erreichen Sie Marcela Vélez-Plickert:

Zur Artikelübersicht

Im sonst so stillen Kolonialstädtchen Tapalpa, eingebettet in die grünen Berge von Jalisco, hat die mexikanische Armee am vergangenen Wochenende einen der gefährlichsten Männer der Welt aufgespürt: Nemesio Oseguera Cervantes, genannt „El Mencho“, den Chef des Drogenkartells Cartel Jalisco Nueva Generación (CJNG). El Mencho kam bei einem Militäreinsatz ums Leben. Der Versuch seiner Festnahme artete in heftige Gefechte aus. Insgesamt starben 74 Menschen, darunter 25 Nationalgardisten.

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Markus Michaelis | Mi., 25. Februar 2026 - 12:44

Direkt gewinnen können nicht-staatliche Strukturen wie Drogenkartelle, Terrorgruppen und andere gewalttätige Gruppen nicht gegen Staaten, weil ihnen die Masse und der Organisationsgrat prinzipiell fehlen.

Allerdings können sie das Vertrauen in Gesellschaften soweit untergraben, dass zumindest demokratische staatliche Strukturen schwierig werden können. Auch in Europa scheint die Macht der OK in einigen Staaten (Belgien, NL, FR) bedenklich. Die Kartelle/OK haben viel Geld und der Staat braucht mit rechtsstaatlichen Ermittlungen, Justizapparat etc. den 10-fachen Aufwand in der Auseinandersetzung. Da hat man manchmal fast Bedenken, dass dem Staat Mittel und Puste ausgehen.

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.