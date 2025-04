Einverständniserklärung Ich stimme zu, dass Cicero mich per E-Mail kontaktiert, um mir Nachrichten, Updates und Informationen für Marketingzwecke zuzusenden.

Ronald G. Asch hatte den Lehrstuhl für Geschichte der Frühen Neuzeit an der Universität Freiburg inne

Als 1642 in England der Bürgerkrieg zwischen Karl I. und seinen Anhängern einerseits und dem Parlament (genau genommen der Mehrheit der Abgeordneten des Unterhauses und einer überschaubaren Zahl von Mitgliedern des Oberhauses) andererseits ausbrach, war dieser Krieg weitaus mehr als nur ein politischer Konflikt. Es handelte sich um einen Kulturkampf mit Zügen eines Religionskrieges. Auf der einen Seite standen strenggläubige Calvinisten, inspiriert von einem unerschütterlichen puritanischen Sendungsbewusstsein, auf der anderen Seite teils Protagonisten eines Frömmigkeitsideals, das seine Wurzeln in den Traditionen der vorreformatorischen Kirche besaß, teils aber auch Männer, denen die puritanische Sittenstrenge per se zuwider war.

Diese Männer hatten, namentlich dann, wenn sie zur sozialen Elite gehörten, Freude daran, die gottesfürchtigen Moralapostel, die auf der anderen Seite den Ton angaben, durch ihr unsittliches Verhalten maximal zu provozieren. Ein royalistischer Geistlicher bemerkte selbstkritisch über den Konflikt, er sei eine Auseinandersetzung zwischen den Pharisäern und Schriftgelehrten auf der Seite des Parlaments und den Zöllnern und Sündern auf der Seite des Königs. Oder mit anderen Worten: ein Kampf zwischen Heuchelei und Verlogenheit einerseits und Sittenlosigkeit, Grobianismus und blasphemischer Verachtung christlicher Moralvorstellung andererseits. Sind wir heute von einer ähnlichen Auseinandersetzung sehr weit entfernt? In den USA offenbar nicht.