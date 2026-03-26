Die Partei Ursula von der Leyen
Ursula Sonneborn alias Martin von der Leyen: Morph-Wahlplakat zur Europawahl 2024 / picture alliance / Schoening | Schoening

Kritik an Europäischer Union „Die EU setzt gerade alles daran, diese Widerspruchspole zu eliminieren“

Der Satiriker und EU-Parlamentarier Martin Sonneborn klärt seit Jahren über Missstände in der EU auf. Im Interview warnt er vor einer Machtverschiebung zugunsten der EU-Kommission. Reformen innerhalb der bestehenden Strukturen hält er für kaum noch möglich.

INTERVIEW MIT MARTIN SONNEBORN am 31. März 2026

Ilgin Seren Evisen

Autoreninfo

Ilgin Seren Evisen schreibt als freiberufliche Journalistin über die politischen Entwicklungen in der Türkei und im Nahen Osten sowie über tagesaktuelle Politik in Deutschland. 

So erreichen Sie Ilgin Seren Evisen:

Zur Artikelübersicht

Martin Sonneborn ist „Die Partei“-Vorsitzender und sitzt seit 2014 im Europäischen Parlament. Seither macht er immer wieder auf Missstände im EU-Parlament aufmerksam. Insbesondere EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen kritisiert er scharf – immer auch mit den Mitteln der Satire.

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Dorothee Sehrt-Irrek | Di., 31. März 2026 - 11:12

die mich in den Merkeljahren geradezu alarmierten, obwohl der erstere viele "Brüder und Schwestern" hat, der zweite vielleicht auch:
"Sie kennen mich" und "Wir bieten mehr".
Ich kann darauf verzichten und obwohl ich früher gerne die "Titanic" las, kenne ich Herrn Sonneborn nicht wirklich gut, bin aber nach dem Lesen des Interviews hoffentlich schlauer.
Herr Grönemeyer hatte z.B. wieder mein Interesse, als er die Wichtigkeit des Erklärens unterstrich.
Unsere Politik ist meiner geringen Erfahrung nach ein "Knochenjob" und wird eher noch unterbezahlt.
So billig und so effizient bekommt man kaum andere Regierungsformen.

ihn ernst nehmen.
Seine Kritik an Frau vdL verstehe ich nicht ganz, denn eine Präsidentin kann wohl kaum nur mehr ein Sprecher* der Kommissare sein?
Ich werte die Politik vdL´s als eine, die Verantwortung übernimmt und dies auch erklären kann.
Also war für mich schon Frau von der Leyens Agieren während der Coronazeit massgeblich, im Gegensatz zu den, überspitzt, vlt. "Abstandsvermessungen" unserer Kanzlerin.
Von der Leyen ist vom Fach, wie doch wohl auch der Bruder von Scholz.
Das mag beide veranlasst haben zu schnellem Handeln gegen Corona, trägt m.E. aber nicht die Impfpflicht.
Ich vermute sehr stark ein genmanipuliertes Virus und also in seiner Wirkung "potenziertes".
Vielleicht könnte man das auch mal bei Aids überprüfen?
Auch normale Erkältungen "raffen" viele Alte und Geschwächte hin und Frau Merkel hat den Impfstoff ja nicht entwickelt.
Zur Medizin allgemein habe ich schon Vertrauen.
Es war eine schwierige Zeit, die ohne Frau vdL noch schwerer geworden wäre.
Ebenso die US-KRISE

Urban Will | Di., 31. März 2026 - 11:28

Dass man das Gequatsche und die Realität in diesem Irrenhaus EU, welches dem deutschen in nichts nachsteht, satirisch kaum mehr überzeichnen kann, stimmt fürwahr.
Aber was er hier sagt, ist eigentlich todernst.
VdL ist de facto eine Verbrecherin. In D wird man irgendwann eingesperrt, wenn man den Zwangsbeitrag für diesen Versagerhaufen ÖRR nicht bezahlt. Diese Dame hat Milliarden veruntreut und einfach Beweismittel vernichtet. Und hockt noch immer im Amt. Das ist ein Schlag ins Gesicht aller, die noch an so etwas wie Gerechtigkeit glauben.
Es stimmt. Würde die vierte Gewalt nicht total versagen, wäre das nicht mehr der Fall.
Und da sind wir beim nächsten: Noam Chomskys Alptraum. Und nichts ist schlimmer in diesen Zeiten als dieses Kolossalversagen vieler Medien.
Daher bleibe ich dabei: diese EU muss weg. Ersetzt werden durch etwas sinnvolles. VdL und andere müssen vor Gericht.

Ingbert Jüdt | Di., 31. März 2026 - 13:50

Die Gemeinsamkeit dieser drei Herren: Sie wurden auf dem Weg sogenannter »Sanktionen« ohne Strafprozess bürgerlich entrechtet - von einer Brüsseler EU, die die Geltung der Bürger- und Menschenrechte in Europa damit buchstäblich ins finstere Mittelalter zurückstößt, nämlich bis in die Zeit vor Geltung der Magna Carta Libertatum.

Doğru, Baud, Röper: Mögen diese Namen so lange öffentlich wiederholt werden, bis die Brüsseler Kommissionäre entweder daran ersticken oder ein Sanktionsregime beenden, durch welches sie die Europäische Kommission als Schurkenstaatregime entlarven und entlegitimieren.

Die Begründung für die Sanktionen: Verbreiten sogenannter »russischer Desinformation«. Ein Begriff, mit dem jede Information kriminalisiert wird, die geeignet ist, ein oder mehrere ideologische Propagandanarrative und Realitätsverleugnungsmuster des »Wertewestens« zu durchbrechen, die (von Fabio Vighi) ganz zu Recht als »Wahnvorstellungen einer zusammenbrechenden Welt« bezeichnet werden.

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.