- „Die EU setzt gerade alles daran, diese Widerspruchspole zu eliminieren“
Der Satiriker und EU-Parlamentarier Martin Sonneborn klärt seit Jahren über Missstände in der EU auf. Im Interview warnt er vor einer Machtverschiebung zugunsten der EU-Kommission. Reformen innerhalb der bestehenden Strukturen hält er für kaum noch möglich.
Martin Sonneborn ist „Die Partei“-Vorsitzender und sitzt seit 2014 im Europäischen Parlament. Seither macht er immer wieder auf Missstände im EU-Parlament aufmerksam. Insbesondere EU-Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen kritisiert er scharf – immer auch mit den Mitteln der Satire.
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