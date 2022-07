Für die Kommentatoren der Warschauer Presse steht fest: Zucker als überteuerte Defizitware ist eine von vielen Folgen des russisch-ukrainischen Kriegs. Zum einen ist der Import von Zucker aus der Ukraine eingebrochen, so wie auch andere Agrarprodukte nicht mehr geliefert werden können; zum anderen veranlassen all die Prognosen über eine bevorstehende schwere Wirtschaftskrise als Folge des Krieges viele Menschen in Polen dazu, Vorräte anzulegen. Obst aller Art wird noch mehr als sonst eingeweckt, und auch die Produktion von Bimber, wie auf Polnisch selbstgebrannter Klarer auf der Basis von Weizen, Kartoffeln oder Obst heißt, verlangt große Mengen an Zucker. Bimber gilt seit Generationen als eine Art heimlicher Ersatzwährung in Krisenzeiten, eine Halbliterfalsche als begehrtes Tauschobjekt. Allerdings meinen Wirtschaftsanalysten, dass der Zuckermangel nur vorübergehend sei, die Zunahme der illegalen Schwarzbrennerei sei ein von den Medien aufgebauschtes Sommerlochthema, das mit der Realität wenig zu tun habe.