Déjà-vu: Viele Bulgaren erinnern sich noch gut an den Januar 2009. Weil sich Russland und die Ukraine um den Gaspreis stritten, versiegte die Gaszufuhr über die ukrainische Transitpipeline in das Balkanland und ihre Wohnungen blieben kalt. Als Sofortmaßnahme wies Bulgariens Regierung die Heizkraftwerke an, Masut zu verfeuern, ein die Luft verpestender Destillationsrückstand von Erdöl. Als Langfriststrategie zur Überwindung der fast völligen energetischen Abhängigkeit von Russland plante sie, das bulgarische Gasnetz mit den Netzen seiner Nachbarn zu verbinden. Doch sollte es 13 Jahre dauern, um den wichtigsten Interkonnektor zu Griechenland zu bauen, der Anschluss an den südlichen Gaskorridor schafft und die Möglichkeit eröffnet, Gas von der aserbaidschanischen Förderstätte Feld Shah Deniz II im Kaspischen Meer zu beziehen.

Baulich ist die Gasverbindung zwischen dem griechischen Komotini und Stara Zagora in Bulgarien seit Anfang Juli 2022 zwar vollendet, doch bis tatsächlich Gas durch sie fließen kann, gilt es noch bürokratische Hürden zu überwinden. Im September 2022 könnte es so weit sein. Viel zügiger gelang den Bulgaren dagegen der Bau der sogenannte Balkan-Pipeline, die russisches Gas von der Türkei nach Serbien und weiter nach Ungarn transportiert. Bei ihr handelt es sich allerdings um eine reine Transitpipeline, die Bulgaren Transitgebühren, aber kein Gas für die Versorgung der eigenen Bevölkerung und Wirtschaft einbringt.