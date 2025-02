Gladden J. Pappin ist Präsident des Ungarischen Instituts für Internationale Angelegenheiten, Ungarns staatlichem Forschungsinstitut für Außenpolitik. Der Politikwissenschaftler war zuvor Assistant Professor für Politik an der University of Dallas. Von 2021 bis 2023 war er Visiting Senior Fellow am Mathias-Corvinus-Kolleg in Budapest. Er ist Mitbegründer und stellvertretender Herausgeber von American Affairs sowie Mitbegründer von Postliberal Order.

Herr Pappin, Donald Trump möchte schnellstmöglich Verhandlungserfolge mit Putin über den Krieg in der Ukraine erzielen. Die westeuropäischen Regierungschefs kritisieren scharf, dass die USA in Saudi-Arabien über die Köpfe der Europäer hinweg verhandeln. Was entgegnen Sie den Europäern, die dies als anmaßend empfinden?