Der Luftschlag passt in das allgemeine Bild der ersten Stunden des russischen Angriffs: Im ganzen Land, von Charkow im Osten über Kiew bis in die Westukraine, greift die russische Armee seit den frühen Morgenstunden mit Raketen militärische Infrastruktur der Ukraine an. Gleichzeitig dringen von verschiedenen Seiten Bodentruppen in die Ukraine ein: von der russisch besetzten Halbinsel Krim im Süden, aus Belarus im Norden und über Charkow im Osten. An den Grenzen der gerade erst anerkannten „Volksrepubliken“ gehen die Separatisten mit russischer militärischer Unterstützung zum Angriff über. Von dort melden die Separatisten die Einnahme kleinerer Orte, die ukrainische Armee berichtet vom Abschuss von sechs russischen Kampfflugzeugen an der östlichen Front.