Krieg in der Ukraine - „Europa spricht über Umweltschutz und Gender, wir über das Überleben“

Vier Jahre Krieg, minimale Frontverschiebungen, maximale Erschöpfung: Mykolajiw-Gouverneur Vitalii Kim beschreibt den Alltag im Ausnahmezustand – und erklärt, warum Sicherheit für die Ukraine wichtiger ist als Territorium und der Wiederaufbau längst begonnen hat.