Foto: Junge Menschen klettern auf zerstörtem Panzer in urbaner Umgebung, Hochhaus im Hintergrund.
Kinder in Mykolajiw spielen im Februar 2024 auf einem zerstörten russischen Panzer / picture alliance/dpa | Kay Nietfeld

Krieg in der Ukraine „Europa spricht über Umweltschutz und Gender, wir über das Überleben“

Vier Jahre Krieg, minimale Frontverschiebungen, maximale Erschöpfung: Mykolajiw-Gouverneur Vitalii Kim beschreibt den Alltag im Ausnahmezustand – und erklärt, warum Sicherheit für die Ukraine wichtiger ist als Territorium und der Wiederaufbau längst begonnen hat.

INTERVIEW MIT VITALII KIM am 31. März 2026

Autoreninfo

Mia Kilian hat Umweltsystem- wissenschaften und Volkswirtschaftslehre studiert. Derzeit absolviert sie ein Praktikum bei Cicero.

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Vitalii Kim ist Gouverneur der Oblast Mykolajiw und leitet die regionale Militärverwaltung. Als einer der bekanntesten ukrainischen Regionalpolitiker steht er für operative Krisenführung im Krieg, den Erhalt ziviler Strukturen und eine frühzeitig gedachte Wiederaufbaupolitik.

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