- „Europa spricht über Umweltschutz und Gender, wir über das Überleben“
Vier Jahre Krieg, minimale Frontverschiebungen, maximale Erschöpfung: Mykolajiw-Gouverneur Vitalii Kim beschreibt den Alltag im Ausnahmezustand – und erklärt, warum Sicherheit für die Ukraine wichtiger ist als Territorium und der Wiederaufbau längst begonnen hat.
Vitalii Kim ist Gouverneur der Oblast Mykolajiw und leitet die regionale Militärverwaltung. Als einer der bekanntesten ukrainischen Regionalpolitiker steht er für operative Krisenführung im Krieg, den Erhalt ziviler Strukturen und eine frühzeitig gedachte Wiederaufbaupolitik.
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