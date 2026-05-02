Die wichtigste Frage, die der Krieg im Iran aufwirft, ist nicht, wie der Konflikt endet, sondern welche Art von Regime letztendlich in Teheran entstehen wird. Unabhängig vom Ausgang des Krieges hat sich der Iran bereits strukturell so verändert, dass eine Rückkehr zum Status quo vor dem Krieg ausgeschlossen ist. Die Veränderungen des Regimes werden sich wahrscheinlich über mehrere Jahre hinweg vollziehen, und wie bei allen Regierungen wird seine endgültige Form von internen Machtkämpfen, institutionellen Konflikten und gesellschaftlichem Druck geprägt sein. Im Zentrum dieses Prozesses steht die entscheidende Rolle des Militärs, dessen Uneinigkeit, Ambitionen und strategische Entscheidungen darüber entscheiden werden, ob es die künftige politische Ordnung festigt, umgestaltet oder auflöst.

Telefonat zwischen Trump und Putin

US-Präsident Donald Trump wurde am 30. April vom CENTCOM-Kommandeur Admiral Brad Cooper über Pläne für eine „kurze und wirkungsvolle“ Reihe potenzieller Luftangriffe informiert, um den derzeitigen Verhandlungsstillstand zu durchbrechen, berichtete der Nachrichtendienst Axios unter Berufung auf mit der Angelegenheit vertraute Quellen. Das Treffen, an dem auch der Vorsitzende der Vereinigten Stabschefs, General Dan Caine, teilnahm, fand einen Tag nach einem Telefongespräch zwischen Trump und dem russischen Präsidenten Wladimir Putin statt, bei dem die Kriege in der Ukraine und im Iran erörtert wurden. Zuvor, am 28. April, hatten sich Trump und hochrangige Beamte wie Finanzminister Scott Bessent, Vizepräsident JD Vance, die Stabschefin des Weißen Hauses Susie Wiles sowie die Gesandten Steve Witkoff und Jared Kushner im Weißen Haus mit Führungskräften der Öl- und Gasindustrie getroffen, um die energiepolitischen Folgen des Iran-Kriegs und Notfallpläne für eine möglicherweise langwierige Blockade zu erörtern. Die Ölpreise sind auf den höchsten Stand seit 2022 gestiegen, wobei Brent-Rohöl kurzzeitig um fast 7 Prozent auf über 126 Dollar pro Barrel sprang.

Es ist unklar, wann genau der Krieg enden wird, doch wenn es soweit ist, wird dies nach einem von zwei allgemeinen Szenarien geschehen. Im ersten Fall zwingt anhaltender militärischer und wirtschaftlicher Druck Teheran dazu, eine Verhandlungslösung zu akzeptieren, die den Kernforderungen der USA entspricht – insbesondere die Verpflichtung zu einer vollständigen Einstellung der Urananreicherung auf iranischem Boden – im Austausch für eine erhebliche Lockerung der Sanktionen. Im zweiten Szenario gelingt es dem Iran nicht, einen innenpolitischen Konsens über einen Kompromiss zu erzielen, was die USA dazu veranlasst, ihre militärischen Maßnahmen zu eskalieren und schließlich ohne formelles Abkommen das Ende der Feindseligkeiten zu erklären. (So war es im Golfkrieg von 1991.)

Im zweiten Szenario würde das iranische Regime erheblich geschwächt aus dem Konflikt hervorgehen und sich nach dem Krieg strengeren Beschränkungen gegenübersehen, die die ohnehin schon prekäre politische und wirtschaftliche Lage im Land weiter belasten würden. Die iranische Führung wird sich daran erinnern, wie sich die Lage im Irak unter Saddam Hussein durch langwierige Eindämmungsmaßnahmen, Sanktionen und Isolation verschlechterte, was letztlich zum Zusammenbruch des Regimes beitrug. Dieser historische Präzedenzfall wird die Entscheidungsfindung in Teheran stark beeinflussen und Anreize schaffen, einen ähnlichen Verlauf der schrittweisen Aushöhlung durch Pattsituation und Isolation zu vermeiden. Doch ganz gleich, welches Szenario sich bewahrheitet: Das Regime dürfte in eine längere Phase interner Transformation eintreten, während es versucht, unter veränderten strategischen Bedingungen seine Autorität zu stabilisieren und wiederherzustellen.

Derzeit scheint die traditionelle Befehlskette des Regimes unterbrochen zu sein, wobei die Autorität zunehmend fragmentiert und umstritten ist. Die Unsicherheit über Nachfolgepläne, die sich auf den Obersten Führer Ayatollah Mojtaba Khamenei konzentrieren, hat zu konkurrierenden Ansprüchen und undurchsichtigen Berichten über die Kontinuität der Führung geführt. Auf der Exekutivebene ist Präsident Masoud Pezeshkian ein vergleichsweise schwacher Regierungschef, dem die institutionelle Hebelwirkung früherer Regierungen innerhalb der Machtstruktur des Landes fehlt. In diesem Vakuum hat sich das Korps der Islamischen Revolutionsgarden unter seinem neuen Anführer, Brigadegeneral Ahmad Vahidi, als der wichtigste Akteur herauskristallisiert, der Sicherheit, Kriegsführung und zentrale staatliche Entscheidungen prägt.

Der Aufstieg von Brigadegeneral Ahmad Vahidi

Vahidis Aufstieg wird durch die kumulativen Auswirkungen der wiederholten israelischen Entkopplungsschläge erschwert, die seit vorigem Juni die Führungsspitze der Revolutionsgarden dezimiert haben. Der darauf folgende Konflikt hat den Zusammenhalt der Kommandostrukturen weiter geschwächt, da wiederholte Angriffe und Verluste auf dem Schlachtfeld die institutionelle Zersplitterung an der Spitze beschleunigt haben. Als Reaktion darauf haben die Revolutionsgarden eine stärker dezentralisierte „Mosaik“-Kriegsführungsdoktrin eingeführt, die Kommandeure der zweiten und dritten Ebene in operativ und politisch bedeutsame Rollen erhob und damit die Zahl der in die Entscheidungsfindung eingebundenen Akteure effektiv erweiterte. Dies hat Vahidi vor die schwierige Aufgabe gestellt, gleichzeitig die institutionelle Kohärenz wiederherzustellen, neu ermächtigte Feldkommandeure in eine einheitliche Befehlskette zu integrieren und seine persönliche Autorität zu festigen – und das alles unter dem Druck einer anhaltenden Kriegssituation.

Als ob das noch nicht genug wäre, tut er all dies zu einer Zeit, in der die Revolutionsgarden durch anhaltende israelische und US-amerikanische Angriffe auf seine Kommandoknotenpunkte, Luftabwehrsysteme und die Infrastruktur für Auslandseinsätze erheblich geschwächt wurde. Diese Schwächung hat die Revolutionsgarden zwar nicht verdrängt, aber sie hat dazu geführt, dass die Gruppe bei der Kriegsführung stärker auf die regulären Streitkräfte, bekannt als Artesh, angewiesen ist. Doch die gewachsene operative Bedeutung der Artesh hat nicht zu institutioneller Gleichberechtigung geführt, da ihr nach wie vor unabhängige strategische Kommandokanäle fehlen und sie bei Entscheidungen zur nationalen Sicherheit strukturell untergeordnet bleibt. Das Ergebnis ist eine gegenseitige Abhängigkeit, in der die Autorität der Revolutionsgarden zwar bestehen bleibt, aber durch eine engere operative Zusammenarbeit mit der Artesh ausgeübt wird.

Auf politischer Ebene gelang Vahidi ein stiller Staatsstreich, indem er das Führungsvakuum ausnutzte, das am 28. März, dem ersten Tag des Krieges, entstanden war. Als stellvertretender Chef der Revolutionsgarden übernahm er das Kommando über das Korps nach dem Tod seines Vorgängers, Generalmajor Mohammad Pakpour, der zusammen mit dem ehemaligen Obersten Führer getötet worden war. Seine oberste Priorität bestand darin, den Nachfolgeprozess zu seinen Gunsten zu nutzen, indem er innerhalb von etwa einer Woche die Einsetzung von Mojtaba Khamenei als obersten Führer sicherstellte. Dieser Schritt widerlegte die Erwartungen aus der Zeit vor dem Krieg, dass Ayatollah Ali Khomeini, der Enkel des Gründers der Islamischen Republik, als designierter Nachfolger hervortreten würde. Das Ergebnis war eine Konsolidierung der Macht während des Krieges um eine gefügigere und stark geschwächte Persönlichkeit, wodurch die Fähigkeit der Revolutionsgarden gestärkt wurde, inmitten eines andauernden Konflikts entscheidenden Einfluss auf den Staat zu behalten.

In gewisser Weise war Mojtaba die naheliegende Wahl. Er fungierte jahrelang als de facto Stabschef im Sekretariat seines Vaters, wobei er enge Beziehungen zu den Revolutionsgarden und zu hochrangigen politischen Geistlichen knüpfte. Doch selbst wenn er bei dem Luftangriff, der seinen Vater tötete, nicht schwer verwundet worden wäre, wäre er ein schwacher Oberster Führer gewesen, im Grunde eine Marionette in den Händen der Revolutionsgarden, da er nicht über den Einfluss seines Vaters verfügt und seine religiösen Referenzen noch schlechter sind. Dies ermöglicht es den von Vahidi geführten Revolutionsgarden, das Sagen zu haben, insbesondere jetzt, da der jüngere Khamenei handlungsunfähig ist.

Anschein von Konstitutionalismus

Unter Vahidi besteht die zentrale Herausforderung für die Revolutionsgarden darin, den Anschein von Konstitutionalismus aufrechtzuerhalten, der die Legitimität des Regimes stützt, auch wenn sich dieses zu einem offen militärisch dominierten Staatswesen entwickelt. Gleichzeitig müssen die Revolutionsgarden ein strukturelles Vakuum bewältigen, in dem sowohl die Autorität der Geistlichkeit als auch die republikanischen Institutionen schwächer sind als jemals zuvor in der Geschichte der Islamischen Republik. Die institutionelle Schwächung erschwert es dem Korps, indirekt zu regieren und gleichzeitig den Anschein der Kontinuität des Regimes aufrechtzuerhalten. Der Umgang mit dieser Spannung ist für das übergeordnete Ziel der Revolutionsgarden, die Stabilität des Regimes zu sichern, von entscheidender Bedeutung, während sie sich mit den USA auseinandersetzt und einen fragilen Waffenstillstand aufrechterhält.

Letztendlich wird der Ausgang des Krieges weniger von Bedeutung sein als die politische Ordnung, die er hinterlässt, da der Iran in eine langwierige Phase der inneren Neuordnung unter akutem strukturellem Druck eintritt. Die Erosion der Autorität des Klerus und der republikanischen Institutionen haben den Schwerpunkt bereits auf das Sicherheitsestablishment verlagert, auch wenn dessen Vorrangstellung noch durch die Sprache und die Symbole des alten Systems verschleiert wird. Ob die Revolutionsgarden ihre Vorrangstellung in Kriegszeiten in einen stabilen Regierungsrahmen ummünzen können, wird von ihrer Fähigkeit abhängen, interne Spaltungen zu bewältigen, den Zusammenhalt innerhalb der Elite aufrechtzuerhalten und Übergriffe zu vermeiden, die eine breitere systemische Gegenreaktion auslösen könnten.

Was sich in Teheran herausbildet, wird daher wahrscheinlich weder ein klarer Bruch noch eine einfache Fortsetzung sein, sondern eine hybride Ordnung, in der die Militärmacht den Staat definiert, während die Legitimität Mühe hat, Schritt zu halten.

In Kooperation mit: