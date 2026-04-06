Der Analyst und Publizist Marc Saxer lebt und arbeitet seit zwei Jahrzehnten in Asien. Er ist Mitglied der SPD-Grundwertekommission. Sein Buch „Geopolitical Conflict in the Wolf World. Great Power Competition and the Illiberal Revolt against the Liberal Order“ erscheint in Kürze im Bloomsbury Verlag.

Der Dritte Golfkrieg weitet sich zu einem regionalen Flächenbrand aus, dessen Schockwellen rund um den Globus zu spüren sind. Irans Blockade der Straße von Hormus und die Zerstörung von Energieinfrastruktur in den Golfstaaten haben schon wenige Wochen nach Beginn der Feindseligkeiten zu massiven Versorgungsengpässen in Asien und steigenden Energiekosten weltweit geführt.

Mit dem Eintritt der jemenitischen Houthis gerät nun auch die zentrale Handelsroute durch das Rote Meer unter Druck. Ausfälle bei Düngemittelexporten drohen eine Nahrungsmittelkrise auszulösen. Gleichzeitig gefährden Störungen bei Helium, Flüssigerdgas sowie petrochemischen Rohstoffen wie Naphtha und Schwefel, allesamt unverzichtbare Vorleistungen für die Halbleiter- und Batterieproduktion, die globale Chipversorgung.

Es droht eine weltweite Finanzkrise

Die Folgen dieser Preisschocks sind absehbar: steigende Inflation, Konsumzurückhaltung, höhere Zinsen und ein sich abkühlendes Wachstum. Wenn sich zugleich Staatsbankrotte im Globalen Süden und Verwerfungen auf den Finanzmärkten des Globalen Nordens durch das globale System fortpflanzen, droht eine neue weltweite Finanzkrise.

Der Krieg am Golf wirkt unmittelbar auf die Konflikte in der Ukraine und um Taiwan zurück. Die Rivalität der Großmächte entfaltet sich auf einem geostrategischen Schachbrett mit drei primären Kampfzonen. In Europa fordert Russland die US-Hegemonie heraus, in Ostasien China, im Nahen Osten Iran. Diese drei Arenen sind voneinander zu unterscheiden, zugleich aber eng miteinander verflochten. Wer sich in einer Zone bindet, stößt in den anderen zwangsläufig an seine Grenzen. Ein Nullsummenspiel mit harten Folgen für die Sicherheit Europas.

Mit zwei Kriegen in Europa und im Nahen Osten und der Aussicht auf einen dritten in Ostasien sind die Vereinigten Staaten strategisch überdehnt. Die Kosten, ihre Vormachtstellung gleichzeitig in drei primären Kampfzonen zu sichern, sind militärisch, finanziell und politisch selbst für eine Supermacht nicht mehr tragbar.

Seit Jahren ringen Strategen in Washington mit diesem Dilemma. Die „Primatisten“, vor allem neokonservative Vertreter des sicherheitspolitischen Establishments, wollen die amerikanische Hegemonie („Primacy“) verteidigen, koste es, was es wolle – zur Not auch durch simultane Kriege in allen drei primären Kampfzonen. Um die Überdehnung zu kaschieren, sollen Verbündete die Kämpfe führen. Drei bis an die Zähne bewaffnete „Stachelschweine“ übernehmen dabei zentrale Rollen: Taiwan in Ostasien, die Ukraine in Europa und Israel im Nahen Osten. Regimewechsel oder die gezielte Ausschaltung chinesischer und russischer Partner sollen die Rivalen aus den amerikanischen Einflusszonen verdrängen und die als antiamerikanisch verstandene BRICS-Allianz schwächen.

Doch innenpolitisch wächst der Widerstand. Aus Sicht der MAGA-Basis haben die endlosen Kriege die amerikanische Mittel- und Arbeiterklasse ausgezehrt. Militärische Machtprojektion stößt längst weit über das America-First-Lager hinaus auf Ablehnung, insbesondere wenn sie nicht klar im nationalen Interesse erfolgt, sondern einer ideologischen Mission dient oder Partnern wie Israel zugutekommt. Der Druck wächst, Ressourcen in den Wiederaufbau des eigenen Landes umzulenken. Für Trump wird diese Frage mit Blick auf die Midterm-Wahlen zur Machtprobe. Sein politisches Schicksal hängt daran, ob er die Bevölkerung von einem unpopulären Krieg überzeugen kann.

Auch die amerikanischen Verbündeten wissen, dass zwei heiße Kriege gleichzeitig zu führen und sich zugleich auf einen dritten vorzubereiten, selbst die Ressourcen einer Supermacht überfordert. Der Dritte Golfkrieg hat bereits nach wenigen Wochen die amerikanische Unterstützung für die Ukraine und Taiwan untergraben. Sollte China das entstandene Gelegenheitsfenster nutzen, müssten die USA entweder ihr Engagement in Europa und im Nahen Osten zurückfahren oder Taiwan preisgeben.

China setzt auf strategische Geduld

Für die Führung in Peking hat die Sicherung der eigenen Position in Ostasien oberste Priorität. Um die als Einkreisung wahrgenommene US-Präsenz aufzubrechen, soll langfristig die erste Inselkette durchbrochen werden, also die Reihe aus US-Militärbasen, die sich von Japan über die Philippinen bis nach Singapur erstreckt. Taiwan steht dabei im Zentrum, geopolitisch wie innenpolitisch.

Nach Einschätzung amerikanischer Geheimdienste baut China bis 2027 militärische Fähigkeiten für eine Invasion der Insel auf. Der amerikanische Angriff auf Venezuela hat einen Präzedenzfall dafür geschaffen. Der Abzug von Seestreitkräften aus dem Südchinesischen Meer sowie von Raketenabwehrsystemen von der koreanischen Halbinsel haben das Gelegenheitsfenster sperrangelweit geöffnet.

Doch Peking zögert. Die Säuberungen in der militärischen Führung deuten auf Machtkämpfe hin und werfen Fragen zur Einsatzfähigkeit der Streitkräfte auf. Ein Angriff auf Taiwan könnte zwar innenpolitischen Druck abbauen und die Unterstützung chinesischer Nationalisten mobilisieren. Gleichzeitig ist in China die Überzeugung weit verbreitet, dass der unumkehrbare Abstieg der Vereinigten Staaten die Wiedervereinigung früher oder später ohnehin ermöglicht, ohne die Risiken einer amphibischen Invasion mit unkalkulierbaren Folgen.

Das heißt nicht, dass eine Eskalation ausgeschlossen ist. Ein Zwischenfall in der Taiwanstraße könnte jederzeit außer Kontrolle geraten. Derzeit aber scheinen weder Peking noch Washington ein Interesse daran zu haben, die Entscheidung militärisch zu erzwingen, solange sich die Taiwan-Frage politisch einhegen lässt.

Aus chinesischer Sicht ist es vielmehr vorteilhaft, wenn sich die USA weit entfernt von den chinesischen Küsten in Europa und im Nahen Osten aufreiben. Entsprechend machte Außenminister Wang Yi in Brüssel deutlich, dass China zwar an Kooperation der Europäischen Union interessiert sei, eine Niederlage Russlands jedoch nicht zulassen könne, weil dies Washington erlauben würde, seine Kräfte auf China zu konzentrieren.

Doch mit wachsendem Einfluss steigen auch die Erwartungen. Europa drängt China, mäßigend auf Moskau einzuwirken. Washington fordert Druck auf Teheran, um die Straße von Hormus wieder zu öffnen. Zugleich hat das sunnitische Quartett aus Ägypten, Pakistan, Saudi-Arabien und der Türkei China um Vermittlung gebeten. Peking versucht, nicht in mehrere Konflikte gleichzeitig hineingezogen zu werden. Doch seine Abhängigkeit von Energieimporten aus dem Persischen Golf könnte es zwingen, diplomatisch stärker ins Risiko zu gehen. Gelingt eine Vermittlung, würde China zeigen, dass es die globale Energieversorgung stabilisieren und die Seewege für den Handel offen halten kann – eine klassische Aufgabe eines Hegemons, an der die USA derzeit an ihre Grenzen stoßen.

Russland hat sein Blatt überreizt

Kurzfristig profitiert Moskau vom amerikanischen Krieg am Golf. In Israel und am Golf gehen die Bestände an Abfangraketen zur Neige, während die amerikanische Rüstungsindustrie an ihre Kapazitätsgrenzen stößt. Die Ukraine erhält weniger Waffen, und auch der Wiederaufbau europäischer Abschreckungsfähigkeiten gerät ins Stocken. Zugleich verschaffen steigende Ölpreise und gelockerte Sanktionen Russland neuen finanziellen Spielraum.

Doch auch Russland entkommt der Logik der drei Kampfzonen nicht. Seine Kräfte sind in der Ukraine gebunden. Als von der Türkei unterstützte Milizen das Assad-Regime in Syrien stürzten, konnte Moskau kaum reagieren. Solange der Krieg in der Ukraine andauert, fehlen die Mittel, um Partnern wie Armenien, Indien, Venezuela oder Iran in deren Konflikten wirksam beizustehen. Die Folge ist absehbar: Von der Sahelzone bis nach Südasien orientieren sich viele dieser Staaten geopolitisch neu.

Europa zwischen allen Stühlen

Europa droht zu den Verlierern der Wolfswelt zu gehören. Die Schockwellen des Dritten Golfkrieges, von Energieengpässen über steigende Preise bis zu unterbrochenen Lieferketten, dürften das ohnehin schwache Wachstum weiter abwürgen. Hinzu kommen mögliche neue Flüchtlingsbewegungen und eine erhöhte Terrorgefahr. Zugleich ist Europa militärisch, finanziell und politisch durch die Unterstützung der Ukraine bereits überfordert. Fallen amerikanische Waffenlieferungen aus oder zieht sich Washington wie angedroht aus der Nato zurück, verschärft sich die Lage weiter. Es ist nicht ausgeschlossen, dass Trump, der sich von den Europäern im Stich gelassen sieht, einen Deal mit Moskau zur Beendigung des Ukrainekrieges über ihre Köpfe hinweg sucht. Auch die Annexion Grönlands bleibt für einen Präsidenten, der dringend einen außenpolitischen Erfolg braucht, auf der Agenda.

In der regellosen Wolfswelt gerät das aus Verträgen gezimmerte Europa selbst unter Druck. Das sollten jene bedenken, die bereit sind, das Völkerrecht beiseitezuschieben, um das Regime in Teheran zu beseitigen. Wer zu Recht den russischen Bruch der Normen von Souveränität, territorialer Integrität und Nichteinmischung in der Ukraine beklagt, kann nicht zugleich den israelisch-amerikanischen Bruch dieser Prinzipien, bis hin zur Liquidierung der iranischen Führung, rechtfertigen. Richtig, in der machtbasierten Wolfswelt werden viele Völkerrechtsnormen missachtet – vor allem die liberalen Fortentwicklungen aus der unipolaren Epoche. Es liegt aber im existentiellen Interesse Europas, vom westfälischen Urkern der interstaatlichen Ordnung zu retten, was zu retten ist.

Mit begrenzten militärischen Fähigkeiten und unter wachsendem wirtschaftlichen und politischen Druck muss Europa akzeptieren, dass Engagement in einer primären Kampfzone zwangsläufig zulasten anderer geht. Es muss sich auf die Verteidigung des eigenen Kontinents konzentrieren und militärische Abenteuer im Nahen Osten oder gar Ostasien vermeiden. Zugleich bleibt es darauf angewiesen, im Verhältnis zu allen Großmächten zu balancieren. Im Zangengriff zwischen Putin und Trump wird es nicht darum herumkommen, die chinesische und die indische Karte zu spielen. Das Konzert der Mächte war eine europäische Erfindung. Europa muss die Kunst, in ihm zu spielen, neu erlernen.