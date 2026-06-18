Der Nahe Osten durchläuft derzeit einen grundlegenden Wandel, der zu gleichen Teilen durch die einschneidenden Ereignisse der vergangenen 15 Jahre und durch das Bestreben der USA ausgelöst wurde, die Verantwortung in der Region an fähige Partner zu übertragen. Zu diesem Zweck hat Washington drei Kandidaten im Blick: Israel, den Iran und eine von der Türkei angeführte Koalition sunnitisch-arabischer Staaten – von denen jeder seine eigene Zukunftsvision verfolgt.

Dies markiert eine wichtige Abkehr von der „managerialen“ Ära der Supermachtdominanz und bedeutet theoretisch den Aufstieg souveräner muslimischer Länder, deren Macht derjenigen Chinas, Russlands, Europas und Indiens gleichkommt. Das kommende Jahrzehnt wird von dem heiklen und potenziell explosiven Wechselspiel zwischen diesen regionalen Polen geprägt sein. Für die Vereinigten Staaten besteht die Herausforderung darin, diese Kräfte gegeneinander auszugleichen.

Der Nahe Osten war im späten 20. Jahrhundert zersplittert, und seine Entwicklung wurde von regionalen Akteuren wie Ägypten, dem Iran und Saudi-Arabien bestimmt, die zwischen den Supermächten des Kalten Krieges manövrierten. Es war eine Zeit der Instabilität und der Abhängigkeit von außen. Die geopolitischen Umwälzungen der Jahre 2011 bis 2014 – insbesondere die Folgen des Arabischen Frühlings – zwangen die Türkei dazu, ihren aufstrebenden militärisch-industriellen Komplex zu nutzen, um eine autonomere strategische Rolle einzunehmen.

Dieser Kurswechsel gipfelte in der Schuscha-Erklärung von 2021, in der der geopolitische Aufstieg der Türkei durch die institutionelle, wirtschaftliche und sicherheitspolitische Integration der türkischen Welt ausdrücklich formuliert wurde, wodurch Ankara effektiv als Hauptarchitekt eines neuen, einflussreichen geopolitischen Knotenpunkts positioniert wurde, der sich vom Südkaukasus bis nach Zentralasien erstreckt. Ihr Einfluss auf dem Balkan und ihre Mitgliedschaft in der Nato verstärken diesen Aufstieg nur noch. Einfach ausgedrückt besteht die Großstrategie der Türkei darin, gleichzeitig auf einem multiregionalen und multikontinentalen Schachbrett zu agieren – nicht als traditionelle Hegemonialmacht, sondern als Zentrum eines ausgeklügelten Netzwerks von Allianzen, das Zentralasien, Pakistan und sogar das Horn von Afrika umfasst.

Die Türkei und die „Großen Vier“

Der Aufstieg der Türkei fällt mit dem Aufkommen der sogenannten „Big Four“ zusammen – Länder, die mit Fug und Recht Anspruch auf eine Führungsrolle in der muslimischen Welt erheben können. Dabei handelt es sich um die Türkei, Pakistan, Saudi-Arabien und Ägypten. Diese informelle geopolitische Gruppierung hat sich aktiv in die jüngsten Krisen eingemischt, darunter die in Gaza und im Iran. Die Türkei ist aufgrund ihres technologischen, wirtschaftlichen und geopolitischen Status der De-facto-Anführer, doch ihre Bündnisse mit den anderen drei Ländern sind für die Verwirklichung ihrer Ziele von entscheidender Bedeutung.

Um es klar zu sagen: Der Gruppierung fehlt es an einer echten formellen Institutionalisierung. Doch eine Vertiefung der wirtschaftlichen, technologischen und militärischen Zusammenarbeit wird die Voraussetzungen für den Aufbau von Bündnissen schaffen. Ein gutes Beispiel ist der 2025 unterzeichnete saudisch-pakistanische gegenseitige Verteidigungspakt; ein ähnliches Rahmenwerk könnte auf ein umfassenderes gegenseitiges Verteidigungsabkommen zwischen diesen Staaten ausgeweitet werden. Tatsächlich hat Pakistan die Türkei und Katar dazu aufgerufen, diesem Verteidigungspakt beizutreten.

Das Konzept der „Big Four“ sollte an sich schon ernst genommen werden. Doch mit der Einbeziehung Pakistans würde dieses potenzielle Bündnis über Atomwaffen verfügen, was die Machtverhältnisse gegenüber Israel (und im Falle Pakistans auch gegenüber Indien) grundlegend verändern würde. Auch die „Beteiligung“ Aserbaidschans ist wichtig, da sie der Türkei eine neue Ebene der Diplomatie eröffnet, die weitgehend auf Geoökonomie und Vernetzung basiert. Nach 2021 hat Aserbaidschan die Kluft, die Zentralasien und den Südkaukasus vom Nahen Osten getrennt hatte, effektiv überbrückt. Seitdem haben die wirtschaftlichen und diplomatischen Aktivitäten zwischen diesen Regionen explosionsartig zugenommen. In diesem Zusammenhang wurde der Einfluss Russlands und Chinas, der die Expansion der Turkvölker bisher eingeschränkt hatte, geschwächt.

Die Türkei ist zudem im östlichen Mittelmeerraum und in Afrika aktiv. Sollte Ankara seinen Weg zum wichtigen Machtfaktor fortsetzen, dürften diese beiden Regionen zu Schauplätzen von Konfrontationen werden. Ohne die Sicherung der Grenzgebiete in der Levante, in Syrien und im östlichen Mittelmeerraum wird Ankara die Vorherrschaft im Nahen Osten verlieren. Es überrascht daher kaum, dass die türkische Regierung kürzlich Gesetzesvorlagen vorbereitet hat, um Ansprüche in umstrittenen Gebieten der Ägäis und des östlichen Mittelmeers zu formalisieren – ein institutioneller Ausdruck der bekannten türkischen geopolitischen Doktrin der „Blauen Heimat“.

Die Türkei und Saudi-Arabien haben mehrere Initiativen vorgeschlagen, die ihr Engagement für eine stärkere Übernahme regionaler Verantwortung verdeutlichen. Der türkische Außenminister Hakan Fidan hat kürzlich eine Kooperationsplattform vorgeschlagen, die alle Länder der Region, einschließlich des Iran und Israels, einbeziehen würde.

Israel

Das Problem besteht darin, dass Ankara auf systematischen Widerstand einer organisierten, von Israel angeführten Koalition stößt, zu der auch Zypern, Griechenland, Frankreich, die Vereinigten Arabischen Emirate und in gewissem Maße auch Indien gehören. Israel versteht sich in hohem Maße als regionale Hegemonialmacht, die die Zukunft der Region bestimmen wird. Außerdem betrachtet es die Türkei als eine fast existenzielle Bedrohung. Es scheint sich jedoch bewusst zu sein, dass es nicht über die Fähigkeiten verfügt, eine Koalition gegen die Türkei im Alleingang anzuführen. Seine Strategie besteht daher darin, eine interkontinentale Koalition aufzubauen.

Vor dem Angriff der Hamas im Oktober 2023 waren die Beziehungen zwischen Israel und der Türkei im Wesentlichen pragmatisch, und selbst danach beschränkten sich die Spannungen auf aggressive öffentliche Erklärungen. Nach dem Erfolg der Türkei in Syrien infolge des Sturzes des Regimes von Baschar al-Assad scheint Israel jedoch seine Haltung gegenüber Ankara geändert zu haben. Da die Syrien-Frage praktisch geklärt war, erlangte Ankara nahezu vollständige Kontrolle über seine südlichen Grenzgebiete. Mit Washingtons Unterstützung gelang der Türkei zudem ein Durchbruch bei der Bekämpfung des kurdischen Separatismus.

Gleichzeitig verstärkte Israel seine Bemühungen, im Norden – insbesondere in Syrien und im Libanon – strategische Tiefe zu schaffen. Israel hat in diesen Gebieten zumindest teilweise versucht, einen losen Zusammenschluss ethnischer und religiöser Gemeinschaften aufzubauen. So hat es beispielsweise die syrische Drusen-Gemeinschaft einbezogen, die Israel in manchen Fällen als Garanten für ihre Sicherheit und ihr Fortbestehen betrachtet.

Infolgedessen spitzte sich der Wettstreit zwischen der Türkei und Israel um Einfluss in der Levante und darüber hinaus bis Anfang 2025 weiter zu. Dieser Wettstreit erstreckt sich mittlerweile auch auf das Horn von Afrika und Teile des Indischen Ozeans. Im Indischen Ozean agiert Israel in Abstimmung mit den Vereinigten Arabischen Emiraten – eine Beziehung, die zu den bedeutendsten diplomatischen Errungenschaften Israels der vergangenen Jahrzehnte zählt.

Der „Mittlere Korridor“

Es ist unklar, ob die Koalition Israels auch die Vereinigten Staaten einschließen wird. Washington unterstützt die Präsenz der Türkei in Syrien, im Südkaukasus und in Zentralasien. Man könnte argumentieren, dass wir derzeit eine Annäherung der geopolitischen Interessen der USA und der Türkei in Eurasien beobachten. Der „Mittlere Korridor“ wird beispielsweise nun als TRIPP-Projekt (Trump Route for International Peace and Prosperity) präsentiert. Die USA wollen die geopolitischen Gewässer Eurasiens für traditionelle „Wohltäter“ wie China, Indien, Europa und Russland trüben. Indem Washington es den „Big Four“ ermöglicht, sich zu einem funktionaleren und substanzielleren Rahmen zu entwickeln, könnte es dazu beitragen, den Nahen Osten in eine Zone geopolitischer und geoökonomischer Macht zu verwandeln, die wiederum gemeinsam mit anderen eurasischen Mächten um Einfluss und Reichtum in ganz Eurasien konkurrieren würde.

Dennoch bleibt für Washington die Frage entscheidend, wie mit der sich abzeichnenden Rivalität zwischen Israel und der Türkei umgegangen werden soll. Im besten Fall würden die USA einen Weg finden, die Interessen beider Seiten in einem einzigen geopolitischen Projekt unter einen Hut zu bringen. Donald Trumps „Friedensrat“ könnte ein Versuch sein, genau dies zu erreichen – nämlich sunnitische Mächte näher an Israel heranzuführen, um die Palästinafrage zu lösen.

Iran

Der Iran hat weder sein Streben nach regionaler Führungsrolle noch seine sogenannte „Achse des Widerstands“ aufgegeben, scheint sich jedoch zunehmend darauf zu konzentrieren, wichtige Engpässe wie die Straße von Hormus und das Schatt-al-Arab-Delta zu kontrollieren und seinen Einfluss im Irak zu festigen. Es besteht ein erhebliches Risiko, dass der Iran versuchen wird, seine Kontrolle über die südlichen Küsten des Persischen Golfs auszuweiten, indem er die bestehende regionale Ordnung untergräbt, und er scheint ein internationales Regime für die Straße von Hormus anzustreben, das der Position der Türkei über den Bosporus und die Dardanellen entspricht. Gleichzeitig erscheint eine Auflösung seines regionalen Netzwerks von Stellvertretern in naher Zukunft unwahrscheinlich. (Und selbst wenn Teheran dieses Netzwerk einschränken oder aufgeben würde, würde wahrscheinlich eine andere Regionalmacht mit Führungsambitionen versuchen, diese Akteure in ihre eigene strategische Kultur zu integrieren oder ihnen Platz einzuräumen.)

Mit anderen Worten: Der Iran verfolgt nun eine ausgesprochen pragmatische Großstrategie, die – zumindest teilweise – durch die Entmachtung seiner Führung ermöglicht wurde, wodurch sich die Entscheidungsfindung in Richtung geopolitischen Realismus verschoben hat. Anstatt als ideologischer revolutionärer Akteur zu agieren, handelt der Iran nun eher im Einklang mit der traditionellen persischen imperialen Logik. Ironischerweise hat dies zu vermehrten israelischen Angriffen und einer umfassenderen Eskalation des Konflikts mit der amerikanisch-israelischen Koalition geführt. Im Laufe der Zeit könnte sich der Iran in einem direkteren Wettstreit mit der Türkei um Einfluss im Südkaukasus, im Irak und am Persischen Golf wiederfinden.

Israel wird gezwungen sein, sich anzupassen. Vor dem zwölftägigen Konflikt mit dem Iran im vergangenen Jahr ging Israel davon aus, dass eine Schwächung des Irans und eine Annäherung an die Länder am Persischen Golf, insbesondere an Saudi-Arabien, ausreichen würden, um Einfluss auf andere regionale Akteure zu gewinnen. Es hoffte, dass ein „neuer“ Iran zu einem Schlüsselelement der sich abzeichnenden geopolitischen Architektur des Großen Nahen Ostens werden würde. Seitdem hat sich die Lage jedoch in Richtung eines anderen Szenarios verschoben. Israel sucht nun nach einem Weg, gleichzeitig mit der Türkei und dem Iran umzugehen.

Im Mittelpunkt dieser Bemühungen steht Indien, dessen Premierminister kürzlich zu Gesprächen nach Israel reiste, bei denen es Berichten zufolge vor allem um militärisch-technologische Zusammenarbeit ging. Für Indien ist es ein wichtiges geopolitisches Gebot, ein türkisches oder umfassenderes muslimisches Projekt für den Großen Nahen Osten zu verhindern. Zu diesem Zweck hat Indien Ende vorigen Jahres seine Beziehungen zu Afghanistan wiederbelebt und seine Aktivitäten in Zentralasien und im Südkaukasus verstärkt. Es hat sich insbesondere auf die Verbesserung der militärischen Zusammenarbeit mit Armenien, Zypern und Griechenland konzentriert und könnte dies auch mit Israel anstreben.

Fazit

Der Nahe Osten lässt koloniale und postkoloniale Altlasten hinter sich und legt die letzten Überreste der Architektur aus der Zeit des Kalten Krieges ab. Sunnitische muslimische Staaten entwickeln unter der Führung der Türkei ein eigenes Bündnissystem, das ein weiteres Machtzentrum in Eurasien hervorbringen könnte – eines, das mit China, Russland, Europa und Indien um Einfluss auf dem gesamten Kontinent konkurrieren könnte. Dabei handelt es sich nicht um eine Wiederherstellung des Osmanischen Reiches, sondern um eine komplexe, quasi-bündnisartige Sicherheitsvereinbarung.

Israel unternimmt auf der Grundlage der Abraham-Abkommen ernsthafte Schritte, um seine eigene Version einer neuen Sicherheitsarchitektur für den Nahen Osten voranzutreiben. Es ist mittlerweile in allen Teilen des Großraums Naher Osten aktiv und wird mit der Türkei und dem Iran um die regionale Vorherrschaft konkurrieren. Der Iran scheint sich wieder etwas in Richtung einer persischen Imperialstrategie zu bewegen, was eine Abkehr vom revolutionären schiitischen Ethos von 1979 darstellt. Sollte es Teheran nicht gelingen, sich einen Platz innerhalb der sich abzeichnenden „Big Four“ zu sichern, könnte es sich Indien annähern und im Laufe der Zeit eine engere sicherheitspolitische Zusammenarbeit mit kleineren Mächten im östlichen Mittelmeerraum sowie mit Russland anstreben. Schließlich halten die Vereinigten Staaten weiterhin Einfluss auf die Region und behalten die Fähigkeit, durch gezielte Unterstützung und Einflussnahme die Entwicklungen mitzugestalten.

Diese Dynamiken liefern allerdings keine endgültige Antwort darauf, wer letztendlich den Nahen Osten oder dessen Peripherie dominieren wird, oder ob Israel und die Türkei in einem postamerikanischen Nahen Osten zu einem Modus vivendi gelangen werden.

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