Krieg im Iran
Menschen stehen auf einer Brücke, die nach einem militärischen Angriff in der Provinz Hormozgan im Süden des Iran zerstört wurde / picture alliance / dpa / Iranian Students' News Agency / AP / Amirhosein Khorgooi

Krieg im Iran Trumps Fiasko

Der amerikanische Krieg gegen den Iran sollte kurz und erfolgreich sein. Doch bislang war er weder das eine noch das andere. Vielmehr hat er sich zu einer wirtschaftlichen und geopolitischen Krise entwickelt. Jetzt wird das Öl knapp.

VON GEORGE FRIEDMAN am 21. Juli 2026 7 min

Autoreninfo

George Friedman, Jahrgang 1949, ist einer der bekanntesten geopolitischen Analysten der Vereinigten Staaten. Er leitet die von ihm gegründete Denkfabrik   Geopolitical Futures  und ist Autor zahlreicher Bücher. Zuletzt erschien „Der Sturm vor der Ruhe: Amerikas Spaltung, die heraufziehende Krise und der folgende Triumph“ im Plassen-Verlag.

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Nach Ansicht von Experten, die den Ölhandel genau verfolgen, nähern wir uns dem Punkt, an dem die weltweiten Ölreserven an ihre Grenzen stoßen. Für Laien bedeutet dies, dass die Ölpreise in die Höhe schnellen, da ein tatsächlicher Ölmangel allmählich zu einer realen Möglichkeit wird. Dies ist natürlich auf den Krieg im Iran zurückzuführen.

Die Strategie des Iran in diesem Krieg war klar: die Straße von Hormus zu sperren, um eine Wirtschaftskrise auszulösen. Das militärische Ziel bestand darin, eine politische Krise in den Vereinigten Staaten auszulösen; die globale Wirtschaftskrise war ein Kollateralschaden.

Seit dem Zweiten Weltkrieg waren die Kriege der USA freiwillig. Mit Ausnahme des 11. September, der die Kriege in Afghanistan und im Irak auslöste, wurden die USA nie direkt angegriffen. In den verschiedenen Konflikten in Korea, Vietnam und Mittelamerika waren die einzigen wirklichen Rückschläge, mit denen Washington jemals konfrontiert war, die Verluste an amerikanischen Soldaten.

Von öffentlicher Unterstützung zu kriegsfeindlicher Stimmung

Zu Beginn von Kriegen steht die amerikanische Öffentlichkeit dem Konflikt häufig, wenn schon nicht mit begeisterter Unterstützung, so doch zumindest mit allgemeiner Akzeptanz gegenüber. Man ging stets davon aus, dass die Macht der USA zu einer schnellen Niederlage des Feindes führen würde. Wenn ein Krieg nicht rasch erfolgreich verlief, wich die öffentliche Unterstützung tendenziell einer kriegsfeindlichen Stimmung. So war es auch im Vietnamkrieg, der von 1965 bis 1973 geführt wurde und in den USA eine politische und gesellschaftliche Krise auslöste, die Washington letztendlich zum Rückzug zwang. Zwar gab es in den 1970er Jahren eine Wirtschaftskrise in den Vereinigten Staaten, doch diese wurde neben dem arabischen Ölembargo von 1973 bis 1974 vor allem durch die massiven Importe japanischer Autos und anderer Produkte verursacht, die der amerikanischen Industrie schadeten. Der Koreakrieg hat das industrielle und wirtschaftliche Wachstum der USA sogar angekurbelt.

Der Krieg im Iran sollte kurz und entscheidend sein, wie es bei allen freiwillig geführten Kriegen der Fall sein soll. Bislang war er weder das eine noch das andere, sodass er sich zu einer wirtschaftlichen und geopolitischen Krise entwickelt hat. Er ist zudem zu einem politischen Problem für die Trump-Regierung geworden. Derzeit ist die Beliebtheit des Präsidenten deutlich gesunken, wobei seine Zustimmungswerte im Bereich von 30 Prozent liegen. Dies ist kein beispielloses Niveau, und oft erholen sich Präsidenten davon wieder. Doch starke Ölpreisanstiege – und gar eine Ölknappheit – würden sich mit ziemlicher Sicherheit negativ auf Trumps Umfragewerte auswirken, insbesondere angesichts seiner Wahlversprechen, fruchtlose und langwierige Kriege zu beenden.

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Die große Zermürbung

Washingtons einzige Option besteht zu diesem Zeitpunkt darin, die Öffnung der Meerenge mit militärischen Mitteln zu erzwingen. Dabei gibt es zwei Probleme. Erstens würde die Operation wahrscheinlich lange dauern und viele Menschenleben kosten. Das Korps der Islamischen Revolutionsgarden hat sich als schlagkräftige Truppe erwiesen, und die Artesh, das konventionelle, säkulare Militär des Iran, würde zum Einsatz kommen, nachdem es bislang nur eine untergeordnete Rolle gespielt hat. Die Haltung der Artesh war bislang weitgehend defensiv, da sie sich auf die Kontrolle des iranischen Luftabwehrnetzes konzentrierte und gleichzeitig schwere Verluste auf See hinnehmen musste, wo ihre größere konventionelle Flotte die Hauptlast der US-Marineangriffe trug. Die Artesh hat zudem vereinzelte Offensivaktionen durchgeführt, darunter Drohnenangriffe und mindestens einen gemeldeten Einsatz, bei dem die US-Luftabwehr in Kuwait durchbrochen wurde.

Im Gegensatz dazu haben die Revolutionsgarden praktisch alle Eskalationsmaßnahmen des Krieges durchgeführt, darunter Raketenangriffe auf Israel, Angriffe auf Golfstaaten und die Kampagne zur Bedrohung der Straße von Hormus, während sie gleichzeitig das iranische Raketen- und Atomprogramm kontrollierten und die oberste Militärführung dominierten. Einige haben argumentiert, dass der Oberste Führer Ayatollah Ali Khamenei vor seinem Tod die Artesh stillschweigend als Gegengewicht zu den Revolutionsgarden gestärkt habe; doch selbst wenn dies der Fall gewesen wäre, wurde dieser Prozess durch den Krieg unterbrochen.

Neue Art der Kriegsführung

Noch wichtiger ist: Während vor zehn Jahren eine konventionelle Operation mit Luft-, See- und Bodentruppen die Gebiete rund um die Meerenge hätte einnehmen können, hat sich die Art der Kriegsführung verändert. Die bloße Öffnung der Straße von Hormus und die Besetzung des umliegenden Gebiets würden nicht ausreichen, um die Meerenge offen zu halten. Dank der Verfügbarkeit von Langstrecken-Drohnen könnten die Iraner potenziell große Landstriche aufgeben und dabei hohe Verluste an Menschenleben und finanziellen Mitteln in Kauf nehmen. Der Iran bräuchte Informationen darüber, wann Schiffe die Meerenge passieren, verfügt jedoch über keine eigenen Satelliten. (Es gibt allerdings Gerüchte, dass China und Russland Teheran mit Satellitenaufklärungsdaten versorgen.) Aber selbst gut ausgebildete Kommandos, die mit dem Gelände vertraut sind, könnten theoretisch nah genug herankommen, um Schiffe per Funk anzugreifen. Die USA könnten natürlich Drohnenstützpunkte angreifen, doch wie der Krieg in der Ukraine gezeigt hat, ist es für beide Konfliktparteien äußerst schwierig, den Drohnenbetrieb vollständig lahmzulegen.

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Erschwerend kommt hinzu, dass private Versicherungsgesellschaften nicht bereit sind, teure Schiffe zu versichern. Es ist unwahrscheinlich, dass Reeder bereit wären, ihre Schiffe ohne Versicherung einem Risiko auszusetzen, da viele dieser Schiffe nicht amerikanisch wären; der Einsatz von US-amerikanischen Schiffen würde das Problem also nicht lösen.

Das Problem wäre globaler Natur, in den USA hätte es jedoch eine besonders politische Dimension. Alle politischen Führer in allen Ländern wollen erfolgreich sein und für ihr Handeln gelobt werden. Die USA sind eine Demokratie, und ihre Öffentlichkeit hat sich bei der Beurteilung von Präsidenten als gnadenlos erwiesen. Während also die Interessen der amerikanischen Öffentlichkeit gefährdet wären, wäre es auch das Amt des Präsidenten.

Ausweitung des Kriegs oder Einigung?

Gewiss hat auch der Iran mit Problemen zu kämpfen. Die Angriffe auf seine militärischen und industriellen Einrichtungen haben erheblichen, wenn auch noch keinen entscheidenden Schaden angerichtet. Während die politische Lage im Iran schwerer einzuschätzen ist, gibt es unbestätigte Berichte über aufkommende Spaltungen innerhalb der Revolutionsgarden. Tatsache ist, dass eine US-Invasion im Iran mit erheblichen Verlusten an amerikanischen Menschenleben verbunden wäre. Und wie die Unterbringung der iranischen Nuklearanlagen in Bergwerken und anderen gut versteckten Orten zeigt, wäre die Zerstörung dieser Anlagen zwar möglich, aber nicht sicher. Washington steht somit vor einer Entscheidung. Die eine Option ist eine dramatische, kostspielige und gefährliche Ausweitung des Krieges. Die andere besteht darin, eine Einigung zu erzielen, die weit weniger bringt als erwartet.

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In den USA gibt es viele, die erwarten würden, dass die Macht der USA groß genug ist, um die Angelegenheit zu klären. Frühere Kriege zeigen jedoch, dass dies nicht der Fall ist. Es ist zwar wahrscheinlich, dass die USA über einige militärische Technologien verfügen, die gegen den Iran noch nicht eingesetzt wurden. Doch angesichts dessen, was für die iranische Regierung auf dem Spiel steht, und in Anbetracht des bisher gezeigten Willens und der scheinbaren Solidarität ist es alles andere als klar, dass zusätzliche konventionelle US-Streitkräfte erfolgreich wären. Ein Schritt über das Konventionelle hinaus ist schwer vorstellbar. Diese Realität stellt die Trump-Regierung vor ein politisches Problem – eines, das einen Einfluss darauf haben wird, wie dieser Krieg endet.

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Dorothee Sehrt-Irrek | Di., 21. Juli 2026 - 10:25

irgendwo geschrieben, dass ich den USA eine gewisse Schutzfunktion für Afrika zugestehe, nicht aber über Kleinasien, da sehe ich eher Russland und ganz und gar nicht für Europa.
Ich wollte großzügig sein.
Das funktioniert aber nicht bei einem evtl. politischen Geschäftsmann wie Trump.
Da Europa jetzt beharrlicher werden muss, reduziere ich mein "Angebot".
Europa "managt"/behütet den Kontinent Europa, Kleinasien und Afrika, Russland Asien bis nach Australien, Nordamerika den amerikanischen Kontinent bis evtl. zur Antarktis.
Die Länder mögen sich ihre Loyalitäten überlegen.
Das mindeste sind keine externen Angriffe auf die jeweiligen "Hoheitsgebiete", wie aber im Falklandkrieg geschehen?
Nur überlegt.
Es handelt sich nicht um Fesseln, sondern um die Möglichkeit anderer Kommunikationsformen als Krieg und Vernichtung.
Das garantiert leider keinen Frieden, wenn Europa sich nicht selbst erkennt und noch weniger andere...

ein wichtiger Player, dem mit dem Iran Krieg auf den Füssen rumge"trumpelt" wird, das ist China.
Liebe Frau Sehrt-Irrek Europa wird Sorgen haben sich selbst zu managen, für Afrika, Kleinasien ( Erdogan biegt sich vor Lachen, wenn er an die Europäer denkt) bleibt da nichts übrig, das machen die schon selber. Irgendein ein amerikanischer Politikwissenschaftler sagte 1990, wir werden uns noch nach dem kalten Krieg sehnen.
Dieser Zeitpunkt ist jetzt. Die Supermacht ist nicht in der Lage die Dinge zu händeln und es wäre gut gewesen, wenn es jemanden, außer Trumps Gewissen, gegeben hätte, der den Preis für den Einsatz höher getrieben hätte. Ich denke die Chinesen denken drüber nach, aber Konfuzius hat auch dazu eine Meinung, warte bis der Fluss die Leichen ....

Ingo Frank | Di., 21. Juli 2026 - 10:34

Kam die labidare Antwort: „Am Ende gibt’s wieder russisches Öl für Deutschland nur für einen Vielfachen Preis ….. denk an Indischen Diesel der importiert wurde, hergestellt aus russischen Öl ……“
MfG a d Erf. Rep.

Klaus Funke | Di., 21. Juli 2026 - 12:11

Vietnam allerdings nur, wenn Trump mit Bodentruppen das Blatt wenden will. Dumm genug wäre er ja. Nein, er wird die Perser nicht besiegen können. Die natürlich werden erhebliche Blessuren erleiden, aber immerhin überleben. Trump wird, wenn er so weitermacht zu den Midterms "einen Sack" mitkriegen, der zur Wende in seiner Außenpolitik, vielleicht sogar zu seinem vorzeitigen persönlichen politischen Ende führen könnte. Kriege werden so nicht mehr gewonnen. Auch Putin wird erhebliche Schäden hinnehmen müssen, gewiss, aber die Ukraine wird geopfert werden. Träume an französischen und preußischen Kaminen vom Sieg über Russland bleiben Wunsch- oder Albträume. Merz und Macron riskieren das physische Ende Europas, sollte sie dieses Abenteuer gegen Russland wagen. Leider ist aber der Realismus in der Politik völlig abhanden gekommen. "Quidquid agis, prudenter agas et respice finem" - die Alten Römer sprachen wie immer die Wahrheit

ich hatte kein Latein zum Abitur, aber auch bei den Entscheidern, die diesen Satz in Latein sicher gelesen haben, hat er nichts genützt. Ich habe Johnson immer als "Mini Churchill" bezeichnet, der 22 in Kiew in Erinnerung an den Alten nicht klein beigeben wollte. Aber es gibt bestimmt auch ein lateinisches Zitat, das einem nahe legt in nicht zu großen und unpassenden Schuhen zu laufen.

Der Herr Funke ist ein gebildeter Mann und bringt gerne lateinische Zitate. Das tut er nicht etwa aus Eitelkeit, sondern weil sie auf den Punkt bringen, wozu unser Deutsch nicht ausreicht. Und er kann auch zaubern, nämlich weggehen, ohne zu verschwinden, und zurückkehren, ohne weggewesen zu sein. David Copperfields Kunst ist ein Witz dagegen.

https://www.cicero.de/comment/486558#comment-486558

Klaus Funke | Di., 21. Juli 2026 - 14:14

Wozu kommentieren Sie? Um zu verhöhnen? Oder wie ein Linienrichter im Fußball auszurufen "Ball ist im Aus!"? Das lateinische Zitat betraf nicht etwa mich, sondern sollte die Umstände des Irankrieges illustrieren. "Bedenke, bei allem, was du tust, das Ende!" - wenn man so will ein Hinweis an die Adresse Donald Trumps.
Also: Ihre "Aufregung" ist eine "künstliche", keine "künstlerische". Ergo: "Multum tumultus de nihilo!"

Thomas Hechinger | Di., 21. Juli 2026 - 14:39

Hoffentlich ärgert sich Herr Trump nicht, wenn er Ihren Hinweis liest. Wir wissen, er ist manchmal launisch. Nicht daß er noch Zölle gegen Sie verhängt!

Sie schlappen aus Ihren Schuhen, die Ferse hängt andauern außerhalb... Frage: Was soll Ihr Kommentar? Punkte sammeln bei Veit & Co? Ich zitiere die Alten Römer, weil ich sie fast immer treffender finde als unsere eigenen Sprüche, nicht um anzugeben wie ein unreifer Pennäler...

„... nicht um anzugeben wie ein unreifer Pennäler...“

Aber das weiß ich doch, Herr Funke. Mit 79 Jahren würde ich auch niemanden mehr als Pennäler bezeichnen. Ich würde die Unreife anders ausdrücken. Vielleicht mit Curd Jürgens: „... und kein bißchen weise“. Das ist jetzt zwar kein Latein, aber auch nicht schlecht.

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