George Friedman, Jahrgang 1949, ist einer der bekanntesten geopolitischen Analysten der Vereinigten Staaten. Er leitet die von ihm gegründete Denkfabrik Geopolitical Futures und ist Autor zahlreicher Bücher. Zuletzt erschien „Der Sturm vor der Ruhe: Amerikas Spaltung, die heraufziehende Krise und der folgende Triumph“ im Plassen-Verlag.

Nach Ansicht von Experten, die den Ölhandel genau verfolgen, nähern wir uns dem Punkt, an dem die weltweiten Ölreserven an ihre Grenzen stoßen. Für Laien bedeutet dies, dass die Ölpreise in die Höhe schnellen, da ein tatsächlicher Ölmangel allmählich zu einer realen Möglichkeit wird. Dies ist natürlich auf den Krieg im Iran zurückzuführen.

Die Strategie des Iran in diesem Krieg war klar: die Straße von Hormus zu sperren, um eine Wirtschaftskrise auszulösen. Das militärische Ziel bestand darin, eine politische Krise in den Vereinigten Staaten auszulösen; die globale Wirtschaftskrise war ein Kollateralschaden.

Seit dem Zweiten Weltkrieg waren die Kriege der USA freiwillig. Mit Ausnahme des 11. September, der die Kriege in Afghanistan und im Irak auslöste, wurden die USA nie direkt angegriffen. In den verschiedenen Konflikten in Korea, Vietnam und Mittelamerika waren die einzigen wirklichen Rückschläge, mit denen Washington jemals konfrontiert war, die Verluste an amerikanischen Soldaten.

Von öffentlicher Unterstützung zu kriegsfeindlicher Stimmung

Zu Beginn von Kriegen steht die amerikanische Öffentlichkeit dem Konflikt häufig, wenn schon nicht mit begeisterter Unterstützung, so doch zumindest mit allgemeiner Akzeptanz gegenüber. Man ging stets davon aus, dass die Macht der USA zu einer schnellen Niederlage des Feindes führen würde. Wenn ein Krieg nicht rasch erfolgreich verlief, wich die öffentliche Unterstützung tendenziell einer kriegsfeindlichen Stimmung. So war es auch im Vietnamkrieg, der von 1965 bis 1973 geführt wurde und in den USA eine politische und gesellschaftliche Krise auslöste, die Washington letztendlich zum Rückzug zwang. Zwar gab es in den 1970er Jahren eine Wirtschaftskrise in den Vereinigten Staaten, doch diese wurde neben dem arabischen Ölembargo von 1973 bis 1974 vor allem durch die massiven Importe japanischer Autos und anderer Produkte verursacht, die der amerikanischen Industrie schadeten. Der Koreakrieg hat das industrielle und wirtschaftliche Wachstum der USA sogar angekurbelt.

Der Krieg im Iran sollte kurz und entscheidend sein, wie es bei allen freiwillig geführten Kriegen der Fall sein soll. Bislang war er weder das eine noch das andere, sodass er sich zu einer wirtschaftlichen und geopolitischen Krise entwickelt hat. Er ist zudem zu einem politischen Problem für die Trump-Regierung geworden. Derzeit ist die Beliebtheit des Präsidenten deutlich gesunken, wobei seine Zustimmungswerte im Bereich von 30 Prozent liegen. Dies ist kein beispielloses Niveau, und oft erholen sich Präsidenten davon wieder. Doch starke Ölpreisanstiege – und gar eine Ölknappheit – würden sich mit ziemlicher Sicherheit negativ auf Trumps Umfragewerte auswirken, insbesondere angesichts seiner Wahlversprechen, fruchtlose und langwierige Kriege zu beenden.

Washingtons einzige Option besteht zu diesem Zeitpunkt darin, die Öffnung der Meerenge mit militärischen Mitteln zu erzwingen. Dabei gibt es zwei Probleme. Erstens würde die Operation wahrscheinlich lange dauern und viele Menschenleben kosten. Das Korps der Islamischen Revolutionsgarden hat sich als schlagkräftige Truppe erwiesen, und die Artesh, das konventionelle, säkulare Militär des Iran, würde zum Einsatz kommen, nachdem es bislang nur eine untergeordnete Rolle gespielt hat. Die Haltung der Artesh war bislang weitgehend defensiv, da sie sich auf die Kontrolle des iranischen Luftabwehrnetzes konzentrierte und gleichzeitig schwere Verluste auf See hinnehmen musste, wo ihre größere konventionelle Flotte die Hauptlast der US-Marineangriffe trug. Die Artesh hat zudem vereinzelte Offensivaktionen durchgeführt, darunter Drohnenangriffe und mindestens einen gemeldeten Einsatz, bei dem die US-Luftabwehr in Kuwait durchbrochen wurde.

Im Gegensatz dazu haben die Revolutionsgarden praktisch alle Eskalationsmaßnahmen des Krieges durchgeführt, darunter Raketenangriffe auf Israel, Angriffe auf Golfstaaten und die Kampagne zur Bedrohung der Straße von Hormus, während sie gleichzeitig das iranische Raketen- und Atomprogramm kontrollierten und die oberste Militärführung dominierten. Einige haben argumentiert, dass der Oberste Führer Ayatollah Ali Khamenei vor seinem Tod die Artesh stillschweigend als Gegengewicht zu den Revolutionsgarden gestärkt habe; doch selbst wenn dies der Fall gewesen wäre, wurde dieser Prozess durch den Krieg unterbrochen.

Neue Art der Kriegsführung

Noch wichtiger ist: Während vor zehn Jahren eine konventionelle Operation mit Luft-, See- und Bodentruppen die Gebiete rund um die Meerenge hätte einnehmen können, hat sich die Art der Kriegsführung verändert. Die bloße Öffnung der Straße von Hormus und die Besetzung des umliegenden Gebiets würden nicht ausreichen, um die Meerenge offen zu halten. Dank der Verfügbarkeit von Langstrecken-Drohnen könnten die Iraner potenziell große Landstriche aufgeben und dabei hohe Verluste an Menschenleben und finanziellen Mitteln in Kauf nehmen. Der Iran bräuchte Informationen darüber, wann Schiffe die Meerenge passieren, verfügt jedoch über keine eigenen Satelliten. (Es gibt allerdings Gerüchte, dass China und Russland Teheran mit Satellitenaufklärungsdaten versorgen.) Aber selbst gut ausgebildete Kommandos, die mit dem Gelände vertraut sind, könnten theoretisch nah genug herankommen, um Schiffe per Funk anzugreifen. Die USA könnten natürlich Drohnenstützpunkte angreifen, doch wie der Krieg in der Ukraine gezeigt hat, ist es für beide Konfliktparteien äußerst schwierig, den Drohnenbetrieb vollständig lahmzulegen.

Erschwerend kommt hinzu, dass private Versicherungsgesellschaften nicht bereit sind, teure Schiffe zu versichern. Es ist unwahrscheinlich, dass Reeder bereit wären, ihre Schiffe ohne Versicherung einem Risiko auszusetzen, da viele dieser Schiffe nicht amerikanisch wären; der Einsatz von US-amerikanischen Schiffen würde das Problem also nicht lösen.

Das Problem wäre globaler Natur, in den USA hätte es jedoch eine besonders politische Dimension. Alle politischen Führer in allen Ländern wollen erfolgreich sein und für ihr Handeln gelobt werden. Die USA sind eine Demokratie, und ihre Öffentlichkeit hat sich bei der Beurteilung von Präsidenten als gnadenlos erwiesen. Während also die Interessen der amerikanischen Öffentlichkeit gefährdet wären, wäre es auch das Amt des Präsidenten.

Ausweitung des Kriegs oder Einigung?

Gewiss hat auch der Iran mit Problemen zu kämpfen. Die Angriffe auf seine militärischen und industriellen Einrichtungen haben erheblichen, wenn auch noch keinen entscheidenden Schaden angerichtet. Während die politische Lage im Iran schwerer einzuschätzen ist, gibt es unbestätigte Berichte über aufkommende Spaltungen innerhalb der Revolutionsgarden. Tatsache ist, dass eine US-Invasion im Iran mit erheblichen Verlusten an amerikanischen Menschenleben verbunden wäre. Und wie die Unterbringung der iranischen Nuklearanlagen in Bergwerken und anderen gut versteckten Orten zeigt, wäre die Zerstörung dieser Anlagen zwar möglich, aber nicht sicher. Washington steht somit vor einer Entscheidung. Die eine Option ist eine dramatische, kostspielige und gefährliche Ausweitung des Krieges. Die andere besteht darin, eine Einigung zu erzielen, die weit weniger bringt als erwartet.

In den USA gibt es viele, die erwarten würden, dass die Macht der USA groß genug ist, um die Angelegenheit zu klären. Frühere Kriege zeigen jedoch, dass dies nicht der Fall ist. Es ist zwar wahrscheinlich, dass die USA über einige militärische Technologien verfügen, die gegen den Iran noch nicht eingesetzt wurden. Doch angesichts dessen, was für die iranische Regierung auf dem Spiel steht, und in Anbetracht des bisher gezeigten Willens und der scheinbaren Solidarität ist es alles andere als klar, dass zusätzliche konventionelle US-Streitkräfte erfolgreich wären. Ein Schritt über das Konventionelle hinaus ist schwer vorstellbar. Diese Realität stellt die Trump-Regierung vor ein politisches Problem – eines, das einen Einfluss darauf haben wird, wie dieser Krieg endet.

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