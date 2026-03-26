US-Navy-Matrose gibt Startsignal für MH-60S auf der „USS Pinckney“ (Operation Epic Fury)
US-Navy-Matrose gibt Startsignal für MH-60S auf der „USS Pinckney“ (Operation Epic Fury) / picture alliance / ZUMAPRESS.com | Us Navy/U.S. Navy

Krieg im Iran „Trump bleibt wenig Zeit – sonst droht ein langer Krieg“

Militärexperte Ralph Thiele übt im Interview Kritik an Bundespräsident Steinmeier und ordnet die amerikanisch-israelischen Angriffe auf den Iran ein. Er warnt vor einer gefährlichen Dynamik: Ohne schnelle politische Lösungen drohe ein langer Krieg – mit strategischen Vorteilen für Teheran.

INTERVIEW MIT RALPH THIELE am 26. März 2026

Clemens Traub

Autoreninfo

Clemens Traub ist Cicero-Redakteur. Zuletzt erschien von ihm das Buch „Future For Fridays?“ im Quadriga-Verlag (Bastei Lübbe).

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Oberst a.D. Ralph Thiele ist Vorsitzender der Politisch-Militärischen Gesellschaft in Berlin. Er diente unter anderem im Planungsstab des Verteidigungsministers, im Private Office des Nato-Oberbefehlshabers sowie als Direktor an der Führungsakademie der Bundeswehr. Thiele ist Herausgeber des Buches „Hybrid Warfare“ (2021).

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"Für mich erinnert das stark an das Muster, das man auch aus der Ukraine kennt: große Ankündigungen, dann schrumpfende Pläne, am Ende ein kleinerer harter Kern. Genau so sieht es auch hier aus."
Das spricht Bände und sagt alles.
Hauptsache mal ins Wespennest gestochen und die Bevölkerung lebt sowieso weiterhin für ewig unter dem Mullahjoch.

Hans Süßenguth-Großmann | Do., 26. März 2026 - 16:16

wird sich der Iran nicht an die Beschränkungen halten, selbst wenn jetzt zugestimmt werden sollte. Sie werden es als Mossadegh Sturz 2.0 auffassen. Frieden wird durch die Niederlage nicht utsande kommen.

Die Kulturdifferenz sowie das religiöse politische Verständnis und der amerikanische "Brückenkopf" Israel werden einen vernünftigen Konsens unmöglich machen.
Dazu noch ein Donald Trump, der nun sogar den Donbass in der Ukraine für den Russen freigegeben lassen will, während Israel offenbar den Südlibanon besetzt.
Quasi der ideale Verhandlungspartner damit alles den Bach runter geht.

Thomas Veit | Do., 26. März 2026 - 16:47

"[Fakten die] ...einen vernünftigen Konsens unmöglich machen."

So weit denkt im WH doch keiner, derzeit. 'vernünftiger Konsens ... ...!?? -- UNTERWERFUNG ODER UNTEGANG! lautet aktuell die Deviese dort - PS: an ALLE übrigens..., GRÖNLAND ist nur aufgeschoben..., aber mit Sicherheit gibt es dafür auch bereits 'Szenarien'... ... ... - von den Generälen... 🤔

Maria Arenz | Do., 26. März 2026 - 16:28

"Weihnachten sind wir wieder zuhause". Stimmte. Nur das Jahr war ein anderes.

Klaus Funke | Do., 26. März 2026 - 17:03

Ich glaube, der Trump versemmelt das Ding wie die USA bisher alle Konflikte der letzten Jahre versemmelt haben. Was die USA wollen, ist die Weltherrschaft über Erdgas und Erdöl, Venezuela, jetzt Iran - das sind nur Bausteine. Dass das Mullah-Regime unter dem Krieg nicht eingestürzt ist, zeigt, dieses Zil können die USA beerdigen. Ich muss immer weit zurückblättern: Das Perserreich war Roms großer Gegner. Und die Römer haben es nie wirklich bezwungen. Die USA sind der moderne Nachfolger Roms, und auch sie werden die Perser nicht besiegen. Trump sollte, wenn er klug wäre (was er offenbar nicht ist), jetzt schnell einen Deal zur Beendigung dieses Krieges machen, sonst läuft die Sache den US-Amerikanern aus dem Ruder wie Vietnam und Afghanistan. Und bloß keine Bodentruppen. Da würde viel amerikanisches Blut fließen, was der Trump für die Zwischenwahlen gar nicht gebrauchen kann. Und wir? Raushalten! Schröder zum Vorbild nehmen! Aber wir haben ja Wichtigeres. Die Ulmen-Fernandes-Affäre😜

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