- „Trump bleibt wenig Zeit – sonst droht ein langer Krieg“
Militärexperte Ralph Thiele übt im Interview Kritik an Bundespräsident Steinmeier und ordnet die amerikanisch-israelischen Angriffe auf den Iran ein. Er warnt vor einer gefährlichen Dynamik: Ohne schnelle politische Lösungen drohe ein langer Krieg – mit strategischen Vorteilen für Teheran.
Oberst a.D. Ralph Thiele ist Vorsitzender der Politisch-Militärischen Gesellschaft in Berlin. Er diente unter anderem im Planungsstab des Verteidigungsministers, im Private Office des Nato-Oberbefehlshabers sowie als Direktor an der Führungsakademie der Bundeswehr. Thiele ist Herausgeber des Buches „Hybrid Warfare“ (2021).
-
Monatsabo (im 1. Monat) 2,00 €Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden.
Der erste Monat kostet 2,00 €, danach 9,80 €/Monat.