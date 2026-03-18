Krieg im Iran

George Friedman, Jahrgang 1949, ist einer der bekanntesten geopolitischen Analysten der Vereinigten Staaten. Er leitet die von ihm gegründete Denkfabrik Geopolitical Futures und ist Autor zahlreicher Bücher. Zuletzt erschien „Der Sturm vor der Ruhe: Amerikas Spaltung, die heraufziehende Krise und der folgende Triumph“ im Plassen-Verlag.

Im Jahr 1940 brachten die Vereinigten Staaten Japan in eine schwierige Lage. Japan war ein Land mit sehr begrenzten Ressourcen. Es musste Öl, Stahl und andere Güter aus anderen asiatischen Ländern und bis zu einem gewissen Grad auch aus den Vereinigten Staaten importieren. Um sich den Zugang zu diesen Ressourcen zu sichern, hatte es Jahre zuvor versucht, ein Imperium aufzubauen. Die USA nutzten ihre Wirtschaftsmacht, um den Verkauf von Öl aus dem heutigen Indonesien – um nur ein Land zu nennen – zu blockieren, und weigerten sich, Stahl an Japan zu verkaufen. Die USA befürchteten, dass ein japanisches Imperium die militärische Vorherrschaft der USA im Pazifik bedrohen und das Heimatland für die japanische Militärmacht verwundbar machen würde.

Dies gipfelte in einer US-Blockade japanischer Importe, die für das industrielle Überleben Japans entscheidend waren. Japan hatte die Wahl, entweder vor den USA zu kapitulieren oder in den Krieg zu ziehen. Tokio entschied sich für den Krieg und griff 1941 Pearl Harbor an, um die Macht der USA im Pazifik zu schwächen und die USA zu zwingen, eine neue Vereinbarung mit Japan auszuhandeln. Angesichts der kriegsfeindlichen Stimmung in den USA war dies kein abwegiger Gedanke, aber es war ein falscher. Es wird berichtet, dass der Kommandeur der japanischen Vereinigten Flotte, Admiral Isoroku Yamamoto, der einige Zeit in den Vereinigten Staaten verbracht hatte, den Angriff ablehnte, da er glaubte, dass dieser nicht zu Verhandlungen führen würde – aber seine Meinung wurde überstimmt.

„Gestaltung der Details der Geopolitik“

Dass Japan sich für den Krieg entschied, war meiner Meinung nach durch geopolitische Modellierung weitgehend vorhersehbar, ebenso wie die Entscheidung der USA, einen totalen Krieg zu führen. Wie sie den Krieg führen und damit wie sie ihn beenden würden, war weitaus weniger vorhersehbar. Der Ausgang hing von dem ab, was ich als „Gestaltung der Details der Geopolitik“ bezeichne – relative Macht, die nicht nur auf Ressourcen beruht, sondern auch darauf, wie diese Ressourcen genutzt und eingesetzt werden. Dies war der Bereich der detaillierten Informationsbeschaffung und ihrer Anwendung durch das Militär. Die Gestaltung hingegen ist viel schwerer vorherzusagen.

Ich führe dieses Beispiel an, um den Krieg im Iran in einen Kontext zu setzen. Dass es zu einem Krieg kommen würde, war bis zu einem gewissen Grad vorhersehbar, ebenso wie das angestrebte Ergebnis jeder Seite. Wie sich der Krieg entwickelt und wer sein angestrebtes Ziel erreichen wird, ist weitaus weniger vorhersehbar, da Krieg die Domäne der Strategen ist und die Art und Weise, wie sie sich entscheiden zu handeln, viel komplexer und – angesichts der Natur der Entscheidung – unvorhersehbar ist.

Ich habe argumentiert, dass die Gefahr, die vom Atomprogramm im Iran ausging, eine grundlegende Bedrohung für die USA darstellte, und zwar aufgrund der Ideologie der islamistischen Gruppen, die im Iran und mit iranischer Unterstützung auch außerhalb des Landes operierten. Die Wahrscheinlichkeit eines Atomangriffs auf die Vereinigten Staaten war zwar stets äußerst gering, doch stand extrem viel auf dem Spiel. Die Sichtweise der USA in dieser Frage wurde durch den ersten Angriff auf die nuklearen Kapazitäten des Iran im Juni 2025 bestätigt. Angesichts des begrenzten Erfolgs erwartete ich einen weiteren, umfassenderen Angriff auf den Iran. Wie dieser Angriff aussehen würde, war eine Frage für Ingenieure, Militärstrategen der Geheimdienste, Soldaten mit taktischer Ausbildung und letztlich für die politische Führung.

Die konkrete Strategie war unvorhersehbar

Was sich nicht vorhersagen ließ, war, welche konkrete Strategie gewählt werden würde, und nun scheint es, als habe diese Strategie auf Erkenntnissen über die militärischen Fähigkeiten des Iran sowie über dessen innenpolitische und wirtschaftliche Lage beruht. Von zentraler Bedeutung war dabei die Tatsache, dass es in Teheran zu massiven politischen Unruhen gekommen war. Große Proteste, an denen Regierungsgegner teilnahmen, wurden als Zeichen dafür gewertet, dass die Regierung schwach sei und ein Regimewechsel willkommen wäre. Dies erklärt den Aufruf von Präsident Donald Trump an die Iraner, sich gegen das Regime zu erheben.

Die erste Phase des Krieges umfasste gezielte Tötungsschläge, durch die mehrere iranische Führer ausgeschaltet wurden, doch die iranische Öffentlichkeit ist dem Aufruf nicht gefolgt. Unterdessen startete der Iran eine Flut von Drohnen- und Raketenangriffen auf US-Stützpunkte (und einige nationale Infrastruktureinrichtungen) im gesamten Nahen Osten.

Entweder hat also der Geheimdienst einen grundlegenden Fehler begangen, oder Trump hat die Geheimdienstinformationen ignoriert. Ich glaube, diese Strategie zeugt von einem grundlegenden Missverständnis der tatsächlichen Funktionsweise des Iran und insbesondere der Zusammensetzung des Regimes. Die zivile Führung, die zerstört und durch eine andere zivile Führung ersetzt wurde, war zwar die formelle Regierung des Iran, hatte aber keine operative Kontrolle über das Land. Die Kontrolle liegt weitgehend in den Händen des Korps der Islamischen Revolutionsgarden. Die Zerschlagung des zivilen Regimes hat den Iran nicht lahmgelegt, da die Revolutionsgarden über ein hohes Maß an Autonomie verfügen, stark in die Wirtschaft eingebunden sind und die Kontrolle über ihre eigenen Handlungen ausüben. Infolgedessen reagierten die Revolutionsgarden schnell auf die ersten Angriffe. In gewisser Weise waren die Revolutionsgarden das Regime, das den Iran regierte, und die Zerschlagung des zivilen Regimes hat die Regierung in keiner Weise gelähmt oder gar geschwächt.

Die Japaner waren davon ausgegangen, dass der Angriff auf Pearl Harbor die USA zu Verhandlungen zwingen würde. Stattdessen zwang er die Vereinigten Staaten zu einer massiven militärischen Reaktion, die in Hiroshima und Nagasaki endete.

Das Mosaik-Verteidigungsmodell

Die Revolutionsgarden wandten ein sogenanntes Mosaik-Verteidigungsmodell an: Die Kommandostrukturen sind so organisiert, dass regionale Kommandeure befugt sind, auf der Grundlage vorab geplanter Szenarien Maßnahmen zu ergreifen, falls das zentrale Kommando lahmgelegt oder nicht in der Lage sein würde zu kommunizieren. Daher ermöglichte die Zerschlagung der zivilen Regierung es den Revolutionsgarden – oder zumindest Teilen davon – den Krieg nach eigenem Ermessen fortzusetzen.

Neben seinen militärischen Angriffen hat der Iran zudem den Zugang zur Straße von Hormus, einer unverzichtbaren Transitroute für das in den Golfstaaten geförderte Öl, gesperrt oder zumindest eingeschränkt. Dies hat zu einer massiven globalen Wirtschaftskrise geführt, da die Ölpreise dramatisch angestiegen sind, was zu Preisunterschieden und weltweiten Engpässen und damit zu Inflation geführt hat.

Dies führt zu etwas, das Trump zu vermeiden versprochen hatte. Die Räumung der Meerenge setzt voraus, dass Bodentruppen notwendig sein werden, um feindliche Bodentruppen außer Reichweite zu halten, und dass Marineeinheiten die Meerenge von maritimen Blockaden befreien müssen. Ein Problem besteht darin, dass der Iran in der Lage ist, Anti-Schiffs-Drohnen in großer Entfernung von der Meerenge zu stationieren. Diese können mit nachrichtendienstlichen Informationen, wenn nicht sogar mit Satellitenbildern, und anschließend mit Beobachtungen aus erster Hand von gut verteidigten Positionen in der Nähe operieren.

Um dieses Problem zu lösen, müssen Luft- und Angriffsaufklärung gemeinsam genutzt werden, und angesichts des Wertes der Schifffahrt und der Versicherungskosten müssen diese Daten nahezu perfekt sein, um die Meerenge zu öffnen. Dies kann nur erreicht werden, indem Bodentruppen rund um die Meerenge stationiert werden, wobei Beobachter möglicherweise noch weiter im Hinterland positioniert werden, um ein sehr großes Gebiet vor Drohnen zu sichern. Beobachter vor Ort sind zudem einer größeren Gefahr ausgesetzt und weniger effizient, da sie nicht so weit Ausschau halten können wie Satelliten. Natürlich können auch Flugzeuge eingesetzt werden, um Drohnen anzugreifen, doch es ist möglich, Drohnen getarnt zu halten und sie bei Bedarf zu starten. Und da eine Bodenoperation ein großes Gebiet abdecken und nahezu perfekte Präzision aufweisen müsste, würde sie eine sehr große Streitmacht erfordern.

Trumps grundlegende politische Probleme

Dies wiederum schafft grundlegende politische Probleme für Trump, der im Wahlkampf unter anderem versprochen hatte, endlose Bodenkriege zu vermeiden. Es ist möglich, dass keine dieser Herausforderungen eintritt, aber es könnte durchaus dazu kommen – ebenso wie zu anderen unerwarteten Herausforderungen, die entweder eine Wirtschaftskrise, einen langwierigen Krieg oder beides auslösen könnten. Und es wirft eine alte Frage auf: ob Luftstreitkräfte allein einen weit verstreuten Feind besiegen können, der auf vertrautem Terrain kämpft.

Es gibt noch eine letzte Variable in dieser Gleichung: die Artesh, Irans konventionelle Streitmacht, die mehr als 400.000 Soldaten umfasst. Es handelt sich um eine säkulare Streitmacht, die sich der Verteidigung des Iran verschrieben hat. Sie ist nicht islamistisch, sondern iranisch, und war bereits Ziel begrenzter Angriffe der USA und Israels. Der Iran scheint sie noch nicht in Aktion gerufen zu haben. Ihre künftigen Handlungen erhöhen somit die Unsicherheit in diesem Krieg.

Die geopolitische Analyse hätte vorhersagen können, dass die Japaner gegen die USA in den Krieg ziehen würden, aber sie konnte weder genau bestimmen, wie der Krieg gestaltet werden würde, noch dessen Ausgang vorhersagen. Dasselbe gilt für den Iran-Krieg. Geopolitische Modelle könnten prognostizieren, dass es einen Krieg geben wird, aber sie können die Strategien und Taktiken, die zur Kriegsführung eingesetzt werden, nicht vorhersagen und sind daher im Allgemeinen nicht in der Lage, dessen Ausgang vorherzusagen. Das ist die Domäne des militärischen Nachrichtendienstes.

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