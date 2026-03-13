Krieg im Iran

Der Krieg zwischen dem Iran und der amerikanisch-israelischen Koalition dürfte kaum zu einem schnellen oder entscheidenden Ergebnis führen. Anstelle einer kurzen Kampagne, die von Luftüberlegenheit und Enthauptungsschlägen geprägt ist, spiegelt der Konflikt einen tieferen strategischen Wettstreit wider. Die Koalition strebt operative Dominanz durch Enthauptungsschläge, nachrichtendienstliche Überlegenheit und die Störung der Kommandostrukturen an. Der Iran hingegen verfolgt eine Strategie, die darauf abzielt, eine strategische Vernichtung zu verhindern, indem er den Krieg in einen langwierigen, die Region destabilisierenden Konflikt verwandelt. Teherans Ziel ist nicht ein konventioneller Sieg auf dem Schlachtfeld, sondern die Schaffung von Bedingungen, unter denen die Vereinigten Staaten und Israel keine entscheidenden Ergebnisse zu akzeptablen Kosten erzielen können.

Um diesen Ansatz zu verstehen, muss man die Logik der iranischen Militärdoktrin und der strategischen Kultur betrachten. In den vergangenen zehn Jahren hat der Iran ein vielschichtiges System entwickelt, das die technologischen Vorteile seiner Gegner ausgleichen soll. Dieses System kombiniert unterirdische Infrastruktur, dezentrale Kommandostrukturen, Raketen- und Drohnenkriegsführung sowie regionale Stellvertreternetzwerke. Zusammen sind diese Elemente darauf ausgelegt, die Vergeltungsfähigkeit des Iran unter anhaltendem Beschuss zu bewahren und gleichzeitig seinen Feinden wirtschaftliche, militärische und politische Kosten aufzuerlegen. Das Ergebnis ist eine Doktrin, die weniger darauf abzielt, Kriege schnell zu gewinnen, als vielmehr darauf, sicherzustellen, dass jeder Krieg langwierig, kostspielig und regional destabilisierend wird.

Worst-Case-Szenario

Der Iran war sich seiner Verwundbarkeit gegenüber der Luftüberlegenheit der USA und Israels sowie deren Vorteilen in den Bereichen Weltraum- und Fernmeldeaufklärung durchaus bewusst. Als Reaktion darauf entwickelte er Pläne, die es dem Regime und wichtigen militärischen Einrichtungen ermöglichen sollten, die ersten Wellen feindlicher Luftangriffe zu überstehen und auf weniger gut verteidigte Ziele zurückzuschlagen. Nach dem zwölftägigen Krieg mit Israel im vergangenen Juni begann Teheran Berichten zufolge mit der Ausarbeitung eines Plans für den nächsten Angriff. Beim nächsten Mal würde man versuchen, im gesamten Nahen Osten Chaos zu stiften, indem regionale Energieanlagen angegriffen, die Luft- und Seeverkehrskommunikation gestört und Turbulenzen auf den globalen Märkten ausgelöst werden. Die iranische Führung hoffte, dass diese Eskalationsstrategie die USA und Israel unter Druck setzen würde, ihre Angriffe einzustellen, während gleichzeitig deren wirtschaftliche und technologische Stärke geschwächt würde.

Mehrere Grundsätze bestimmen die übergeordnete Strategie des Iran. Erstens zielt sie darauf ab, genügend Störungen zu verursachen – unter anderem durch die Bindung von Ressourcen der USA und ihrer Verbündeten für die Verteidigung von Stützpunkten, Logistik und kritischer Infrastruktur in der Region –, um eine groß angelegte Bodeninvasion zu verhindern, selbst wenn der Iran die Lufthoheit nicht kontrollieren kann. Zweitens zielt sie darauf ab, die regionale Konnektivität zu untergraben, die wirtschaftliche Widerstandsfähigkeit regionaler Gegner zu schwächen und durch die Verschlechterung der finanziellen, energetischen und wirtschaftlichen Bedingungen an einem kritischen Engpass – der Straße von Hormus – eine globale Wirtschaftskrise auszulösen. Da der Iran weiß, dass er der US-Marine deutlich unterlegen ist, versucht er, die USA und ihre Verbündeten daran zu hindern, den Schiffsverkehr durch die Meerenge wiederherzustellen, indem er Seeminen sowie Raketen- und Drohnenkriegsführung mit Prinzipien der Küstenguerilla kombiniert. Gleichzeitig nutzt Teheran regionale Stellvertreter, um Israel zu zwingen, an mehreren Fronten zu kämpfen.

Die Strategie hängt auch von den politischen Rahmenbedingungen außerhalb des Schlachtfelds ab. Diplomatie und Informationskrieg zielen darauf ab, die Unterstützung muslimischer Länder und der Länder des Globalen Südens zu gewinnen oder zumindest deren Neutralität zu sichern. (So behauptet der Iran beispielsweise, dass seine Angriffe auf seine Nachbarn ausschließlich gegen westliche militärische Infrastruktur gerichtet seien, die zu Angriffen auf das eigene Land genutzt werde.) Es ist besonders wichtig, dass Teheran die Türkei, Aserbaidschan, Armenien und Pakistan aus dem Krieg heraushält, damit es sich auf die südliche und südwestliche Richtung konzentrieren kann. Am Donnerstag wurde berichtet, dass Teheran zugestimmt habe, Tankern unter indischer Flagge die Durchfahrt durch die Straße von Hormus zu gestatten.

Ein weiteres Ziel ist es, Russland und China davon zu überzeugen, dass der Iran einen langwierigen Krieg durchstehen kann, um so künftige militärische, wirtschaftliche und nachrichtendienstliche Unterstützung zu fördern. Im Inland ist das Regime bestrebt, genügend Zusammenhalt zwischen Gesellschaft und Staat aufrechtzuerhalten, um einen inneren Zusammenbruch unter äußerem Druck zu vermeiden. Schließlich hofft es, eine Spaltung innerhalb des Westens in Bezug auf den Krieg zu erzwingen, sodass die Last vor allem auf den Ressourcen der USA und Israels liegt.

Mosaik-Verteidigungsplan

Die Reaktion des Iran auf den Angriff erfolgte zögerlich und setzte erst ein bis zwei Stunden nach den ersten amerikanisch-israelischen „Decapitation Strikes“ ein. Und das, obwohl Israel und die USA im Gegensatz zum Konflikt im vergangenen Jahr in der ersten Angriffswelle nicht auf die Raketenbunker und Abschussrampen des Iran abzielten. Gegen Mittag setzte Teheran jedoch seinen „Mosaik“-Verteidigungsplan um, der lokalen Kommandeuren und lokalen Regierungen maximale Autonomie gewährt.

In den späten 2010er Jahren hatte der Iran seinen dezentralisierten Verteidigungsplan wiederholt geübt. Er wurde bereits einmal in die Tat umgesetzt, und zwar nach der Ermordung von General Qassem Soleimani bei einem US-Drohnenangriff Anfang 2020. Nachdem der Iran US-Militärstützpunkte in der Region angegriffen hatte, bereitete er sich auf die Vergeltungsmaßnahmen der USA vor, als der iranische Kommandant eines Tor-M1-Luftabwehrraketensystems ein Passagierflugzeug vom Typ Boeing 737 der Ukraine International Airlines fälschlicherweise für eine feindliche Marschflugrakete hielt und eigenmächtig beschloss, es abzuschießen, wobei alle 176 Passagiere ums Leben kamen.

Nach diesem Vorfall legte der Iran das Mosaik-Verteidigungskonzept beiseite, sogar während des zwölftägigen Krieges. Am 1. März wurde es jedoch öffentlich wieder eingeführt, wobei Außenminister Abbas Araghchi erklärte, dass die amerikanisch-israelischen Angriffe auf die iranische Hauptstadt „keinen Einfluss auf unsere Fähigkeit zur Kriegsführung haben“, da die Militäreinheiten gemäß zuvor erteilten allgemeinen Anweisungen unabhängig operierten. Ebenso erklärte ein Sprecher des Verteidigungsministeriums, dass für jeden Kommandeur mindestens drei designierte Nachfolger benannt worden seien und die Tötung eines einzelnen daher kein Machtvakuum schaffen würde.

Die Stärken eines solchen Systems liegen auf der Hand, doch seine Schwächen sind ebenso bedeutend. Dezentralisierung verringert zwar die Anfälligkeit bei Führungsausfällen, erhöht jedoch gleichzeitig das Risiko einer mangelhaften Koordination und einer unbeabsichtigten Eskalation. Autonome Handlungen lokaler Kommandeure können eher zu Chaos als zu kohärenten Operationen führen, insbesondere in einem Konflikt mit mehreren Fronten und regionalen Akteuren. Aus diesem Grund dient die Mosaikverteidigung in erster Linie als Notfallmechanismus für die Anfangsphase eines Krieges und nicht als vollständiger operativer Rahmen.

Lehren aus der Ukraine

Ein weiteres Element der iranischen Doktrin lässt sich als „Ukrainisierung“ beschreiben, wobei Lehren aus den vier Jahren seit der groß angelegten Invasion der Ukraine durch Russland gezogen werden. Für iranische Kriegsplaner zeigt das Beispiel der Ukraine, dass ein schwächerer Staat gegen einen stärkeren Gegner bestehen kann, indem er Bedingungen für aktive Verteidigungstaktiken entlang der Front schafft und eine asymmetrische Abschreckungshaltung aufrechterhält. Im Falle des Iran dürfte die „Frontlinie“ fließender sein als in der Ukraine, doch das zugrunde liegende Ziel ist ähnlich: die Infrastruktur und die Kriegsführungsfähigkeit der beteiligten Mächte durch systematische Drohnen- und Raketenangriffe zu untergraben.

Die Anwendung der Drohnenstrategien und -taktiken aus dem Ukrainekrieg im Nahen Osten könnte es dem Iran ermöglichen, seine Nachbarn in alle Richtungen zu bedrängen, Chaos in der Region zu stiften und die Sicherheitsarchitektur zu bedrohen, die seit Beginn des 20. Jahrhunderts dort besteht. Besonders gefährdet sind die wirtschaftliche und technologische Infrastruktur in den Golfstaaten. Die Ukraine hat eine Gelegenheit erkannt, Goodwill und Einfluss aufzubauen, und bereits angeboten, Spezialisten und erfahrene Anti-Drohnen-Teams in die Golfstaaten zu entsenden. Diese Staaten haben zudem Interesse am Kauf ukrainischer Drohnen bekundet.

Allerdings verfügt der Iran nur über eine begrenzte Anzahl von Raketen in seinen Lagern, und es gibt Hinweise darauf, dass einige der von ihm eingesetzten Drohnen russische Komponenten enthalten. Wenn er langfristig auf Drohnen setzen will, benötigt er zuverlässige Versorgungswege – etwas, das dem Iran im Vergleich zu der Möglichkeit der Ukraine, sich über Rumänien und Polen zu versorgen, fehlt. Teherans wichtigste Optionen sind die pakistanische Grenze und das Kaspische Meer, das den Iran theoretisch mit Russland und China verbinden könnte. Es ist jedoch unwahrscheinlich, dass die Türkei, der Südkaukasus oder zentralasiatische Staaten zulassen würden, dass ihr Territorium zur materiellen Unterstützung des iranischen Regimes genutzt wird. Diese Einschränkung macht die iranische Eigenproduktion, unterirdische Anlagen und mobile Abschusssysteme umso wichtiger.

In den vergangenen zehn Jahren hat der Iran ein umfangreiches System unterirdischer Anlagen aufgebaut, um wichtige militärische Ressourcen (nämlich Drohnen und Raketen) zu verbergen und zu schützen. Ziel war es, den Vorsprung der USA und Israels in den Bereichen Luftmacht, weltraumgestützte Aufklärung und Fernmeldeaufklärung zu verringern und gleichzeitig wirksame Gegenschläge gegen die Logistik des Gegners in der Region und darüber hinaus zu gewährleisten. (Einige Raketen im iranischen Arsenal haben eine Reichweite von 2000 Kilometern.) Durch seine Stellvertreter hat der Iran die Wirksamkeit der unterirdischen Kriegsführung bei der Aufrechterhaltung langwieriger asymmetrischer Konflikte unter Beweis gestellt. Es wäre eine strategische Fehleinschätzung, anzunehmen, dass das Regime keine vergleichbare Strategie innerhalb des Iran vorbereitet hat, allerdings in einem viel größeren Maßstab als die Huthis, die Hamas oder die Hisbollah.

Fazit

Nichts davon garantiert den Erfolg. Die Strategie des Iran beruht auf Annahmen, die sich möglicherweise nicht bewahrheiten, insbesondere dass die Staaten der Region neutral bleiben und der innenpolitische Zusammenhalt Bestand hat. Eine dezentrale Kommandostruktur könnte zu Fehleinschätzungen führen, oder die US-israelische Koalition könnte die Fähigkeit des Iran beeinträchtigen, neue Drohnen und Raketen zu produzieren oder wichtige Lieferungen aus dem Ausland zu erhalten. Dennoch ist die Gesamtlogik schlüssig. Teheran ist angemessen auf einen Luftkrieg ohne Bodenoperationen vorbereitet, in dem Zermürbung vorherrscht und ein Sieg schwer zu definieren ist.

In diesem Sinne verfolgt der Iran eine Strategie, die zwar defensiv ausgerichtet ist, aber expansive Methoden anwendet. Da der Iran den Vereinigten Staaten und Israel in Bezug auf konventionelle Streitkräfte nicht gewachsen ist, versucht er, eine entscheidende Niederlage zu verhindern, indem er den Krieg in einen langwierigen und kostspieligen Kampf verwandelt. Gelingt es dem Iran, den Konflikt auszuweiten und gleichzeitig einen Zusammenbruch zu vermeiden, könnte dies zu einem strategischen Umfeld führen, in dem der Nahe Osten und Osteuropa zu miteinander verbundenen Teilen eines größeren eurasischen Schauplatzes der Instabilität werden.

