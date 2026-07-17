In den vergangenen Tagen haben die US-Streitkräfte laut eigener Angaben mehr als 300 iranische Ziele angegriffen, darunter Raketen- und Drohnensysteme, Küstenüberwachungsanlagen, Marineziele und die dazugehörige Infrastruktur. Die wieder in Kraft gesetzte US-Blockade in der Straße von Hormus zielt unterdessen darauf ab, den Verkehr in und aus iranischen Häfen einzuschränken, während die neutrale Durchfahrt durch die Meerenge formal weiterhin gestattet ist. Der Iran seinerseits hat US-Stellungen und ausgewählte Handelsschiffe angegriffen, jedoch weder Schäden in vergleichbarem Ausmaß verursacht noch seine Offensive gegen die wichtigste Energieinfrastruktur am Golf ausgeweitet.

Mit anderen Worten: Die wiederaufgeflammten Kämpfe haben sich zu einem ungleichen, aber letztlich ergebnislosen Wettstreit entwickelt. Die Zerstörung der iranischen Fähigkeiten ist nicht gleichbedeutend damit, Teheran zur Annahme der US-Bedingungen zu zwingen. Washington kann Teherans Fähigkeit, die Schifffahrt zu bedrohen, schwächen und verhindern, dass es die Kontrolle über die Straße von Hormus ausübt. Es kann jedoch weder kostengünstig eine normale kommerzielle Durchfahrt garantieren noch den Iran zwingen, seinen verbleibenden Einfluss aufzugeben, ohne eine langwierige militärische Auseinandersetzung in Kauf zu nehmen. Wenn der Iran dem Konflikt zwar nicht auf unbestimmte Zeit standhalten kann, so kann er dennoch genügend Unsicherheit erzeugen, um den USA einen klaren politischen Sieg zu verwehren.

Washington verfolgt weitreichendere Ziele als nur die Niederlage der iranischen Seestreitkräfte. Es will dem Iran die Möglichkeit nehmen, de facto die Kontrolle über eine internationale Wasserstraße auszuüben. Das bedeutet, den Handel der Verbündeten und neutraler Staaten aufrechtzuerhalten, Amerikas Rolle als wichtigster Sicherheitsgarant im Golf zu bewahren und die vom Iran erhobenen Gebühren zu unterbinden.

Zwar spricht das militärische Kräfteverhältnis eindeutig zugunsten der Vereinigten Staaten. Die amerikanischen Streitkräfte können iranische See- und Küstensysteme schneller aufspüren und zerstören, als Teheran sie ersetzen oder einsetzen kann. Sie sind zudem in der Lage, ausgewählte Schiffe zu eskortieren und Ziele weit über die unmittelbare Küstenlinie hinaus anzugreifen. Doch die verbleibenden iranischen Systeme sind über ein großes Gebiet verstreut, und das Vertrauen der Handelsschifffahrt hängt nicht davon ab, wie viele iranische Anlagen zerstört werden, sondern davon, ob ein weiteres Schiff noch getroffen werden könnte.

Wollte Washingtons alle seine Ziele erreichen, wäre eine anhaltende Kampagne erforderlich, um iranische Bedrohungen einzudämmen, den Handelsverkehr zu schützen und regionale Stützpunkte zu verteidigen. US-Beamte haben erklärt, die Angriffe dienten dazu, Operationen zu gestalten, die das Schlachtfeld auf komplexere Missionen vorbereiten könnten, falls diese angeordnet würden. Washington kann eine solche Kampagne aufrechterhalten, doch ihre Kosten würden mit der Zeit steigen.

Kein garantierter Schutz durch die USA

Das unmittelbare Ziel des Iran ist enger gefasst als das Washingtons – und daher leichter zu erreichen. Er muss weder die US-Marine besiegen noch die Straße von Hormus vollständig sperren – sondern lediglich genügend Kapazitäten bewahren, um gelegentlich Schiffe anzugreifen, die Versicherungs- und Betriebskosten in die Höhe zu treiben und zu demonstrieren, dass der Schutz durch die USA nicht vollständig garantiert ist. Washington hingegen muss kontinuierlich für Sicherheit sorgen; der Iran benötigt lediglich sporadische Erfolge. Ein einziger Angriff kann nach zahlreichen sicheren Durchfahrten erneut Unsicherheit schaffen und den Handelsverkehr unter dem normalen Niveau halten.

Doch der Spielraum für einen Sieg des Iran schrumpft. US-Angriffe schwächen die militärischen Systeme, die zur Aufrechterhaltung der Störungen erforderlich sind, während die Blockade die Ölexporte auf dem Seeweg einschränkt, die dem Iran wichtige Devisen und Staatseinnahmen sichern. Landwege durch den Nord-Süd-Korridor können diese Verluste nur teilweise ausgleichen.

Je enger dieser Spielraum wird, desto weniger wirksam sind begrenzte Angriffe, da sie Washington geringere Kosten verursachen als Teheran im Gegenzug zu tragen hat. Die deutlichste Möglichkeit für den Iran, diese Kalkulation zu ändern, wäre ein Angriff auf die Energieinfrastruktur am Golf oder die Ausweitung der Störmaßnahmen auf See bis zur Meerenge von Bab el-Mandeb. Beide Optionen könnten die Öl-, Schifffahrts- und Versicherungskosten in die Höhe treiben und die USA gleichzeitig dazu zwingen, mehr Abfangjäger, Überwachungsmittel und Seestreitkräfte zum Schutz der gesamten Region einzusetzen.

Eine Eskalation würde zudem weitaus größere Risiken für den Iran mit sich bringen. Angriffe auf Energieanlagen in Saudi-Arabien, den Vereinigten Arabischen Emiraten oder Katar könnten die Rolle der Golfstaaten als Vermittler beenden, ihre militärische Zusammenarbeit mit Washington vertiefen, Israel wieder in den Konflikt einbeziehen und umfassendere Angriffe auf iranisches Territorium rechtfertigen. Mit anderen Worten: Die stärkste verbleibende Eskalationsoption des Iran ist zugleich diejenige, die seine Gegner am ehesten vereinen würde. Der Iran muss sich entscheiden: Entweder akzeptiert er eine Pause, solange er noch Einfluss hat, oder er eskaliert in einer Weise, die einen begrenzten maritimen Konflikt zu einer umfassenderen Bedrohung für das Regime machen könnte.

Der Iran steht unter Zeitdruck

Einfach ausgedrückt: Der Iran steht unter Zeitdruck. Rückläufige Exporte, militärische Verluste und Schäden an den Verkehrsnetzen untergraben zunehmend seine Fähigkeit, den Konflikt aufrechtzuerhalten. Die Bestände an Raketen und Drohnen sind begrenzt, während Angriffe auf Abschussrampen, Kommandonetzwerke und Produktionsanlagen Teherans Möglichkeiten einschränken, diese einzusetzen und zu ersetzen. Der Iran muss einen ausreichenden Teil seines verbleibenden Arsenals erhalten, um einen größeren Krieg abzuschrecken oder zu eskalieren, falls begrenzte Störungen keinen Druck mehr ausüben können. (Der US-Angriff auf die Aq-Taqeh-Khan-Eisenbahnbrücke im Bezirk Aqqala, die an einem Korridor liegt, der den Iran mit Zentralasien und weiter mit China und Russland verbindet, hat gezeigt, dass der Druck nicht auf die Wasserwege und Küstengebiete beschränkt bleiben würde.) Diese Verluste häufen sich zudem vor dem Hintergrund der Unsicherheit um den Obersten Führer Mojtaba Khamenei, dessen anhaltende Abwesenheit aus der Öffentlichkeit die Fähigkeit des Regimes geschwächt hat, klare Autorität auszustrahlen.

Doch umgekehrt spielt die Zeit nicht gerade zugunsten Washingtons. Die USA können die Kosten der Kampagne zwar weitaus länger tragen als der Iran, doch eine langwierige Operation würde die Streitkräfte und Munitionsvorräte, die bereits in mehreren Regionen im Einsatz sind, zunehmend belasten. Eine weitere Eskalation seitens des Irans würde die USA dazu zwingen, nicht nur ihr Personal und ihre Stützpunkte, sondern auch Häfen, Schifffahrtsrouten und die Energieinfrastruktur in der gesamten Golfregion zu verteidigen. Dies würde Luft- und Raketenabwehrsysteme, Überwachungskapazitäten und Marineeinheiten beanspruchen und hohe Kosten verursachen. Sollte der kommerzielle Schiffsverkehr weiterhin gestört bleiben, würden die wirtschaftlichen Kosten die militärische Belastung noch verstärken. Da die Militäroperation zudem vom fortgesetzten Zugang zum Golf und von der Zusammenarbeit dort abhängt, würde ein anhaltender Ressourceneinsatz ohne Wiederherstellung der Durchfahrt oder ohne Zugeständnisse seitens des Iran zunehmend schwerer zu rechtfertigen sein. Die bevorstehenden US-Zwischenwahlen würden diesen Druck noch verstärken, doch die größere Einschränkung sind die Kosten für die Aufrechterhaltung des regionalen Schutzes ohne ein klares politisches Ergebnis.

Die USA versuchen, Teheran zu einer Pause zu zwingen

Beide Seiten verfolgen daher unterschiedliche Formen der Zermürbung. Der Iran versucht, Washington politisch auszuharren, auch wenn militärische Verluste, wirtschaftlicher Druck und Unsicherheit in der Führung seine eigene Position schwächen. Die USA versuchen, Teheran zu einer Pause zu zwingen, bevor die Kosten für die regionale Verteidigung den politischen Wert der Kampagne übersteigen.

Sollte sich keine der beiden Seiten für eine Eskalation entscheiden, ist es wahrscheinlicher, dass der Iran einen Waffenstillstand anstrebt, bevor die USA ihre Kernziele aufgeben (auch wenn Teheran seine Angriffe vorübergehend intensiviert, um seine Verhandlungsposition zu verbessern). Die Freilassung eines US-Bürgers durch den Iran inmitten der erneuten Auseinandersetzungen deutet darauf hin, dass Teheran bereits eine Deeskalation im Sinn hat. Washington verfügt über größeren Spielraum, die praktischen Bedingungen der Konfrontation anzupassen. Es könnte die Durchsetzung der Blockade lockern, begrenzte iranische Exporte zulassen oder Transit- und Begleitverfahren anpassen, ohne seine Kernforderung aufzugeben, dass der Iran die Bedrohung des Handelsverkehrs einstellt.

Eine Pause würde wahrscheinlich bedeuten, dass der Iran seine Angriffe so weit zurückfährt, dass sich der Handelsverkehr erholen kann, während er gleichzeitig seine formellen Ansprüche auf die Straße von Hormus aufrechterhält und das Ergebnis als Beweis dafür präsentiert, dass der Widerstand Verhandlungen erzwungen hat. Washington würde eine Verringerung der Angriffe ebenfalls als Beweis dafür darstellen, dass der militärische Druck gewirkt hat.

Eher ein Waffenstillstand als eine endgültige Lösung

Das Resultat wäre eher ein Waffenstillstand als eine endgültige Lösung. Keine der beiden Seiten hätte den zugrunde liegenden Konflikt beigelegt, und beide hätten weiterhin Anreize, das Kräfteverhältnis irgendwann in der Zukunft auf die Probe zu stellen. Washington kann weiterhin die Luftangriffe für sich entscheiden, und der Iran kann Washington weiterhin einen klaren Sieg verwehren, doch keine der beiden Seiten kann diesen Widerspruch auf unbestimmte Zeit aufrechterhalten.

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