In der iranischen Regierung hat sich ein Wandel vollzogen. Auch wenn Luftangriffe allein das Regime wahrscheinlich nicht stürzen werden, wird es doch nie mehr so sein wie zuvor. In den vergangenen Jahrzehnten haben die Theokraten die republikanischen Elemente der Regierung stetig geschwächt, doch nun wurden sie selbst von der Islamischen Revolutionsgarde überholt. Und da der Krieg nun die Revolutionsgarde schwächt, sind die Nationen im Nahen Osten und in der Levante besorgt darüber, was im Iran entstehen wird – und was das neue Regime für sie bedeuten könnte. Es besteht weitgehende Einigkeit darüber, dass sie ein weniger ideologisches Regime bevorzugen würden, aber dennoch sind sie besorgt über die Auswirkungen des Staatszerfalls.

Einige dieser Risiken haben sich bereits konkretisiert. Am 11. März warnte das iranische Militärkommando, dass der Krieg den Ölpreis auf 200 Dollar pro Barrel treiben könnte, und hob damit das wachsende Risiko für die Energiemärkte hervor, sollte sich der Konflikt auf den Persischen Golf ausweiten. Israelische Beamte haben hinter verschlossenen Türen eingeräumt, dass der Krieg gegen den Iran möglicherweise nicht zum Zusammenbruch des Regimes führen wird, wie ein namentlich nicht genannter Beamter in einem Bericht von Reuters erklärte. Einen Tag zuvor erklärte der Vorsitzende der US-Streitkräfte, General Dan Caine, das Pentagon prüfe Optionen, um die Handelsschifffahrt durch die Straße von Hormus zu eskortieren, falls dies angeordnet werde. US-Präsident Donald Trump warnte in den sozialen Medien, dass alle von Iran in der Meerenge verlegten Minen unverzüglich entfernt werden müssten, und drohte mit beispiellosen militärischen Konsequenzen, sollte Teheran dieser Aufforderung nicht nachkommen.

Das Nadelöhr von Hormus

Die mögliche Blockade der Straße von Hormus ist für die USA zu einer obersten Priorität geworden, da Washington versucht, die Fähigkeit des Iran zu Vergeltungsschlägen mit Raketen und Drohnen einzuschränken. Das übergeordnete strategische Ziel der Kampagne bleibt jedoch unverändert: die Schwächung des Gravitationszentrums des Landes, der Revolutionsgarde, deren Zusammenhalt die militärische Macht und politische Stabilität des Iran stützt. Die Trump-Regierung beabsichtigt, das Regime gerade so weit zu schwächen, dass die Voraussetzungen für ein neues regionales Machtgleichgewicht geschaffen werden und somit Raum für eine Koalition pragmatischer Akteure entsteht, die den Bedingungen der USA zugänglich sind. Die Realitäten auf dem Schlachtfeld zwingen Washington jedoch zu einer Eskalation der militärischen Gewalt, wodurch das Risiko einer Schwächung entsteht, die das Regime nicht nur kontrollierbar schwächt, sondern sogar zusammenbrechen lassen könnte.

Washington braucht eine Lösung, die der jahrzehntelangen Herausforderung durch die revisionistische Agenda des Iran gerecht wird. Das Weiße Haus kann seine neue geostrategische Strategie der Lastenteilung und Lastverlagerung im Nahen Osten nicht vollständig umsetzen, wenn der Iran als destabilisierende Kraft mit dem Rücken zur Wand steht. Die Strategie stützt sich auf zwei regionale Säulen – die Türkei und Saudi-Arabien – in Abstimmung mit Israel, um ein stabiles Machtgleichgewicht aufrechtzuerhalten. Dieses Ziel ist jedoch vorerst auf Eis gelegt, da Israel weiterhin an den Kriegshandlungen beteiligt ist, was Washingtons Fähigkeit zur Umsetzung seines umfassenderen regionalen Plans einschränkt.

Regimewechsel oder nicht?

Trotz der Besorgnis über unbeabsichtigte Folgen glauben die Türkei, Saudi-Arabien und andere regionale Akteure, dass die Kriegshandlungen der USA mit ihren strategischen Interessen übereinstimmen. Dennoch bleiben sie vorsichtig angesichts der unterschiedlichen Ziele der USA und Israels. Während Washington den Iran schwächen will, ohne einen vollständigen Zusammenbruch des Regimes herbeizuführen, strebt Israel einen umfassenden Regimewechsel an. Diese Kluft schürt die Besorgnis in der Region, da die Nachbarstaaten befürchten, dass sie darunter leiden werden, wenn Teheran die Kontrolle über sein Territorium und seine Machtinstrumente verliert.

Die Türkei ihrerseits würde es vorziehen, wenn der Iran so schwach wäre, dass er keinen Einfluss in der arabischen Welt ausüben könnte, und damit eine jahrzehntelange Ära beendet würde, in der Teheran die regionalen Ambitionen Ankaras eingeschränkt hat. Ankara verschaffte sich einen gewissen strategischen Einfluss an der nordwestlichen Grenze des Iran, als es Aserbaidschan im Krieg mit Armenien im Jahr 2020 unterstützte (und damit das Machtgleichgewicht im Südkaukasus neu gestaltete). In ähnlicher Weise bot der Zusammenbruch des Assad-Regimes in Syrien der Türkei die Möglichkeit, ihren Einfluss in der Levante auszuüben. Im Irak möchte die Türkei den Machtanspruch des Iran schwächen – jedoch nicht so sehr, dass dies den kurdischen Separatismus ermutigt.

In ähnlicher Weise hat Aserbaidschan ein strategisches Interesse daran, dass sich in Iran ein stabiles und kooperatives Regime etabliert, da dies seine südliche Grenze sichert und wichtige grenzüberschreitende wirtschaftliche und kulturelle Verbindungen aufrechterhält. Entgegen der landläufigen Meinung haben die Iraner in Aserbaidschan keine separatistischen Bestrebungen gezeigt, sondern historisch gesehen eher versucht, die politische Mainstream-Bewegung im Iran zu beeinflussen, als sich abzuspalten. Baku möchte diese grenzüberschreitenden Verbindungen nutzen, um Einfluss auf Teheran zu nehmen und so die Stabilität und seine eigene regionale Position zu stärken. Allerdings befürchtet es, dass ein stark destabilisierter iranischer Staat auch zu Flüchtlingskrisen und Sicherheitsproblemen entlang seiner Nordgrenze führen könnte.

Beispiellose Angriffe auf die Golfstaaten

Unterdessen sehen sich die arabischen Golfstaaten mit beispiellosen Angriffen konfrontiert, die bereits jetzt ihr strategisches Umfeld verändern. Diese energiereichen Nationen, die lange Zeit als Oasen der Stabilität in der volatilsten Region der Welt galten, haben internationale Investitionen angezogen und sind zu wichtigen Drehkreuzen für den globalen Flugverkehr geworden. Bis zu diesem Konflikt war ein Krieg mit dem Iran weitgehend ein theoretisches Risiko, das ihre Fähigkeit zum Export von Öl und Gas durch die Straße von Hormus gefährden könnte. Nun, da diese Bedrohung real ist, gibt es Befürchtungen, dass Angriffe zu einem wiederkehrenden Phänomen werden könnten, wodurch die Staaten gezwungen wären, sich an ein unsichereres Sicherheitsumfeld anzupassen.

Anderswo bewerten die Staaten des Südkaukasus und Zentralasiens den Konflikt sowohl als Risiko als auch als Chance. Für Aserbaidschan, Armenien und Turkmenistan, die an den Iran grenzen, könnten die Unruhen Auswirkungen wie Flüchtlingsströme und grenzüberschreitende Instabilität nach sich ziehen. Eine Konfliktlösung, die eine Einigung mit den USA und die Aufhebung der Sanktionen beinhaltet, könnte jedoch erhebliche wirtschaftliche und strategische Vorteile mit sich bringen. Über diese unmittelbaren Nachbarn hinaus sehen Kasachstan und Usbekistan, die beide Binnenstaaten sind, einen Iran nach der Krise als Möglichkeit, neue Handelskorridore zu entwickeln und sich mit den globalen Märkten zu verbinden.

Neuordnung der gesamten Region

Letztendlich verändert der Krieg gegen den Iran nicht nur die Islamische Republik, sondern auch die gesamte regionale Ordnung, da jedes Land versucht, das empfindliche Gleichgewicht zwischen der Schwächung Teherans und der Vermeidung eines unkontrollierten Zusammenbruchs des Staates zu halten. Der Konflikt hat das komplexe Geflecht aus gegenseitigen Abhängigkeiten, Risiken und unbeabsichtigten Folgen offenbart, das den Golf, die Levante und Zentralasien erfassen könnte. Für die Nachbarstaaten bedeutet die innere Instabilität des Iran sowohl strategische Chancen als auch akute Sicherheitsdilemmata. Die Herausforderung für die USA und ihre Partner wird darin bestehen, die Errungenschaften zu konsolidieren, die Region zu stabilisieren und eine Nachkriegsordnung zu schaffen, die die revisionistischen Ambitionen des Iran in Schach hält, ohne eine größere Krise auszulösen.

