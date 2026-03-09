- „Die Operation läuft absolut nach Plan“
Raketenalarm in Tel Aviv, doch das Leben geht weiter: Der frühere Bundespolizist Jan Solwyn spricht im Interview über die Resilienz der Israelis, die militärische Strategie Israels und der USA – und darüber, warum ein Sturz des Regimes in Teheran das ideale, aber keineswegs sichere Szenario ist.
Jan Solwyn ist Wissenschaftlicher Mitarbeiter am Institute for National Security Studies (INSS) an der Universität Tel Aviv. Zuvor war er 15 Jahre lang bei der Bundespolizei tätig. Von 2016 bis 2024 versah er seinen Dienst bei den spezialisierten Kräften der Bundesbereitschaftspolizei für Auslandseinsätze. Er war u.a. für die Europäische Grenzschutzagentur Frontex und die Europäische Union in der Ukraine und im Nahen Osten im Einsatz. 2025 erschien sein Buch „An der Grenze“ über das Versagen der deutschen Migrationspolitik. Das Interview wurde am vergangenen Samstag geführt.
