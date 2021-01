Moritz Gathmann leitet das Ressort Berliner Republik bei Cicero. Er studierte Russistik und Geschichte in Berlin und war viele Jahre Korrespondent in Russland

Thomas Jäger ist Professor für Internationale Politik und Außenpolitik an der Universität zu Köln. Er ist Mitglied des Wissenschaftlichen Direktoriums des Instituts für Europäische Politik.

Herr Jäger, hat es Sie überrascht, was gestern in Washington passiert ist?



Ja. Aber nicht, weil dort gewaltbereite Anhänger des Präsidenten aufmarschiert sind. Das war bekannt. Überrascht hat mich, dass man nicht vorbereitet war. Die Polizeikräfte des Kongresses waren nicht bereit für eine Situation, die absehbar war, und die einen Raum der Demokratie zu einem Raum der Gewalt hat werden lassen. Niemand hat diejenigen aufgehalten, die da marschiert sind.

Es steht ja auch die Vermutung im Raum, dass manche Polizeibeamte die Demonstranten aus einer gewissen Sympathie heraus haben passieren lassen.



Das kann man heute noch nicht sagen. Man sollte vorsichtig damit sein, aus einzelnen Szenen Schlussfolgerungen zu ziehen. Es war eine Situation, die absehbar war: die hohe Zahl der Trump-Anhänger, der Zornesgrad, die Vorstellung, dass die Demokratie gerade im Kapitol beschädigt werde, weil ein Präsident bestätigt werde, der angeblich nicht gewählt wurde, der Plan, auf das Kapitol zu marschieren. All das hat nicht dazu geführt, dass die erforderlichen Maßnahmen ergriffen wurden. Das ist das entscheidende Versagen.

War das denn im Zusammenspiel mit Trumps Rede an seine Anhänger zuvor ein Putschversuch des Noch-Präsidenten?



Nein. Es war der Versuch Trumps, von außen Einfluss auf einen Prozess im Kongress zu nehmen. Es ist ja eher eine Selbstverständlichkeit für Demokratien, dass bei wichtigen Entscheidungen Demonstrationen stattfinden. Aber dass Demonstranten ins Parlament hineingehen, ist eine Grenzüberschreitung. Aber ein Putschversuch würde ja bedeuten, dass es weiterreichende Planungen und eine realistische Chance auf eine Durchsetzung gegeben hätte. Das war nicht zu erkennen. Man hat gewaltbereite Anhänger gesehen, die sich wahrscheinlich gewundert haben, wie leicht sie da hineingekommen sind.

Rein visuell gibt es Parallelen zum „Sturm der Reichstagstreppe“ im September in Berlin – auch damals wunderten sich die Erstürmer sichtbar darüber, wie leicht es gewesen war, durch die Polizeikette zu kommen.



Richtig. Und wenn man sich vorstellt, dass es bedeutend mehr Menschen und diese sehr gewaltbereit gewesen wären, dann wäre das sicher anders ausgegangen. Allerdings gab es damals keine Versuche, in den Reichstag einzudringen. In den Vereinigten Staaten dagegen ist links wie rechts bei den milizartig organisierten Gruppen eine weit höhere Gewaltbereitschaft festzustellen.

Nochmal zurück zur Frage des Putschversuchs. Sie sind also nicht der Meinung, dass Trumps Verhalten für ihn strafrechtliche Folgen haben könnte?



Die kann es haben. Wenn man ihm genau das vorwirft. Aber das müssen der Senat oder Gerichte entscheiden, nämlich ob er jetzt noch im Amt angeklagt wird oder später vor Gericht.

Wer sind denn diese zehntausenden Menschen, die bereit sind, bis zur letzten Patrone an Trumps Seite zu stehen?



Einerseits sind Trumps Anhänger ein Querschnitt der amerikanischen Gesellschaft, mit einem gewissen Übergewicht an Männern, Weißen und Menschen, die auf dem Land leben und geringere Bildungsabschlüsse haben. Diejenigen, die sich in Washington versammelt haben, waren Menschen, die sich über die letzten vier Jahre so sehr in seine Welt begeben haben, dass sie weiter daran glauben, dass er zum Präsidenten gewählt worden ist. Diejenigen, die dann im Kapitol waren, das zeigen die Bilder, waren vor allem Männer, die schon darauf vorbereitet und ausgerüstet waren, um diese Gewaltbereitschaft zu zeigen. Da sind wir aber wieder bei dem Punkt: Gewaltbereitschaft zu zeigen ist das eine, sie auszuführen, weil es keine Gegenwehr gibt, ist das andere.

Nun hat Trump an diesem Morgen erstmals eine geordnete Amtsübergabe für den 20. Januar angekündigt. Gibt er klein bei?



Dass Trump eine geordnete Amtsübergabe verspricht – ja was denn sonst? Das ist nicht die Aussage, die von ihm kommen muss. Er muss endlich sagen: Ich habe die Wahl verloren, Joe Biden ist zum Präsidenten gewählt worden. Solange er das nicht sagt, werden seine Wähler weiter denken, er hätte die Wahl gewonnen. So denken drei Viertel seiner Wähler.

Ist das strategisches Kalkül im Hinblick auf die nächsten Jahre?



Das ist sein Plan: weiter als Parteivorsitzender der Republikaner – wenn auch ohne Amt – zu agieren, weil alle Funktionäre vor ihm Angst haben. Denn er kann in jedem Vorwahlkampf einen Gegenkandidaten unterstützen, der dann politische Karrieren beendet. Deshalb ist die entscheidende Frage für Trumps politische Zukunft jetzt, wie die republikanische Wählerschaft reagiert.

Es gibt da eine ganz aktuelle Umfrage, laut der die republikanische Wählerschaft gespalten ist: Die eine Hälfte unterstützt die Ausschreitungen, die andere missbilligt sie.



Um belastbare Daten zu bekommen, muss man noch ein wenig warten. Es kommt jetzt sehr darauf an, welchen Spin man der Sache gibt.

Manche Beobachter erinnern an das Jahr 2009: Als Reaktion auf die Wahl Obamas entstand die Tea Party, und innerhalb weniger Jahre wurden die Mehrheitsverhältnisse im Repräsentantenhaus und im Senat zugunsten der Republikaner gekippt. Ist eine ähnliche Entwicklung jetzt auch erwartbar?



Biden hat das nun in der Hand. Nachdem der Senat jetzt auch in demokratischer Hand ist, hat er zwei Möglichkeiten. Die erste besteht darin, eine explizit linke demokratische Agenda durchzusetzen: staatliche Krankenversicherung, Green New Deal, Erweiterung des Supreme Courts. Das sind die Forderungen der Progressiven in der Demokratischen Partei. Aber dann kann Biden den moderaten Republikanern nicht mehr die Hand reichen. Oder aber Biden gelingt es, dafür zu sorgen, dass die moderaten Demokraten und Republikaner ihre Ränder links oder rechts liegen lassen. Das ist eine gefährliche Strategie, aber letztlich die einzige, die die tiefe Spaltung in den Vereinigten Staaten überwinden kann.

Das Interview führte Moritz Gathmann.