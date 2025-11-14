Switlana Hryntschuk
Hat ihren Rücktritt eingereicht: die ukrainische Energieministerin Switlana Hryntschuk / picture alliance/dpa/AP | Sergei Grits

Korruptionsaffäre in Kiew Ärger für Selenskyj und eine Spur nach Moskau

Ein Korruptionsskandal erschüttert die Ukraine. Millionen sollen veruntreut worden sein, Ermittler sprechen von ihrem bislang größten Einsatz. Die Spuren reichen bis in das Umfeld eines mutmaßlichen russischen Agenten. Für Präsident Selenskyj wird die Affäre zum politischen Drahtseilakt.

VON THOMAS URBAN am 14. November 2025 9 min

Thomas Urban

Autoreninfo

Thomas Urban ist Journalist und Sachbuchautor. Er war Korrespondent in Warschau, Moskau und Kiew. Zuletzt von ihm erschienen: „Lexikon für Putin-Versteher“.

So erreichen Sie Thomas Urban:

Zur Artikelübersicht

Von der „größten Korruptionsaffäre in der Geschichte der Ukraine“ berichteten westlichen Presseagenturen unter Berufung auf die Antikorruptonsbehörde NABU in Kiew. Doch diese Formulierung hatten die NABU-Sprecher überhaupt nicht verwendet, vielmehr sprachen sie lediglich vom bislang „größten Einsatz“ ihres vor genau einem Jahrzehnt eingerichteten Amtes seit dem russischen Überfall auf die Ukraine im Februar 2022.

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Ernst-Günther Konrad | Fr., 14. November 2025 - 12:14

Wen wundert das wirklich? Also mich nicht. Da streiten sich kriminelle Banden untereinander, wer sich das größte Stück Kuchen abschneiden kann aus dem Regierungschaos aufgrund des Krieges. Und natürlich waren es die Russen. Es wäre ja sehr verwunderlich gewesen, wenn sie nicht auf der Balalaika gespielt hätten Herr Urban. Und wenn es der Russe war hatte er doch Erfolg oder nicht? Und ja, es waren keine russ. Oligarchen, nein, es waren Putins Schergen, die den *armen* Selenskij um sein Vermögen gebracht haben. Und der jammert jetzt, wie schlimm das alles ist. Das er selbst der König der Korruption ist das wollen Sie Herr Urban natürlich nicht sehen. Warten wir es ab. Wenn und wann auch immer der Krieg endet. Ein Ende wird auch das von Selenskij sein und dann wird er Asyl brauchen. Denn dann werden seine Schweinereien ans Tageslicht kommen. Und genau deshalb will er keinen wirklichen Frieden. Er wäre sein Ende und wohin könnte er flüchten? Ach ich weiß, nach Berlin zu Merz.

Rainer Mrochen | Fr., 14. November 2025 - 12:39

Die EU-Unionisten, allen voran Deutschland, sitzen auf den Rängen und schauen auf die Bühne eines durch und durch korrupten Systems. Sie müssen wohl Gefallen daran finden, denn sonst würden sie ihre Eintrittskarten nicht so teuer bezahlen. Allerdings sind diese Eintrittskarten nur vom Souverän gesponsert. Ja, ja das Geld anderer Leute. Aber nur herein mit der Ukraine in den EU-Sumpf, denn hier geht es ja prinzipiell nicht besser zu. Prinzipiell meint in dem Fall Machtmissbrauch der Kommission gegenüber dem Willen des Souveräns. Das Unwesen eines Wladimir S. der sowohl und durchaus geschickt, die Maskerade beherrscht. Zu oft im Gewand des Bettelkönigs auftretend, dann wieder "Staatsmännisch", alsbald unterwürfig wenn es dem Zweck dienlich ist. Sein Talent scheint er zu beherrschen, jedenfalls in ausreichendem Masse um dem zahlenden Publikum eine ordentliche Show der maximalen Veräppelung zu bieten. Für das Geld anderer bekommen diese agierenden Darsteller echt was geboten. Weiter so.

Cicero verstößt nicht gegen das Selenskyj-Presseverbot. Nun haben wir bereits Redeverbot nun auch das der Medien. Überraschend die Offenheit der SZ.

Brigitte Simon | Fr., 14. November 2025 - 13:26

..Duchaus. Bei Genehmigung des Asylantrages oder lieber nicht, oder sogar die deutsche Staatsangehörigkeit, hätten wir - ich übertreibe - möglicherweise - Millionen Flüchtlinge einschließlich der ukrainischen militärischen Kriegsverweigerer. Selenskyj öffnete für sie deutschen Grenzen.

Walter Buehler | Fr., 14. November 2025 - 13:50

Die Millionen, die die Familien Klitschko und Selenski und ihre Getreuen nach dem Vorbild von Chodorkowski irgendwo ins sichere Ausland gebracht haben, haben das bestimmt niemals freiwillig getan. Es war immer der böse, böse Putin!

Ja, Herr Urban! Natürlich sind sie von Putin zum Klauen gezwungen oder wenigstens animiert worden - anders kann es doch gar nicht sein!

Bei Putin liegt also die Schuld, nicht beim Comedian und Medienunternehmer Selinski, der im Moskauer Staatsfernsehen unter Putin seine ersten Millionen machen konnte.

Seither ist kein müder Euro in seine

Strack-Zimmermann, Merz, von der Leyen, ... all die Selenski-Fans werden als Entlastungszeugen auftreten und unisono jeden gewünschten Eid schwören.

Es bleibt dabei: Der Russe ist an allem schuld!

---
Nix für ungut!
---
Ach, würde es doch in Deutschland endlich wieder mehr objektive Journalisten geben!

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.