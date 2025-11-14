- Ärger für Selenskyj und eine Spur nach Moskau
Ein Korruptionsskandal erschüttert die Ukraine. Millionen sollen veruntreut worden sein, Ermittler sprechen von ihrem bislang größten Einsatz. Die Spuren reichen bis in das Umfeld eines mutmaßlichen russischen Agenten. Für Präsident Selenskyj wird die Affäre zum politischen Drahtseilakt.
Von der „größten Korruptionsaffäre in der Geschichte der Ukraine“ berichteten westlichen Presseagenturen unter Berufung auf die Antikorruptonsbehörde NABU in Kiew. Doch diese Formulierung hatten die NABU-Sprecher überhaupt nicht verwendet, vielmehr sprachen sie lediglich vom bislang „größten Einsatz“ ihres vor genau einem Jahrzehnt eingerichteten Amtes seit dem russischen Überfall auf die Ukraine im Februar 2022.
