Korruptionsaffäre in Kiew - Ärger für Selenskyj und eine Spur nach Moskau

Ein Korruptionsskandal erschüttert die Ukraine. Millionen sollen veruntreut worden sein, Ermittler sprechen von ihrem bislang größten Einsatz. Die Spuren reichen bis in das Umfeld eines mutmaßlichen russischen Agenten. Für Präsident Selenskyj wird die Affäre zum politischen Drahtseilakt.