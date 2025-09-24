Gestrichene Flüge sind auf einer Anzeigetafel am Flughafen in Kopenhagen aufgelistet
Gestrichene Flüge sind auf einer Anzeigetafel am Flughafen in Kopenhagen aufgelistet / picture alliance/dpa | Steffen Trumpf

Kopenhagen als Weckruf für Europa „Stress und Schock – das ist die Strategie“

Der Stillstand am Flughafen Kopenhagen zeigt, wie verwundbar Europa ist. Der Kreml will nicht gewinnen, indem er Länder erobert, sondern indem er den Westen Schritt für Schritt ermüdet und verunsichert, sagt der Militärexperte Ralph Thiele im Interview.

INTERVIEW MIT RALPH THIELE am 24. September 2025

Clemens Traub

Autoreninfo

Clemens Traub ist Buchautor und Cicero-Volontär. Zuletzt erschien sein Buch „Future for Fridays?“ im Quadriga-Verlag.

So erreichen Sie Clemens Traub:

Zur Artikelübersicht

Oberst a.D. Ralph Thiele ist Vorsitzender der Politisch-Militärischen Gesellschaft in Berlin. Er diente unter anderem im Planungsstab des Verteidigungsministers, im Private Office des Nato-Oberbefehlshabers sowie als Direktor an der Führungsakademie der Bundeswehr. Thiele ist Herausgeber des Buches „Hybrid Warfare“ (2021).

Herr Thiele, lassen Sie uns mit den Ereignissen in Kopenhagen und Oslo beginnen. Mehrere Drohnen sind in den Sicherheitsbereich der Flughäfen eingedrungen. Der Betrieb wurde daraufhin eingestellt. Können Sie schildern, was genau geschehen ist – und warum die Vorfälle so ernst genommen werden mussten?

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

A. Brand | Mi., 24. September 2025 - 12:18

anders angeht. Warum eigentlich unterstützen wir die Ukraine? Vermutlich weil wir diesen Konflikt mit verursacht haben bzw. mit zu verantworten haben, indem wir zusammen mit den VSA immer wieder rote Linien massiv überschritten haben.

Wir wollten die Ukraine in der EU, weil die Industrie dort (noch) billig produzieren kann, die VSA wollten die Rohstoffe, so weit hat die EU nicht gedacht, viel zu blöd sind sie.

Wir haben gewußt, daß ukrainische Regierungstruppen die russische Bevölkerung terrorisiert, umbringt, ihre Gebiete bombardiert. Wir haben es toleriert, geredet aber nichts getan!

Jetzt wo es einen Krieg gibt, den es ohne unser Zutun nie gegeben hätte, gießen wir munter Öl ins Feuer, statt zu deeskalieren und einen Frieden zu suchen.

Ist es da nicht verständlich, daß Vladimir der Schreckliche sauer ist????

Natürlich, zugeben kann und darf man das alles nicht, ist ja auch schon lange her, darum reden wir jetzt WKIII herbei! Sehr schlau!

Heidemarie Heim | Mi., 24. September 2025 - 12:57

Informationen seit Jahren o. Kriegsbeginn wie ein "Messi", u. versuchen wie dieser vergeblich wieder so was wie Ordnung bzw. Übersicht ins sich immer weiter auftürmende Chaos seiner Sammelwut zu bekommen. Warum? Er (Messi)ist nicht in der Lage sich ein Bild oder damit zusammenhängende Muster denen er folgt zu machen. Nun mag mein Vergleich hinsichtlich beabsichtigter o. weil man im Glauben, dass es die USA im Fall der Fälle schon richten wird ohne Absicht vernachlässigter Sicherheits-sowie Verteidigungsstrukturen, auch weil man sich der Bedrohung nicht hinlänglich gewidmet hat, hinken, doch nun haben wir den Salat! Und man frägt u. wundert sich als Laie, warum solche Expertisen bzgl. Lageerfassung o. daraus resultierende u. auch dem in Sorge befindlichen Bürgern gegenüber klar kommunizierte Gegenmaßnahmen gefühlte Ewigkeiten brauchen. Denn auch ich steh` im Regen, was z.B. mein Wissen über den nächsten von uns aufzusuchenden Schutzraum betrifft o. ob ein solcher überhaupt existiert! FG

Rainer Mrochen | Mi., 24. September 2025 - 13:45

C.Traub, der mit den einseitigen Fragen.
Beim nächsten Interview mit Herrn Thiele, Herr Traub, bitte mal danach fragen wie es sich mit den Estländischen Hoheitsgewässern um Vaiandloo und den angrenzenden Lufträumen in Richtung Finnland verhält. Nicht vergessen zu fragen welche Konsequenzen sich daraus ergeben. Ich denke sie kommen schon darauf Herr Traub.

Ernst-Günther Konrad | Mi., 24. September 2025 - 15:56

Nichts genaues weiß man nicht. Und wenn man nichts weiß, dann waren es meistens die Russen und wenn die nicht, dann die AFD oder die Rechten. Nein, ich bin nicht blauäugig und nein, ich traue den Russen natürlich auch zu, solche Aktionen durchzuführen. Nur wo sind die Beweise? Reicht die Beschaffenheit von Drohnen bereits aus, sofort und gleich den staatlichen Akteur zu erkennen? In Deutschland werden gerade Bahn- und Gleisanlagen angegriffen, ich bin überrascht, dass man die ANTIFA und ähnliche Gruppierungen verdächtigt und nicht wieder Putin. Einerseits wird in den Msm gerne erzählt, wie unfähig und militärisch fragil die Russen sein sollen und dann wieder sind sie die Drohnen Experten, die auf diese Art was genau provozieren? Die letzten Drohnen über Polen haben sich auch als Fake erwiesen, wurden von UA selbst in Gang gesetzt. Und jetzt schon wieder die Russen? Eigentlich können die ja alles inzwischen machen oder auch lassen. Sie sind ja immer die Täter. Beweise? Fehlanzeige.

Jens Böhme | Mi., 24. September 2025 - 16:03

Russland braucht keine starke, wirtschaftliche EU. Deshalb die nadelstichartigen Zersetzungsmaßnahmen Russlands in der EU. Kleinstaaterei an den Grenzen Russlands ist allemal wirtschaftlich und militärisch wichtiger, um bessere Ausgangsbedingungen für russischen Handel und Wirtschaft zu haben. Militärisch ist Russland auf den harten Boden der Realität angekommen, als dessen "Spezialoperation" seit über drei Jahren zum nationalen Desaster wurde.

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.