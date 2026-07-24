- Ex-Grenzbeamter: „Seit einem Jahrzehnt Alltag“
Ein kürzlich veröffentlichtes Video, das mutmaßliche Zusammenarbeit zwischen Schleppern und Seerettungs-NGOs im Mittelmeer zeigt, sorgt für Aufsehen. Ex-Bundespolizist Jan Solwyn ordnet die Aufnahmen ein und erklärt, warum ihn die Empörung darüber überrascht.
Jan Solwyn ist ehemaliger Bundespolizist und war mehrere Jahre für die europäische Grenzschutzagentur Frontex an den EU-Außengrenzen im Einsatz. Heute beschäftigt er sich publizistisch mit Fragen der Migrations- und Sicherheitspolitik.
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