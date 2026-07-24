Ein Rettungsboot bringt gerettete Menschen zur Sea-Watch 3 (Symbolbild)
Ein Rettungsboot bringt gerettete Menschen zur Sea-Watch 3 (Symbolbild) / picture alliance/dpa/Sea-Watch | Sandra Singh

Kooperation von Seerettungs-NGOs mit Schleppern Ex-Grenzbeamter: „Seit einem Jahrzehnt Alltag“

Ein kürzlich veröffentlichtes Video, das mutmaßliche Zusammenarbeit zwischen Schleppern und Seerettungs-NGOs im Mittelmeer zeigt, sorgt für Aufsehen. Ex-Bundespolizist Jan Solwyn ordnet die Aufnahmen ein und erklärt, warum ihn die Empörung darüber überrascht.

INTERVIEW MIT JAN SOLWYN am 25. Juli 2026

Robert Hofmann

Autoreninfo

Robert Hofmann studiert Politikwissenschaft und Volkswirtschaftslehre in Stockholm. Derzeit hospitiert er bei Cicero.

So erreichen Sie Robert Hofmann:

Zur Artikelübersicht

Jan Solwyn ist ehemaliger Bundespolizist und war mehrere Jahre für die europäische Grenzschutzagentur Frontex an den EU-Außengrenzen im Einsatz. Heute beschäftigt er sich publizistisch mit Fragen der Migrations- und Sicherheitspolitik.

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Chris Groll | Sa., 25. Juli 2026 - 15:37

Danke für das Gespräch.
Allerdings ist alles, was Herr Solwyn hier berichtet, längst bekannt.
Es wird sich dadurch nichts ändern.
Die EKD unterstützt mit dem Bündnis United4Rescue die zivile Seenotrettung und hat seit 2019 vier zusätzliche Schiffe ins Mittelmeer geschickt. Nachzulesen bei der EKD
Das ist die Realität.
Diese Seenotrettungsschiffe (NGOs) arbeiten eng mit Schleuserbanden zusammen. Sie benutzen auch die gleichen Routen wie die Drogenmafia.
Kann man - wenn man will - alles nachlesen bzw. recherchieren.

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.