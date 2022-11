An diesen bekannten Witz aus der Sowjetzeit erinnert eine Passage aus dem Bestseller „Russland verstehen“ der früheren TV-Journalistin Gabriele Krone-Schmalz. In dem 2015 erschienenen Buch legt sie dar, wie bewaffnete ukrainische Nationalisten das Parlament in Kiew besetzen und die Abgeordneten zwingen, ein Gesetz zu beschließen, dass die russische Minderheit im Land diskriminiert. Doch dieser Angriff auf Volksvertreter fand keineswegs in Kiew statt, sondern in Simferopol, dem Sitz des Krim-Parlaments. Und es waren nicht ukrainische Milizen, sondern russisches Militär. Und die Abgeordneten mussten keine antirussischen, sondern antiukrainische Maßnahmen beschließen.