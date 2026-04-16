Papst Leo
Papst Leo XIV. Reist derzeit durch Afrika und bekräftigt seine Friedensbotschaft. /picture alliance/dpa/AP | Andrew Medichini

Konflikt zwischen Papst Leo XIV. und dem US-Präsidenten „Trump riskiert die ‚catholic vote‘“

Mit den beispiellosen Attacken auf den Papst zerstört Donald Trump eine gewachsene Beziehung zwischen Washington und dem Heiligen Stuhl. Der Schaden wird für ihn vor allem innenpolitisch sein.

INTERVIEW MIT TASSILO WANNER am 17. April 2026

Volker Resing

Autoreninfo

Volker Resing leitet das Ressort Berliner Republik bei Cicero. Er ist Spezialist für Kirchenfragen und für die Unionsparteien. Von ihm erschien im Herder-Verlag „Die Kanzlermaschine – Wie die CDU funktioniert“.

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Dr. Tassilo Wanner publiziert zu geopolitischen Themen sowie zur Ethik in Wirtschaft und Politik. Seine Analyse „Heilige Allianz?“ untersuchte die vatikanische Geheimdiplomatie anhand bis dato unzugänglicher Dokumente.

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Klaus Funke | Fr., 17. April 2026 - 09:15

Und den vorlauten und halbirren US-Präsidenten öffentlich abstrafen oder exkommunizieren. Ich denke, die Midterms hat er bereits verloren oder die US-amerikanische Wählerschaft ist genauso dumm oder noch dümmer als bei uns diejenigen, die Merz und die CDU noch immer wählen. Mehr hab ich jetzt dazu nicht zu sagen. Ich glaube aber, Trump hat sich (hoffentlich) ein mächtiges Eigentor geschossen. Mit der katholischen Kirche legt man sich nicht an. Das ist pure Hybris und Dummheit. Auch wird ihm durch solche Aktionen wie zuletzt, noch sein Vize von der Fahne gehen. Trotzdem: Der Friede des Auferstandenen sei mit ihm!

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