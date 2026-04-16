- „Trump riskiert die ‚catholic vote‘“
Mit den beispiellosen Attacken auf den Papst zerstört Donald Trump eine gewachsene Beziehung zwischen Washington und dem Heiligen Stuhl. Der Schaden wird für ihn vor allem innenpolitisch sein.
Dr. Tassilo Wanner publiziert zu geopolitischen Themen sowie zur Ethik in Wirtschaft und Politik. Seine Analyse „Heilige Allianz?“ untersuchte die vatikanische Geheimdiplomatie anhand bis dato unzugänglicher Dokumente.
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