Nigel Farage
REform-UK-Chef Nigel Farage feiert die Ergebnisse der Kommunalwahlen / picture alliance / empics | Jordan Pettitt

Kommunalwahlen in Großbritannien Desaster für Labour

Massive Verluste in England, Schottland und Wales erschüttern die Labour-Partei von Premier Keir Starmer. Während die Konservativen ebenfalls abstürzen, feiert Nigel Farages Reform UK einen spektakulären Durchbruch. Das Vertrauen in das politische Establishment zerbricht.

VON CHRISTIAN SCHNEE am 9. Mai 2026 9 min

Autoreninfo

Christian Schnee studierte Geschichte, Politik und Public Relations in England und Schottland. Bis 2019 war er zunächst Senior Lecturer an der Universität von Worcester und übernahm später die Leitung des MA-Studiengangs in Public Relations an der Business School der Universität Greenwich. Seit 2015 ist er britischer Staatsbürger und arbeitet als Dozent für Politik in London.

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Mehr als 1400 Mandate und die Kontrolle über mindestens 35 Regionalversammlungen verloren, Abwahl aus der Regierung von Wales und Verluste in Schottland. Die Bilanz für Labour bei den Wahlen in Großbritannien ist katastrophal. Als die Ergebnisse für die Kommunalwahlen in England und die Abstimmungen über die Parlamente im schottischen Edinburgh und im walisischen Cardiff am Freitag und Samstag eintrafen, zeichnete sich ein düsteres Bild ab für die britische Regierungspartei von Premierminister Sir Keir Starmer. Seit Monaten hatten Umfragen das verheerende Ergebnis vorhergesagt. 

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Markus Michaelis | Sa., 9. Mai 2026 - 18:43

Wenn die Leute etwas ehrlicher zu sich selber wären, zerbricht zu 40% das Vertrauen in das politische Establishment. Zu einem größeren Teil repräsentiert das Establishment aber recht gut verschiedene Bevölkerungsteile. Was da zerbricht ist das Vertrauen in die Gesellschaft und das Miteinander, es gibt zuviele gegensätzliche Strömungen und Weltsichten.

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