- Stimmungstest mit nationaler Sprengkraft
In rund 35.000 französischen Gemeinden entscheidet sich nicht nur lokale Macht, sondern indirekt auch der Einfluss im Senat. Zerstrittene Linke, RN-Hoffnungen und ein offenes Rennen um das Pariser Rathaus machen die Municipales 2026 zum Stimmungstest.
35.000 Städte und Gemeinden, zwei Wahlgänge und Millionen Wähler: Am 15. und 22. März 2026 finden in ganz Frankreich in zwei Runden Kommunalwahlen, die sogenannten Municipales, statt. Alle sechs Jahre werden die Franzosen an die Urne gerufen, um ihre Stadt- und Gemeinderäte neu zu bestimmen. Im zentralistisch organisierten Frankreich werden alle Lokalpolitiker somit gleichzeitig neu-, wieder- oder abgewählt – wodurch die Ergebnisse der Kommunalwahlen auch in diesem Jahr starke politische Signalwirkung haben und Auskunft über die Stimmung im Land geben.
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