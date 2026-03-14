Kommunalwahlen in Frankreich - Stimmungstest mit nationaler Sprengkraft

In rund 35.000 französischen Gemeinden entscheidet sich nicht nur lokale Macht, sondern indirekt auch der Einfluss im Senat. Zerstrittene Linke, RN-Hoffnungen und ein offenes Rennen um das Pariser Rathaus machen die Municipales 2026 zum Stimmungstest.