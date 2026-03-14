Poster der Hauptkandidaten für die Kommunalwahlen
Poster der Hauptkandidaten für die Kommunalwahlen / picture alliance / NurPhoto | Romain Doucelin

Kommunalwahlen in Frankreich Stimmungstest mit nationaler Sprengkraft

In rund 35.000 französischen Gemeinden entscheidet sich nicht nur lokale Macht, sondern indirekt auch der Einfluss im Senat. Zerstrittene Linke, RN-Hoffnungen und ein offenes Rennen um das Pariser Rathaus machen die Municipales 2026 zum Stimmungstest.

VON CAROLINA KAUBE am 14. März 2026 7 min

Autoreninfo

Carolina Kaube studierte Governance and Public Policy – Staatswissenschaften in Passau und absolviert derzeit ein Redaktionspraktikum bei Cicero.

 

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35.000 Städte und Gemeinden, zwei Wahlgänge und Millionen Wähler: Am 15. und 22. März 2026 finden in ganz Frankreich in zwei Runden Kommunalwahlen, die sogenannten Municipales, statt. Alle sechs Jahre werden die Franzosen an die Urne gerufen, um ihre Stadt- und Gemeinderäte neu zu bestimmen. Im zentralistisch organisierten Frankreich werden alle Lokalpolitiker somit gleichzeitig neu-, wieder- oder abgewählt – wodurch die Ergebnisse der Kommunalwahlen auch in diesem Jahr starke politische Signalwirkung haben und Auskunft über die Stimmung im Land geben.

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