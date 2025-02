Vor einigen Wochen hatte es noch nach einer raschen Einigung ausgesehen: Nur wenige Tage, nachdem FPÖ und ÖVP die Gespräche über eine blau-schwarze Koalition aufgenommen hatten, verkündeten sie ein Übereinkommen für die dringend notwendige Budgetkonsolidierung. Doch in diesem Tempo ging es nicht weiter, mittlerweile hakt es an beinahe allen Ecken und Enden. Am vergangenen Wochenende sickerte ein 233 Seiten langes Protokoll durch, aus dem abzulesen ist, wie es um die Verhandlungen steht.