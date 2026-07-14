„Koalition der Willigen“ - Prachtparade und Skepsis in Paris

Ukrainische Soldaten auf den Champs-Élysées, Selenskyj auf der Ehrentribüne: Bei der traditionellen Militärparade am französischen Nationalfeiertag inszeniert Paris die Geschlossenheit der „Koalition der Willigen“. Und doch wurden skeptische Stimmen laut.