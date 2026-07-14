Militärparade Paris
Bei der traditionellen Militärparade zum französischen Nationalfeiertag in Paris waren erstmals auch ukrainische Soldaten dabei / picture alliance/dpa/AP | Thomas Padilla

„Koalition der Willigen“ Prachtparade und Skepsis in Paris

Ukrainische Soldaten auf den Champs-Élysées, Selenskyj auf der Ehrentribüne: Bei der traditionellen Militärparade am französischen Nationalfeiertag inszeniert Paris die Geschlossenheit der „Koalition der Willigen“. Und doch wurden skeptische Stimmen laut.

VON THOMAS URBAN am 14. Juli 2026 7 min

Thomas Urban

Autoreninfo

Thomas Urban ist Journalist und Sachbuchautor. Er war Korrespondent in Warschau, Moskau und Kiew. Zuletzt von ihm erschienen: „Lexikon für Putin-Versteher“.

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Auf den ersten Blick war es ein weiterer großer Erfolg für die Führung in Kiew: Erstmals marschierten ukrainische Soldaten in der traditionellen Militärparade zum französischen Nationalfeiertag auf den Champs-Élysées mit, ganz vorn in einem 500 Mann starken internationalen Kontingent. Gestellt wurde es von der „Koalition der Willigen“, den 37 Staaten, die das angegriffene Land militärisch und politisch unterstützen. Am Himmel über Paris flogen zwei Mirage mit französisch-ukrainischer Besatzung unmittelbar hinter der Kunstflugstaffel Patrouille de France. Einer der Kampfjets war in den ukrainischen Nationalfarben Blau und Gelb lackiert.

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Klaus Funke | Di., 14. Juli 2026 - 21:53

Das ist der Abgesang des seltsamen Präsidenten Macron, ein Mann mit schwierigen Neigungen. In diesem Sinne passt der Komiker Selensky wunderbar dazu. Was werden die Russen dazu sagen? Ich dachte, Macron wollte mit denen ernsthaft verhandeln? Das wird wohl nix. Ist auch bedeutungslos. Denn Macron wird in Frankreich wie in der Weltpolitik keine Rolle mehr spielen. Es ist jetzt sein großer Kostümumzug mit allem Pomp. Sowas lieben Typen wie er. Warum nimmt er nicht in Frauenkleidern die Parade ab? Den nächsten 14. Juli wird Frau Le Pen abnehmen. Und Macron ist Zuschauer. Ob in Frauenkleidern, das wird man sehen.

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