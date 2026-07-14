- Prachtparade und Skepsis in Paris
Ukrainische Soldaten auf den Champs-Élysées, Selenskyj auf der Ehrentribüne: Bei der traditionellen Militärparade am französischen Nationalfeiertag inszeniert Paris die Geschlossenheit der „Koalition der Willigen“. Und doch wurden skeptische Stimmen laut.
Auf den ersten Blick war es ein weiterer großer Erfolg für die Führung in Kiew: Erstmals marschierten ukrainische Soldaten in der traditionellen Militärparade zum französischen Nationalfeiertag auf den Champs-Élysées mit, ganz vorn in einem 500 Mann starken internationalen Kontingent. Gestellt wurde es von der „Koalition der Willigen“, den 37 Staaten, die das angegriffene Land militärisch und politisch unterstützen. Am Himmel über Paris flogen zwei Mirage mit französisch-ukrainischer Besatzung unmittelbar hinter der Kunstflugstaffel Patrouille de France. Einer der Kampfjets war in den ukrainischen Nationalfarben Blau und Gelb lackiert.
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