Klaus von Dohnanyi ist Jahrgang 1928. Seit 1957 gehört er der SPD an. Der promovierte Jurist bekleidete zahlreiche politische Ämter, er war u.a. Bundeswissenschaftsminister unter Willy Brandt, Staatsminister im Auswärtigen Amt und Erster Bürgermeister der Freien und Hansestadt Hamburg. Zuletzt erschien sein Buch „Nationale Interessen: Orientierung für deutsche und europäische Politik in Zeiten globaler Umbrüche“ im Siedler Verlag.

In der Türkei finden derzeit Verhandlungen zwischen der Ukraine und Russland statt. Der Kremlchef Putin wird nicht direkt am Verhandlungstisch sitzen. Auch US-Präsident Trump ist nicht angereist. Wie bewerten Sie das Treffen?

Noch sind die USA und Russland nicht einig über den weiteren Umgang mit dem Ukraine-Krieg. Und Trump hat betont, ohne eine abschließende Vereinbarung zwischen ihm und Putin werde es auch keine erfolgreichen Schritte geben. Wir müssen also abwarten, bis die beiden Großmächte sich einig sind. Dabei sind ihre Interessen fast unvereinbar. Putin will eine entmachtete, schwache, neutralisierte Ukraine; Trump und der Westen im Allgemeinen werden eine solche Lösung mit Zustimmung der Ukraine wohl nicht akzeptieren können: Aber eine Entscheidung ohne Zustimmung der Ukraine kann nicht von irgendwelcher Dauer sein. Nur wenn es zu einem Treffen von Trump und Putin kommt, wird also die weitere Entwicklung erkennbar werden.

Welches Angebot muss die Ukraine und der Westen Putin machen, damit dieser einem Friedensvertrag ohne Gesichtsverlust zustimmen kann? Was wird der Game-Changer auf dem Weg zum Frieden sein?

Russland wird nicht bereit sein, die Krim und den Donbass herzugeben. Russland wird nicht zustimmen, wenn der Westen nicht glaubhaft vermittelt, dass die Ukraine auch langfristig auf die Mitgliedschaft in ein westliches Militärbündnis verzichten wird. Das sind wohl die wichtigsten Forderungen Putins.

Schauen Sie: Die Russen machen sich auch Sorgen um andere ehemalige Sowjetrepubliken, die elementar wichtig für die Moskauer Sicherheitsarchitektur sind. Ich denke an Georgien und vor allem an Belarus. Der Westen unterstützt und finanziert die weißrussische Opposition. Die USA und die Europäische Union verfolgen das Interesse, auch Belarus Russlands Einflusszone zu entreißen. Putin fürchtet einen Dominoeffekt, der einsetzen würde, wenn Russland in der jetzigen Situation von der Ukraine abrücken würde. Der Preis wäre für Putin zu hoch. Der Westen versteht offenbar die existenzielle Brisanz nicht, die der Ukraine-Krieg für Russland hat.

Klaus von Dohnanyi (r.) mit

Cicero-Journalist Clemens Traub

Was meinen Sie damit?

Wir müssen uns immer in die andere Perspektive hineinversetzen. Dazu gehört auch die geschichtliche Dimension, die wir offenbar aus unserem alltäglichen Bewusstsein gestrichen haben. Ob durch Karl XII. von Schweden, Napoleon oder Adolf Hitler: Russland hat in seiner Geschichte blutigste Kriege führen müssen, die durch Invasoren aus dem Westen, dem sogenannten „friedlichen“ Europa, angezettelt wurden. In Russland ist dieses Bewusstsein tief ausgeprägt. Mahnende Stimmen, die dieses Bewusstsein herstellen wollten, wurden als randständige Außenseiter abgestempelt. Ein Ausgrenzungsmechanismus, der sich wie ein roter Faden bis heute durchzieht.

Es waren Stimmen, die seit dem Mauerfall 1989 vor allem die strategische Kurzsichtigkeit und moralische Selbstgerechtigkeit der amerikanischen Außenpolitik in Osteuropa kritisierten. Erinnern wir uns nur an den offenen Brief, der 1997 an Bill Clinton geschrieben wurde: Robert McNamara, Paul H. Nitze, Sam Nunn und andere einflussreiche US-Sicherheitspolitiker warnten darin, dass die Nato-Osterweiterung ein strategischer Fehler von „historischem Ausmaß“ sei. Unter den Unterzeichnern befanden sich damit nicht etwa hirnspinstige Pazifisten, sondern pragmatische und hochintelligente Persönlichkeiten, die selbst sicherheitspolitische und Kriegserfahrungen hatten.

Auch Sie sind dann wohl eine dieser Außenseiterstimmen. Auch Ihre damalige Unterstützung für Sahra Wagenknecht wurde mancherorts sehr kritisch betrachtet. Aus linksliberalen Kreisen immer wird Ihnen regelmäßig vorgeworfen, ein „Putin-Versteher“ zu sein, der kein Mitgefühl für das Leid der Ukrainer hat.

Wenn ich als „Putin-Versteher“ bezeichnet werde, empfinde ich es nicht als eine Beschimpfung. Der Westen hat es in den vergangenen Jahrzehnten verlernt, sich in die Perspektiven anderer Staatsmänner und ihrer Länder hineindenken zu können. Es ist ein Irrtum, dass die westliche Perspektive auf die Welt die einzig zulässige ist. Putin betrachtete den Niedergang der Sowjetunion als die „größte geopolitische Katastrophe“. Dies zu verstehen, bedeutet doch aber nicht, Putins Meinung zu teilen. Großmächte können nur friedvoll miteinander auskommen, wenn sie ihre gegenseitigen Sicherheitsinteressen verstehen. Das ist eine der wichtigsten Qualitäten eines verantwortungsvollen Politikers.

Trotzdem war es eine bewusste Entscheidung des russischen Staatspräsidenten Putin, einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg gegen die Ukraine zu beginnen.

Der Westen hat durch die Missachtung der russischen Sicherheitsinteressen einen gehörigen Anteil am Krieg in der Ukraine. Der Erfinder der Nato-Osterweiterung, Zbigniew Brzeziński, hat bereits 2014 vor einem Krieg gewarnt, falls die USA nicht davon abrücken, die Ukraine in die Nato aufnehmen zu wollen. Auch ich habe in meinem Buch „Nationale Interessen“, das wenige Tage vor dem Kriegsausbruch in der Ukraine veröffentlicht wurde, davor gewarnt. Ich bin absolut davon überzeugt: Die USA hätten mit Putin verhandeln können, wenn sie die Aufnahme der Ukraine in die Nato kategorisch ausgeschlossen hätten. Doch dazu war Biden 2022 nicht bereit. Wissen Sie, was bei alledem außer Acht gelassen wurde: Frieden wird es in Europa, das lehrt uns die Geschichte, immer nur mit Russland und nicht gegen Russland geben.

Im Vorwort der aktualisierten Neuausgabe Ihres Buches „Nationale Interessen“ schreiben Sie, dass sich Trump entschieden hat, die Folgen des Ukraine-Krieges den Europäern aufzubürden. Wie meinen Sie das?

Die USA hatten in beiden Weltkriegen die Erfahrung gemacht, keine Schlachten auf dem eigenen Territorium führen zu müssen. Die USA sind räumlich von beiden großen Kriegen weitgehend verschont geblieben. Auch diesmal ist der Ukraine-Krieg, der den europäischen Kontinent spaltet, weit von amerikanischem Territorium entfernt. Dabei sind es wir Europäer, die die Konsequenzen des Krieges zu tragen haben. Trump verfolgt gerade das amerikanische Interessenziel, die Folgen eines Krieges, den die USA selbst maßgeblich angezettelt haben, den Europäern aufzubürden. Es werden wohl auch europäische Soldaten sein, die eines Tages einen Frieden in der Ukraine bewachen werden.

Sie kritisieren die Selbstbezogenheit der USA. Aber waren in Wahrheit nicht lange Zeit wir die Egoisten in der deutsch-amerikanischen Beziehung? Sie sprechen von europäischen Soldaten, die einen Frieden in der Ukraine werden überwachen müssen. Wäre das nicht ein Akt der ausgleichenden Gerechtigkeit: Es waren doch amerikanische Soldaten, die unsere territoriale Integrität über Jahrzehnte hinweg im Ernstfall gesichert hätten.

Wenn amerikanische Politiker ab den 1990er Jahren von der „engen Freundschaft“ mit Europa sprachen, schlummerte hinter diesen Sätzen immer die große Sorge davor, dass Westeuropa und Russland eine eurasische Partnerschaft aufbauen könnten. Die Konsequenz: Wir Deutsche sind über Jahrzehnte hinweg der Illusion erlegen, dass unsere vermeintliche Schutzmacht deckungsgleiche Interessen wie wir verfolgen. Lesen Sie „Die einzige Weltmacht“ des amerikanischen Politikstrategen Zbigniew Brzeziński, um zu verstehen, dass US-Amerikaner uns als strategischen Spielball im Kampf um die globale Vorherrschaft begreifen. Die ausgeprägte Hörigkeit gegenüber den USA hat es in den vergangenen Jahren unmöglich gemacht, gemeinsame europäische Interessen zu formulieren und uns als eigenständigen Akteur auf der Weltbühne zu begreifen. Dabei hätte sich unsere geopolitische Ausrichtung in Europa auch ganz anders entwickeln können.

Auf was spielen Sie an?

Es war ein historischer Fehler großer Dimension, dass sich die Transatlantiker, die eine enge Bindung an die USA verfolgten, in den 1960er Jahren gegen die Gaullisten durchsetzten. Auch der ehemalige Bundeskanzler Helmut Schmidt, der ein überzeugter Transatlantiker war, hat die USA nach seiner Amtszeit immer kritischer gesehen. Wir müssen endlich lernen: Brüssel, Paris, London und Warschau sind uns nicht nur geographisch deutlich näher als Washington. Ich bin zuversichtlich: Die unberechenbare Präsidentschaft von Trump kann dazu beitragen, dass der europäische Kontinent sich besinnt und eine neue Ära der geopolitischen Unabhängigkeit einleiten kann.

Apropos geopolitische Unabhängigkeit: Während der Großmachtkonflikt zwischen den USA und der Sowjetunion das 20. Jahrhundert prägte, wird die feindliche Rivalität zwischen den USA und China das 21. Jahrhundert bestimmen. Seit Jahren wird in Berlin diskutiert, welches Verhältnis wir zu China pflegen sollten. Wie sollte Europa sich im Wettkampf zwischen China und den USA verhalten?

Die USA möchten uns außenpolitisch hegemonial kontrollieren und uns auf ihrer Seite in ihre Konflikte hineinziehen. So versucht Washington auch, uns in seinen großen Konflikt mit China hineinzuziehen, der die Geopolitik des 21. Jahrhunderts maßgeblich prägen wird. China ist in allererster Linie daran interessiert, den eigenen wirtschaftlichen und sozialen Aufstieg zu fördern. Wir sollten uns aus dem amerikanischen Weltkonflikt heraushalten, um die gemeinsame Zusammenarbeit mit China, die im europäischen Interesse ist, nicht zu gefährden. Die USA möchten das verhindern, genauso, wie sie versucht haben zu verhindern, dass Westeuropa nach dem Untergang der Sowjetunion eine partnerschaftliche Beziehung zu Russland aufbaut.

In Ihrer geopolitischen Analyse spielt die Reflexion der Geschichte eine entscheidende Rolle. Sie haben als Spitzenpolitiker selbst mehrere Politikergenerationen erlebt. Unter Willy Brandt waren Sie in den 1970er Jahren Bildungsminister. Damit sind Sie der älteste noch lebende ehemalige Bundesminister der Republik. Wie bewerten Sie das politische Spitzenpersonal im Jahr 2025?

Wir hatten es damals bei Politikern wie Willy Brandt und Helmut Schmidt, die ich beide sehr gut kannte, mit einer Generation zu tun, die den Zweiten Weltkrieg auf die eine oder andere Weise erlebt hat. Willy Brandt ist nach der Machtergreifung 1933 ins Exil nach Norwegen gegangen und Helmut Schmidt kämpfte als Offizier an der Ostfront. Das sind existenzielle und sehr persönliche Erfahrungen mit Krieg und Frieden, die lebenslang prägend sind. Schauen Sie: Auch mich hat der Zweite Weltkrieg in meinem Blick auf die Welt existenziell geprägt. Mein Vater Hans von Dohnanyi ist kurz vor Kriegsende noch durch die Nationalsozialisten im KZ ermordet worden.

Wissen Sie, es ist ein Geschenk, dass die heutige Politikergeneration keinen Krieg erfahren musste. Wenn der Frieden allerdings als eine Selbstverständlichkeit erscheint, könnte man dazu neigen, ihn leichtfertig aufs Spiel zu setzen. Politik ist etwas Existenzielles, es kann um Leben und Tod gehen. Die Ära des Kalten Krieges war sicherheitspolitisch hochbrisant, aber sie wurde von Politikern geprägt, die die Gräuel des Zweiten Weltkriegs noch selbst erlebt hatten. Das ist ein großer Unterschied zur gegenwärtigen Situation. Und es gibt noch einen Unterschied: Politiker agieren heute immer rastloser im Hier und Jetzt, ohne Strategie und historische Kenntnisse, getrieben von den Medien und den sozialen Netzwerken.

Sie haben sich in der Vergangenheit immer wieder kritisch gegenüber Annalena Baerbock in ihrer Rolle als Außenministerin geäußert. Wie froh sind Sie darüber, dass sie dieses Amt nicht mehr bekleidet?

Sehr froh. Sie hat die großen außen- und sicherheitspolitischen Zusammenhänge meiner Meinung nach nicht durchschaut. Außerdem bin ich Anhänger eines vernunftgeleiteten politischen Realismus. Baerbocks feministische Außenpolitik war illusionär.

Wie bewerten Sie die Entscheidung von Friedrich Merz, Johann Wadephul zum neuen Außenminister zu ernennen? In der Vergangenheit hat sich Merz doch für eine mögliche Lieferung des Marschflugkörpers Taurus stark gemacht.

Für eine Beurteilung dieser Personalentscheidung und der neuen Bundesregierung im Allgemeinen ist es zu früh.

Lassen Sie uns zum Schluss noch in die Zukunft schauen: Wie kann Europa, nach all den Gräueltaten des Ukrainekriegs, wieder Vertrauen zu Putin und Russland in einer möglichen Nachkriegszeit aufbauen?

Wir haben ja als Gesprächspartner in Russland nur Putin. Und wir haben eben eine Ausgangslage, die auch die Gräueltaten einbezieht. Und dennoch sollten wir wissen, dass Kriege nur durch Gespräche, Verhandlungen und gegenseitige Kompromissbereitschaft beendet werden können. In der Politik hat man häufig nicht die Wahl, mit wem man verhandeln muss. Wir sind also verpflichtet, auch mit Putin zu reden, um ein Ende des Tötens und der Zerstörungen in der Ukraine zu beenden. Das ist auch unser moralischer Auftrag.

Das Gespräch führte Clemens Traub.