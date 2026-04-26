Kim Ju-ae
Kim Ju-ae / Illustration: Marco Wagner

Kim Ju-ae im Porträt Das mysteriöse Mädchen

In Nordkorea wütet ein Machtkampf. Die Teenagerin Kim Ju-ae gilt als wahrscheinlichste Nachfolgerin des Diktators Kim Jong-un. Was sich dann ändern würde, ist so unklar wie alles Weitere zu ihrer Person.

VON FELIX LILL am 19. Mai 2026 4 min

Autoreninfo

Dr. Felix Lill ist Buchautor und berichtet für rund 50 deutschsprachige Medien über Ost- und Südostasien. Zudem ist er Co-Host des Podcast „Asien-Copy-Paste: Die Vorbilder und Nachahmer dieser Welt“.

So erreichen Sie Felix Lill:

Zur Artikelübersicht

Im März gab sich das mysteriöse Mädchen mit Mondgesicht mal wieder in sehenswerter Pose. Hinter einer Scharte feuerte sie einen Schuss nach dem anderen mit ihrer Pistole ab, daneben tat ihr Vater das Gleiche. Dass sie trotz ihres jungen Alters – geschätzt wird sie auf etwa 13 – keine Angst vor Waffen hat, zeigt sie auch an anderen Tagen: Mal fährt sie in einem Panzer durch die Landschaft, dann stolziert sie über Militärparaden. Raketentests dürfte sie mittlerweile in- und auswendig kennen.

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Jens Böhme | Di., 19. Mai 2026 - 11:19

Vor einigen Jahren habe ich auch viel Brainstorming gemacht, wie mein heranwachsender Sohn von der Weltöffentlichkeit einmal wahrgenommen werden könnte, wie sein Name lauten und ob er Demokratie oder Diktator wählen wird. Heute weiß ich - das war unproduktives Kopfzerbrechen.

Sunstreet | Di., 19. Mai 2026 - 14:43

Gott sei Dank gibt es die uneingeschränkt in Deutschland noch. Und mit dem hier vorhandenen Vielparteienstaat haben wir erfreulicherweise bei den demokratischen Wahlen sehr viele Alternativen um die Interessen von uns Bürgern durchsetzen zu können. Fast wie im Paradies ….

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.