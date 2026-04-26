- Das mysteriöse Mädchen
In Nordkorea wütet ein Machtkampf. Die Teenagerin Kim Ju-ae gilt als wahrscheinlichste Nachfolgerin des Diktators Kim Jong-un. Was sich dann ändern würde, ist so unklar wie alles Weitere zu ihrer Person.
Im März gab sich das mysteriöse Mädchen mit Mondgesicht mal wieder in sehenswerter Pose. Hinter einer Scharte feuerte sie einen Schuss nach dem anderen mit ihrer Pistole ab, daneben tat ihr Vater das Gleiche. Dass sie trotz ihres jungen Alters – geschätzt wird sie auf etwa 13 – keine Angst vor Waffen hat, zeigt sie auch an anderen Tagen: Mal fährt sie in einem Panzer durch die Landschaft, dann stolziert sie über Militärparaden. Raketentests dürfte sie mittlerweile in- und auswendig kennen.
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