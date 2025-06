Die 122 Tage Khomeinis in Frankreich und die öffentliche Bewunderung westlicher Medien und Intellektueller machten aus dem exilierten Geistlichen erst die große Führerfigur einer Revolution. Die erste entscheidende Schlacht, die Khomeini in seinem Kampf gegen das Schah-Regime gewann, war die um die öffentliche Meinung im Westen. Nicht zu vergessen: Ein bevorzugtes Hassobjekt der westeuropäischen Linken der 1960er und 70er war schließlich in Frankreich wie auch in Deutschland das (westlich gesinnte) Schah-Regime: Der Besuch des letzten Schahs 1967 in Berlin war einer der Auslöser der 68er-Protestbewegung.