Kenianer an der Russlandfront - „Da wurde mir klar, dass wir ein Todesurteil unterschrieben haben“

Hunderte Kenianer folgten vermeintlichen Jobangeboten in Russland – und landeten an der Front in der Ukraine. Dort wurden sie unter Zwang verpflichtet, kurz ausgebildet und in Kämpfe geschickt. Zwei Rückkehrer berichten von Täuschung, Gewalt und Flucht.