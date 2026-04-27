- „Da wurde mir klar, dass wir ein Todesurteil unterschrieben haben“
Hunderte Kenianer folgten vermeintlichen Jobangeboten in Russland – und landeten an der Front in der Ukraine. Dort wurden sie unter Zwang verpflichtet, kurz ausgebildet und in Kämpfe geschickt. Zwei Rückkehrer berichten von Täuschung, Gewalt und Flucht.
Die Nachmittagssonne brennt auf Kibera herunter. Die Luft in der Wellblechhütte am Rande des größten Slums Afrikas, mitten in der kenianischen Hauptstadt Nairobi, ist stickig, Fliegen schwirren durch den kleinen Raum. Das Lachen von Kindern, die vor den Hütten spielen, mischt sich mit der Musik aus einem Fernseher, der in einer Ecke vor sich hin dudelt. An der Wand neben dem Fenster hängt ein gelber Schutzhelm.
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