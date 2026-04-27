Susan, Mutter von David Kuloba, betrachtet in ihrer Hütte im Slum Kibera ein Foto ihres Sohnes; rechts: David Kuloba als Soldat in Russland; Hintergrund: Luftaufnahme des Slums Kibera im Südwesten von Nairobi, Kenia
Susan, Mutter von David Kuloba, betrachtet in ihrer Hütte im Slum Kibera ein Foto ihres Sohnes; rechts: David Kuloba als Soldat in Russland; Hintergrund: Luftaufnahme des Slums Kibera im Südwesten von Nairobi, Kenia / Fotos: Picture Alliance/DPA

Kenianer an der Russlandfront „Da wurde mir klar, dass wir ein Todesurteil unterschrieben haben“

Hunderte Kenianer folgten vermeintlichen Jobangeboten in Russland – und landeten an der Front in der Ukraine. Dort wurden sie unter Zwang verpflichtet, kurz ausgebildet und in Kämpfe geschickt. Zwei Rückkehrer berichten von Täuschung, Gewalt und Flucht.

VON VERONIKA WETZEL am 16. Mai 2026 13 min

Autoreninfo

Veronika Wetzel studiert Internationale Beziehungen in Regensburg und ist Stipendiatin der Hanns-Seidel-Stiftung. Zuvor machte sie ein Volontariat bei der katholischen Zeitung Die Tagespost

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Die Nachmittagssonne brennt auf Kibera herunter. Die Luft in der Wellblechhütte am Rande des größten Slums Afrikas, mitten in der kenianischen Hauptstadt Nairobi, ist stickig, Fliegen schwirren durch den kleinen Raum. Das Lachen von Kindern, die vor den Hütten spielen, mischt sich mit der Musik aus einem Fernseher, der in einer Ecke vor sich hin dudelt. An der Wand neben dem Fenster hängt ein gelber Schutzhelm.

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