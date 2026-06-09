Dass das Vorhaben eines gemeinsamen „Future Combat Air System“ (FCAS) allzu ambitioniert und grundsätzlich fragwürdig war, ist keine überraschende Erkenntnis. Grundlegende Kritik war zum Beispiel schon am 22. Februar 2026 in Cicero zu lesen.

Insbesondere wurde kritisiert, dass die Bundeswehr künftig weniger hochkomplexe Kampfflugzeuge als vielmehr moderne Drohnensysteme und unbemannte Waffenträger benötige. Die Erfahrungen des Ukrainekrieges zeigen, dass die Zukunft der Kriegsführung weit stärker durch Drohnen, Vernetzung und künstliche Intelligenz geprägt wird als durch herkömmliche Waffensysteme wie bemannte Kampfflugzeuge. Diese spielen im Ukrainekrieg offensichtlich eine untergeordnete Rolle. Entscheidend sind neben heute wirkungsvollen Waffen für das Gefechtsfeld weit darüber hinaus wirkende unbemannte Waffensysteme für mittlere und große Reichweiten.

Daher spricht vieles dafür, die bisherigen Annahmen über Luftkriegsführung kritisch zu hinterfragen. Der enorme Kostenaufwand von FCAS, die jahrzehntelangen Entwicklungszeiten und die rasanten technologischen Veränderungen haben Zweifel daran geweckt, ob ein Flugzeug, das erst in den 2040er Jahren einsatzbereit sein soll, noch den militärischen Anforderungen seiner Zeit entsprechen kann. Die Debatte über Drohnen und autonome Systeme ist deshalb berechtigt.

Dennoch wäre es zu einfach, das Ende von FCAS lediglich als Befreiungsschlag zu feiern. Das Scheitern des Projekts hinterlässt einen politischen und industriellen Scherbenhaufen. FCAS war weit mehr als ein Rüstungsprogramm. Es war ein Symbol der deutsch-französischen Zusammenarbeit und sollte den Anspruch Europas unterstreichen, sicherheitspolitisch eigenständiger zu werden. Dieses Ziel rückt nun mal wieder in weitere Ferne.

Politischer und industrieller Scherbenhaufen

Die Ursachen des Scheiterns liegen tiefer. Über Jahre standen sich unterschiedliche nationale Interessen gegenüber. Streitigkeiten über Patente, Technologietransfer und industrielle Führungsrollen belasteten das Projekt von Anbeginn an. Daneben sorgen deutsche Exportrestriktionen seit langem auf französischer Seite für Misstrauen. Paris befürchtet aufgrund vorliegender Erfahrungen, künftige Ausfuhren könnten durch Berlin blockiert werden. Umgekehrt sah sich Deutschland mit französischen Forderungen konfrontiert, die zentrale technologische Führungsrolle vor allem bei französischen Unternehmen anzusiedeln. Nationale Eifersüchteleien überwogen den europäischen Gedanken.

Dass die Franzosen keine einfachen Verhandlungspartner sind, ist dabei völlig unbestritten. Die französische Verteidigungspolitik verfolgt traditionell das Ziel, nationale industrielle Schlüsselkompetenzen zu schützen und auszubauen. Dies ist aus französischer Sicht nachvollziehbar, erschwerte aber immer wieder Kompromisse. Gleichzeitig verfolgte auch Deutschland eigene industriepolitische Interessen und war oft nicht bereit, französische Vorstellungen zu akzeptieren. Am Ende entstand eine Situation, in der beide Seiten mehr Energie in Kompetenzstreitigkeiten investierten als in die Entwicklung des gemeinsamen Projektes. Schon früh stand das Projekt deshalb auf einem wackeligen Fundament.

Kein strategisches Denken auf deutscher Seite

Bemerkenswert ist, dass ein strategischer Aspekt in der deutschen Debatte kaum Berücksichtigung fand. Während Europa nach neuen Wegen der Abschreckung sucht, führen Deutschland und Frankreich inzwischen ernsthafte Gespräche über eine europäische Dimension der nuklearen Abschreckung. Frankreich verfügt als einzige europäische Atommacht über ein eigenständiges nukleares Arsenal. In einer Zeit wachsender Unsicherheiten über die langfristige Verlässlichkeit amerikanischer Sicherheitsgarantien gewinnt diese Frage zunehmend an Bedeutung.

Gerade vor diesem Hintergrund hätte FCAS weit mehr werden können als ein Kampfflugzeug. Das System wurde auch als Träger von Nuklearwaffen konzipiert. Frankreich benötigt ein solches Flugzeug für seine strategischen Streitkräfte. Ein gemeinsames Projekt hätte Deutschland die Möglichkeit eröffnet, sich langfristig an einer europäischen Sicherheitsarchitektur zu beteiligen, die über die bisherige Nato-Nuklearteilhabe hinausgeht. Mit dem Ende von FCAS ist diese Perspektive noch erheblich komplizierter geworden. Andere Wege hin zu einer europäischen Lösung für die atomare Abschreckung zeichnen sich nicht ab.

Frankreich wollte das FCAS zudem so auslegen, dass es den erhöhten Anforderungen eines Betriebs von einem Flugzeugträger aus entspricht. Die Notwendigkeit dafür hatte Bundeskanzler Merz für Deutschland so nicht gesehen: „Ganz konkret, die Franzosen brauchen in der nächsten Generation der Kampfflugzeuge ein atomwaffenfähiges und ein flugzeugträgerfähiges Flugzeug. Das brauchen wir in ​der deutschen Bundeswehr gegenwärtig nicht.“ Wenn Deutschland diese Fähigkeiten nun zwar gegenwärtig nicht benötigt, bleibt ein Argument unbeantwortet im Raum stehen: Ein französischer Flugzeugträger stellt genuin eine Stärkung der europäischen militärischen Fähigkeiten dar. Wäre dies nicht für sich genommen bereits ein Argument gewesen, Kompromisse in Bezug auf die Auslegung des Flugzeuges einzugehen?

Zusammenarbeit mit Schweden?

Die Frage lautet daher nicht nur, was an die Stelle von FCAS tritt, sondern auch, wie Europa seine technologische und militärische Handlungsfähigkeit bewahren kann. Denkbar wäre eine engere Zusammenarbeit mit Spanien und Schweden. Das schwedische Kampfflugzeugprogramm Gripen verfügt über erhebliche technologische Kompetenzen und eine lange Tradition eigenständiger Entwicklung. Allerdings bestehen auch dort beträchtliche Abhängigkeiten von amerikanischen und britischen Unternehmen und Technologien. Eine weitgehende europäische Souveränität wäre deshalb selbst in diesem Szenario kaum zu erwarten.

Als weitere Möglichkeit könnte der Einstieg Deutschlands in das „Global Combat Air Programme“ von Italien, Großbritannien und Japan ins Auge gefasst werden. Diese drei Nationen arbeiten ebenfalls seit Jahren an einem ambitionierten Kampfflugzeugprogramm. Allerdings entspricht auch dieses Entwicklungsvorhaben nicht im Detail deutschen Vorstellungen. Von den Problemen ganz zu schweigen, die hier ein weiterer Partner in Bezug auf Arbeitsanteile und Interessen der beteiligten Industrien aufwerfen würde.

Europäisch denken und handeln ist angesagt

Entscheidend wird nun sein, welche Konsequenzen Deutschland aus dem Scheitern zieht. Ein Stockfehler bezüglich der Stärkung der europäischen Souveränität wäre es jedenfalls, freiwerdende Investitions- und Entwicklungsmittel in US-Rüstungsprojekte umzuleiten. Gerade angesichts der Debatte über europäische strategische Autonomie wäre dies ein fataler Rückschritt. Europa benötigt eigene industrielle Fähigkeiten, eigene Technologien und eigene Entwicklungskompetenzen. Wer nun auf zusätzliche Importe setzt, würde genau jene Abhängigkeiten verstärken, die überwunden werden sollen.

Das Ende von FCAS eröffnet nun immerhin eine Chance, militärische Prioritäten neu zu setzen und weit stärker Drohnen, Vernetzung und moderne Technologien in den Mittelpunkt zu rücken. Insofern liegt der Kanzler mit der Frage richtig: „Ich möchte die Frage jetzt geklärt wissen: Brauchen wir eigentlich noch in 20 Jahren von heute ein bemanntes Kampfflugzeug?“

Das Scheitern eines wichtigen europäischen Integrationsprojekts wirft jedoch neue Fragen zur künftigen Sicherheitsordnung Europas auf. Die eigentliche Herausforderung beginnt deshalb erst jetzt: Europa muss beweisen, dass es aus den Fehlern von FCAS lernt, ohne den Anspruch auf strategische Eigenständigkeit aufzugeben.