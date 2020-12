Ob der 100. Geburtstag von Papst Johannes Paul II. ohne Corona ein unbeschwertes Jubelfest zu Ehren des „größten Polen aller Zeiten“ geworden wäre, darf jedoch bezweifelt werden. Vor der Bischofsresidenz in Krakau, wo er vor seiner Wahl zum Papst 1978 zu Hause war, wird neuerdings gegen ihn demonstriert – genau vor dem Fenster, an dem sich das Oberhaupt der katholischen Kirche während seiner Reisen nach Polen oft zu nächtlicher Stunde an die davor versammelten Gläubigen wandte. In Danzig und Breslau verlangen einzelne Stadtabgeordnete die Umbenennung der nach ihm benannten Straßen, während in der polnischen Hauptstadt gar zwei linke Lokalpolitiker die Aberkennung der Ehrenbürgerschaft fordern. Im Gegenzug haben rund 1200 konservative Hochschullehrer einen offenen Brief unterzeichnet, in dem sie vor der Beschmutzung des Rufes von Johannes Paul II. warnen.