Es war kurz vor 17 Uhr deutscher Zeit, als am Dienstagabend die ersten Augenzeugenvideos aus Beirut in sozialen Netzwerken gepostet wurden. Sie zeigten zunächst einen großen Brand im Hafen der libanesischen Hauptstadt, in dessen Zentrum einige Explosionen stattfanden – dann eine gigantische Detonation, eine Pilzwolke und eine Druckwelle, die sich rasend schnell in der Stadt ausbreitete.

Wie viele Menschen durch die Explosion umgekommen sind, lässt sich noch nicht sagen. Mehr als 4.000 Menschen sind laut Hilfsorganisationen verletzt worden. Etwa die Hälfte der Gebäude in der Hafenmetropole mit 2,3 Millionen Einwohner sollen beschädigt worden sein. 250.000 Menschen sind obdachlos.

Die Ursache der Explosion ist noch nicht geklärt. Doch die englischsprachige Investigativ-Plattform Bellingcat hat Indizien ausfindig gemacht, die dafür sprechen, dass Ammoniumnitrat der Auslöser für die Detonation war.

In der Lagerhalle, in der der Brand zunächst ausbrach, sollen 2.750 Tonnen des Salzes, das sich aus Ammoniak und Salpetersäure bildet, gelagert worden sein. Der libanesische Ministerpräsident Hassan Diab vermutete bereits am Dienstagabend, dass das dort gelagerte Ammoniumnitrat die Ursache gewesen sein könnte.

This photo is making the rounds this evening on Telegram. Appears to show numerous parcels of bagged Ammonium Nitrate.



Was going to write this off as horse shit, but those are the exact same warehouse windows.🤔 pic.twitter.com/RLEe3XWawA