Indien und Pakistan standen in dieser Woche als Atommächte in einem bedeutenden konventionellen Militärkonflikt miteinander, aber es gibt Anzeichen dafür, dass die Episode zu Ende sein könnte. China, das mit Pakistan verbündet ist und Islamabad einige der effektivsten Waffen in der jüngsten Auseinandersetzung geliefert hat, hat an beide Seiten appelliert, die Kämpfe einzustellen. Offensichtlich will Peking eine größere Eskalation vermeiden, was ursprünglich Anlass zu großer Sorge war.

Obwohl Indien und Pakistan am Samstag eine sofortige Waffenruhe vereinbarten, hat sich in Südasien damit eine neue Realität herausgebildet. Indien hat seine direkten Angriffe auf pakistanischem Boden „normalisiert“ und sogar eine neue Schwelle überschritten, indem es in Pakistans Kernregion Punjab zuschlug. Inzwischen hat Pakistan mehrere indische Militärflugzeuge abgeschossen, was zeigt, dass künftige Angriffe sehr viel kostspieliger sein könnten. Sollte der Konflikt doch noch eskalieren, könnte sich China gezwungen sehen, einzugreifen, was die Vereinigten Staaten – die Indien immer näher stehen – zu einer Reaktion veranlassen würde. Auch wenn der Vorfall abgeschlossen scheint, bleiben die zugrunde liegenden Kräfte und Risiken also bestehen.

Das vollständige Bild der „Operation Sindoor“, Indiens Vergeltungsmaßnahme für den Terroranschlag vom 22. April, bei dem 26 Touristen im von Indien kontrollierten Kaschmir getötet wurden, wird sich möglicherweise erst in einiger Zeit zeigen. Nach den vorliegenden Informationen griff Indien am frühen Morgen des 7. Mai neun Ziele im Osten Pakistans, von Kaschmir bis zum Punjab, der bevölkerungsreichsten Provinz des Landes, mit Raketen an. Die Schläge trafen Einrichtungen, die mit Lashkar-e-Taiba und Jaish-e-Mohammed in Verbindung stehen – Terrorgruppen, die seit langem Anschläge in Indien verüben. Mindestens zwei Dutzend pakistanische Zivilisten starben und mindestens 50 wurden verletzt. Während der Operation schossen die pakistanischen Streitkräfte mindestens drei indische Flugzeuge – darunter Berichten zufolge mehrere Kampfjets des Typs Rafale aus französischer Produktion – entlang der Kontrolllinie (LOC) in der Region Kaschmir ab.

Jahrzehntelang hat sich Neu-Delhi für Zurückhaltung entschieden

Zwei Faktoren werden darüber entscheiden, ob und wie weit der Konflikt eskaliert. Der erste ist Indiens Einschätzung der Wirksamkeit der Angriffe und der Kosten für den Verlust von Flugzeugen. Der zweite ist das Ausmaß der pakistanischen Vergeltungsmaßnahmen, die nach offiziellen Angaben in Islamabad genehmigt wurden. Indien gibt an, militante Gruppen ins Visier genommen und pakistanische Militärziele gemieden zu haben, aber die pakistanische Antwort wird sich unweigerlich auf indische Militäreinrichtungen und -personal konzentrieren. Eine solche Verlagerung der Ziele erhöht das Risiko einer weiteren Eskalation erheblich, auch wenn beide Seiten starke Anreize haben, einen größeren Krieg zu vermeiden.

Doch selbst wenn das Schlimmste überstanden sein sollte, ist die fast 80-jährige Rivalität zwischen den beiden Ländern in eine gefährliche neue Ära eingetreten. Die Konfrontation zwischen den zwei Ländern ist seit September 2016 allmählich eskaliert, als in Pakistan ansässige Militante ein indisches Brigade-Hauptquartier angriffen und Neu-Delhi mit einer Spezialoperation auf einen Stützpunkt der Militanten auf der pakistanischen Seite der LOC reagierte. Nach einem weiteren Angriff von Militanten im Februar 2019 führten indische Flugzeuge Angriffe auf eine militante Einrichtung in der pakistanischen Provinz Khyber Pakhtunkhwa durch. Mit der zusätzlichen Operation vom 7. Mai hat Indien seine Angriffe innerhalb Pakistans, einschließlich der Kernregion Punjab, normalisiert.

Jeder Schritt auf der Eskalationsleiter ist begrenzt – bis er es nicht mehr ist. Jahrzehntelang hat sich Neu-Delhi für Zurückhaltung entschieden. Während der Blütezeit der von Pakistan unterstützten Militanz im indisch kontrollierten Kaschmir in den 1990er Jahren lehnte Indien es mehrfach ab, den Kampf nach Pakistan zu tragen – so auch im Kargil-Krieg 1999, als pakistanische Soldaten gemeinsam mit Militanten die Grenzübergangsstelle überquerten und Stellungen auf den Berggipfeln einnahmen, was im Sommer einen begrenzten Konflikt auslöste. Auch nach dem Angriff militanter pakistanischer Soldaten auf das indische Parlament im Dezember 2001 mobilisierte Neu-Delhi seine Streitkräfte, hielt sich aber während einer Pattsituation zurück, die einen Großteil des folgenden Jahres andauerte. Nach den Anschlägen von Mumbai im November 2008, bei denen in der Finanzmetropole des Landes 166 Menschen starben und Hunderte weitere verletzt wurden, entschied sich Indien ebenfalls gegen eine militärische Reaktion.

Die Befürchtung, dass ein begrenzter Krieg in einen nuklearen Konflikt ausarten könnte, hielt Indien von jeder dieser Konfrontationen ab. Im Mai 1998 erkannte Indien offiziell seinen Status als Atommacht an, und ein paar Wochen später führte Pakistan seine eigenen Atomwaffentests durch. Seit fast einem Jahrzehnt versucht Indien jedoch, Pakistan mit begrenzter konventioneller Gewalt dazu zu zwingen, seine militanten Stellvertreter zu zügeln, ohne die pakistanische Nuklearschwelle auszulösen. Neu-Delhi glaubte, dies nach seinen Luftangriffen 2019 in der Provinz Khyber Pakhtunkhwa getan zu haben.

Die indische Öffentlichkeit forderte eine härtere Reaktion

Der militante Angriff vom 22. April in Kaschmir zeigte jedoch, dass die Abschreckung zusammengebrochen war. Ein begrenzter Schlag würde nicht mehr ausreichen, und die indische Öffentlichkeit forderte eine härtere Reaktion. Doch mit größerer Gewalt geht auch ein größeres Risiko einher. Daher war die indische Operation vom 7. Mai wohldosiert. Es traf mehrere Ziele, drang aber nicht in den pakistanischen Luftraum ein und hielt sich von pakistanischen Militäreinrichtungen fern. Neu-Delhi wusste, dass Islamabad sich verteidigen und mit ziemlicher Sicherheit Vergeltung üben würde, aber es wollte die Abschreckung wiederherstellen, ohne eine Eskalation zu provozieren.

Ob Pakistan das genauso sieht, ist noch unklar, aber der Preis, den es Indien auferlegen konnte, war erheblich. In vielleicht nur einer halben Stunde schossen die pakistanischen Streitkräfte mindestens drei indische Flugzeuge ab, was nicht nur von der Bereitschaft, sondern auch von den Fähigkeiten Islamabads zeugt. Das entscheidende neue Element waren offenbar von China gelieferte Luft-Luft-Raketen des Typs PL-15, die eine Reichweite von 300 Kilometern haben und sich als wirksam gegen die in Frankreich hergestellten Rafales (und möglicherweise auch gegen die in Russland hergestellten Flugzeuge) in Indiens Bestand erwiesen. Die Chengdu Aircraft Industry Group, Hersteller der PL-15-Raketen, hat Pakistan auch mit Flugzeugen wie den J-10- und JF-17-Kampfflugzeugen beliefert, wobei letztere gemeinsam mit Pakistan Aeronautical Complex entwickelt wurden.

Abgesehen von den unmittelbaren Auswirkungen auf Indien und Pakistan ist die Bewertung der Gefechtsschäden auch für China und seine westlichen Rivalen von Bedeutung. Die offensichtliche Wirksamkeit von in China hergestellten Raketen gegen westliche und möglicherweise russische Luftplattformen könnte den Ruf von Chinas militärischer Hardware verbessern, ohne dass Peking gezwungen wäre, potenzielle Schwächen in seinem eigenen Personal oder in der Befehls- und Kontrollstruktur offenzulegen. Außerdem könnte dies in Washington Fragen über die Fähigkeiten Neu-Delhis als Verbündeter in der Rivalität zwischen den USA und China aufwerfen.

Im Moment kann China die Vorteile der indischen Beschäftigung mit Pakistan und der daraus resultierenden geringeren Fähigkeit Neu-Delhis, mit den Vereinigten Staaten zum Nachteil Pekings zusammenzuarbeiten, für sich nutzen. Sollte der indisch-pakistanische Konflikt jedoch eskalieren, könnte China gezwungen sein, sich stärker zu engagieren und möglicherweise sogar einen eigenen Konflikt mit Indien zu riskieren. Der Konflikt könnte auch zu einem wichtigen Thema für die Vereinigten Staaten werden und die Bemühungen der Trump-Administration, die Anforderungen an das US-Militär zur Überwachung der Welt zu reduzieren, weiter behindern.

