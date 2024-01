Karoline Edtstadler ist eine Tochter dieser Zeit, ihr Vater war Salzburger Landtagsdirektor – natürlich ein „Schwarzer“. Ausbildung und Karriere verliefen mustergültig: musisches Gymnasium, Rechtsstudium in Wien, Gerichtspraktikum am Bezirksgericht Mondsee. Sie wird Richteramtsanwärterin, zwei Jahre später Richterin am Landesgericht Salzburg, ihre strengen Urteile machen sie nicht nur in der lokalen Presse bekannt.