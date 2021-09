So erreichen Sie Julius Müller-Meiningen:

Julius Müller-Meiningen arbeitet seit 2008 als freier Journalist in Rom. Er berichtet auf seiner Homepage www.italienreporter.de .

Neulich im römischen Aurelio-Viertel, nicht weit vom Vatikan. Ein schwarzer Kleinbus hält an der Ampel, im Fonds sitzt ein jugendlich wirkender Mann in Schwarz, blickt aus dem Fenster heraus und strahlt über das ganze Gesicht. Luis Antonio Tagle winkt mit der rechten Hand, als wäre er schon in Amt und Würden. Hat da gerade der nächste Papst gegrüßt?

Tagle ist der Mann der Stunde im Vatikan. Der Kardinal von den Philippinen ist das freundliche Gesicht des Katholizismus. Er hat gute Chancen, von seinen Kollegen beim nächsten Konklave als 267. Bischof von Rom und Nachfolger des Apostel Petrus gewählt zu werden.