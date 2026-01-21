- Deutschland sollte keine weiteren F-35-Flugzeuge in den USA kaufen
Das Kampfflugzeug, das die Bundeswehr in Amerika einkaufen will, ist nicht kampffähig, wenn die US-Regierung es verhindern will. Waffen ohne souveräne Verfügungsgewalt sind im Ernstfall wertlos. Das darf nicht passieren, erst recht nicht in der Ära Trump.
Das Bundesministerium der Verteidigung plant Presseberichten zufolge die Beschaffung zusätzlicher amerikanischer F-35-Kampfflugzeuge für weitere Einsatzaufgaben. Die bereits 2022 bestellten 35 Exemplare dieses modernen Tarnkappenfliegers sollen das Waffensystem Tornado in der sogenannten „nuklearen Teilhabe“ ersetzen. Angesichts der politischen Großwetterlage ist jedoch kein Vorbeigehen mehr an der grundlegenden Fragestellung: Kann – und darf – Deutschland militärische Systeme beschaffen, deren Einsatzfähigkeit faktisch nicht in eigenen Händen liegt? Die politischen Entwicklungen in den USA und die offen zur Schau gestellte Machtpolitik Donald Trumps verlangen nach eigener Hoheit. Oder besteht die politische Idee – koste es, was es wolle – darin, Trump mit weiteren Rüstungsmilliarden bei Laune zu halten?
-
Monatsabo (im 1. Monat) 2,00 €Das Abo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ende des Bezugzeitraums gekündigt werden.
Der erste Monat kostet 2,00 €, danach 9,80 €/Monat.