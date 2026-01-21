F-35
F-35-Kampfflugzeug / picture alliance / Flashpic | Jens Krick

Eine Waffe, die uns abhängig macht Deutschland sollte keine weiteren F-35-Flugzeuge in den USA kaufen

Das Kampfflugzeug, das die Bundeswehr in Amerika einkaufen will, ist nicht kampffähig, wenn die US-Regierung es verhindern will. Waffen ohne souveräne Verfügungsgewalt sind im Ernstfall wertlos. Das darf nicht passieren, erst recht nicht in der Ära Trump.

VON RICHARD DREXL am 24. Januar 2026 6 min

Autoreninfo

Richard Drexl ist Oberst außer Dienst der Luftwaffe mit unter anderem langjährigen Erfahrungen im Bundesministerium der Verteidigung

So erreichen Sie Richard Drexl:

Zur Artikelübersicht

Das Bundesministerium der Verteidigung plant Presseberichten zufolge die Beschaffung zusätzlicher amerikanischer F-35-Kampfflugzeuge für weitere Einsatzaufgaben. Die bereits 2022 bestellten 35 Exemplare dieses modernen Tarnkappenfliegers sollen das Waffensystem Tornado in der sogenannten „nuklearen Teilhabe“ ersetzen. Angesichts der politischen Großwetterlage ist jedoch kein Vorbeigehen mehr an der grundlegenden Fragestellung: Kann – und darf – Deutschland militärische Systeme beschaffen, deren Einsatzfähigkeit faktisch nicht in eigenen Händen liegt? Die politischen Entwicklungen in den USA und die offen zur Schau gestellte Machtpolitik Donald Trumps verlangen nach eigener Hoheit. Oder besteht die politische Idee – koste es, was es wolle – darin, Trump mit weiteren Rüstungsmilliarden bei Laune zu halten?

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Dr. Armin Schmid | Sa., 24. Januar 2026 - 16:40

heutiger Name der Bundesoberbehörde: Bundesamt für Ausrüstung, Informationstechnik und Nutzung der Bundeswehr, haben schon zu meiner Wehrpflichtzeit völlig unbeinflusst geprüft, welche Bleistifte beispielsweise die Einsatztauglichkeitskriterien erfüllen und entsprechend nur sie zur Beschaffung freigegeben. Bei einem ohnehin unvergleichlichen Waffensystem wie der F-104G "Starfighter" von Lockheed entfallen solche Tauglichkeitsüberlegungen natürlich. Solche Beschaffungsvorhaben werden traditionell auf dem Golfplatz oder auf der Jagd entschieden. Die F-104 hatte damals einen (1) USP, die immense Steigleistung, alle anderen Eigenschaften waren unterdurchschnittlich. Klingt sehr ähnlich wie bei der F-35 von Lockheed-Martin. Wie lange der USP Stealth der F-35 Bestand haben wird, bleibt abzuwarten. Vielleicht könnte man mal bei Hensoldt nachfragen, ist aber kein Muss. Wichtiger wäre eine Runde Golf von Donald und Friedrich, nach dem Motto: "Entscheidend ist aufm Platz."

Konstantin Richter | Sa., 24. Januar 2026 - 17:13

Wir haben uns offenbar einmal im Kreis gedreht. Da wo wir jetzt stehen haben wir schon einmal gestanden. Ganz sicher bedeutet der Betrieb der F-35 eine Abhängigkeit von den USA. Und ich rede hier nur von Deutschland und nicht von Europa. Aber wir sind doch ohnehin inzwischen bei fast allem abhängig von Hinz und Kunz. Und jetzt soll eine Abwendung von den USA erfolgen - bloß wohin? Nach China? Die Abhängigkeiten in die wir uns hier begeben haben sind die blanke Idiotie. Das wirkliche Problem sind die Heerscharen von brunnzdummen Politikern, die nicht wissen, wie herum man ein Geschichtsbuch halten soll. Geschweige denn wie man es lesen und interpretieren soll. Und die daher nicht begreifen können, was wirkliche Macht, sowohl wirtschaftlich als auch militärisch, bedeutet. Deutschland ist zu Phantasialand verkommen. Und aus der Nummer kämen wir, wenn überhaupt, nur sehr schwer wieder heraus.

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.