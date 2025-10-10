„Jury Duty“ in den USA - Wenn Bürger zu Richtern werden

Geschworenendienst gilt in den USA als Symbol demokratischer Teilhabe. Doch wer einmal im Gerichtssaal sitzt, erlebt schnell die Schwere dieser Aufgabe. Die „Jury Duty“ zeigt, wie aus patriotischem Pflichtgefühl seelische Belastung werden kann.