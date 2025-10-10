- Wenn Bürger zu Richtern werden
Geschworenendienst gilt in den USA als Symbol demokratischer Teilhabe. Doch wer einmal im Gerichtssaal sitzt, erlebt schnell die Schwere dieser Aufgabe. Die „Jury Duty“ zeigt, wie aus patriotischem Pflichtgefühl seelische Belastung werden kann.
Vor einigen Wochen flatterte auch bei mir wieder einmal der Brief mit der Aufforderung zur „Jury Duty“ ins Haus. In den USA gilt dies als unverrückbare Bürgerpflicht, ähnlich dem Wahlrecht. Wer zufällig ausgewählt wird, muss im Zweifel tagelang im Gerichtssaal sitzen und über Schuld oder Unschuld entscheiden. Ich selbst bin bislang immer drum herum gekommen, da ich zwei Kinder unter zwölf Jahren im Haus habe und mein Mann beruflich oft außer Landes ist – eine der anerkannten Ausnahmen. Auch gesundheitliche Einschränkungen, finanzielle Härtefälle, bestimmte Berufe oder bereits gebuchte Auslandsreisen können Befreiungsgründe sein. Für die meisten jedoch gibt es kein Entrinnen.
Für Nicht-Amerikaner ist es oft schwer nachzuvollziehen, dass „Jury Duty“ quasi als patriotischer Akt gilt. Sie gilt als sichtbares Zeichen bürgerlicher Verantwortung und Gleichberechtigung. Wer berufen wird, erfüllt damit ein Versprechen, das tief in der amerikanischen Identität verankert ist: Jeder ist Teil des Rechtssystems – nicht nur als Beobachter, sondern als handelndes Mitglied der Demokratie. Gerade deshalb wird die Pflicht zur Teilnahme oft mit einem gewissen Stolz verbunden, auch wenn die Realität für viele weit weniger idealistisch ist. Denn es hat schon seinen Grund, dass „Jury Duty“ tatsächlich als Duty bezeichnet wird. Es ist eine Pflicht, keine Einladung.
