Wahlen in Südafrika Der Anti-Mandela

Ein sympathisch wirkender Mann blickt von den vielen roten Wahlplakaten in Johannesburgs Bankenviertel Sandton. Auf dem Kopf trägt er keck ein rotes Barett mit der südafrikanischen Flagge, lächelt wie der Junge auf der Brandt-Zwieback-Packung. Wer würde vermuten, dass dieser Mann Journalisten als Satane beschimpft, Frauen wüst beleidigt und das alte Lied aus dem Widerstandskampf „Kill the Boer“ (Tötet die Buren) singt, wobei er es geschickt in „Kiss the Boer“ umdichtet. Die Botschaft freilich ist die gleiche.

Julius Malema, Chef der Partei Economic Freedom Fighters (EFF), ist einer der gewieftesten und gefährlichsten Politiker in Südafrika. Genau 25 Jahre sind seit dem Ende der Rassentrennung vergangen. Am 27. April 1994 gingen Schwarze und Weiße erstmals gleichberechtigt zu den Wahlurnen. In unnachahmlicher Art hatte es Nelson Mandela damals geschafft, einen friedlichen Übergang zu einem demokratischen Südafrika zu ermöglichen. Versöhnung statt Bürgerkrieg, das war sein größtes Anliegen. Dafür besuchte er sogar die Witwe des Architekten der Apartheid, Hendrik Verwoerd, zum Tee.

schließen x Das digitale Monatsabo kann jederzeit mit einer Frist von 7 Tagen zum Ablauf des Bezugszeitraums gekündigt werden.

schließen x Sie erhalten genau 24 Stunden lang Zugriff auf alle Cicero-Plus-Artikel.