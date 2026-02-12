Bundestagspräsidentin besucht Israel und Gaza - Julia Klöckner weiß, wer für den Gaza-Krieg verantwortlich ist

Julia Klöckner hat den Gazastreifen in Begleitung der israelischen Armee besucht. Kritik daran kommt von den Grünen und der SPD. Doch Deutschland kann froh sein, eine Bundestagspräsidentin zu haben, der noch etwas an der Freundschaft zu Israel liegt.