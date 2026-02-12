- Julia Klöckner weiß, wer für den Gaza-Krieg verantwortlich ist
Julia Klöckner hat den Gazastreifen in Begleitung der israelischen Armee besucht. Kritik daran kommt von den Grünen und der SPD. Doch Deutschland kann froh sein, eine Bundestagspräsidentin zu haben, der noch etwas an der Freundschaft zu Israel liegt.
Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) hat als erste deutsche Politikerin nach dem Hamas-Pogrom vom 7. Oktober 2023 den Gazastreifen besucht. Die Visite fand am Donnerstag im Rahmen ihres offiziellen Staatsbesuchs in Israel statt. Eingeladen hatte Klöckner ihr israelischer Amtskollege, Knesset-Präsident Amir Ohana (Likud). Vor der Reise hatte Klöckner angekündigt, sie wolle sich auch mit Oppositionsführer Jair Lapid, Außenminister Gideon Saar und Mitgliedern der deutsch-israelischen Freundschaftsgruppe der Knesset treffen. „Zudem will ich mich“, schrieb sie auf X, „bei meinem Besuch über die aktuelle Lage im Gaza-Streifen informieren.“ Was wäre dagegen auch einzuwenden? Unkontroverser geht es eigentlich nicht.
