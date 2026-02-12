Julia Klöckner auf dem Nova-Gelände
Julia Klöckner spricht am Mahnmal des Nova Music Festivals mit der Mutter einer Ermordeten / picture alliance/dpa | Ulrich Steinkohl

Bundestagspräsidentin besucht Israel und Gaza Julia Klöckner weiß, wer für den Gaza-Krieg verantwortlich ist

Julia Klöckner hat den Gazastreifen in Begleitung der israelischen Armee besucht. Kritik daran kommt von den Grünen und der SPD. Doch Deutschland kann froh sein, eine Bundestagspräsidentin zu haben, der noch etwas an der Freundschaft zu Israel liegt.

VON INGO WAY am 12. Februar 2026 5 min

Ingo Way

Autoreninfo

Ingo Way ist Chef vom Dienst bei Cicero Online.

So erreichen Sie Ingo Way:

Zur Artikelübersicht

Bundestagspräsidentin Julia Klöckner (CDU) hat als erste deutsche Politikerin nach dem Hamas-Pogrom vom 7. Oktober 2023 den Gazastreifen besucht. Die Visite fand am Donnerstag im Rahmen ihres offiziellen Staatsbesuchs in Israel statt. Eingeladen hatte Klöckner ihr israelischer Amtskollege, Knesset-Präsident Amir Ohana (Likud). Vor der Reise hatte Klöckner angekündigt, sie wolle sich auch mit Oppositionsführer Jair Lapid, Außenminister Gideon Saar und Mitgliedern der deutsch-israelischen Freundschaftsgruppe der Knesset treffen. „Zudem will ich mich“, schrieb sie auf X, „bei meinem Besuch über die aktuelle Lage im Gaza-Streifen informieren.“ Was wäre dagegen auch einzuwenden? Unkontroverser geht es eigentlich nicht.

Cicero Plus

Ohne Abo Lesen

Mit tiun erhalten Sie uneingeschränkten Zugriff auf alle Cicero Plus Inhalte. Dabei zahlen Sie nur so lange Sie lesen – ganz ohne Abo.

Mehr lesen über

Liebe Leserinnen und Leser,
wir freuen uns über eine konstruktive Debatte. Bitte achten Sie auf eine sachliche Diskussion. Die Redaktion behält sich vor, Kommentare mit unsachlichen Inhalten zu löschen. Kommentare, die Links zu externen Webseiten enthalten, veröffentlichen wir grundsätzlich nicht. Um die Freischaltung kümmert sich die Onlineredaktion von Montag bis Freitag von 9 bis 18 Uhr. Wir bitten um Geduld, sollte die Freischaltung etwas dauern. Am Wochenende werden Forumsbeiträge nur eingeschränkt veröffentlicht. Nach zwei Tagen wird die Debatte geschlossen. Wir danken für Ihr Verständnis.

Günter Johannsen | Do., 12. Februar 2026 - 15:33

IM-Erika soll nach den Vorstellungen der Kommunistischen LINKEN Bundespräsidentin werden. Genau das war letztlich zu erwarten. Der MfS-Partei es reicht nicht, was sie bisher zerstören konnte (wir schaffen das!): nun wollen die noch einen drauf setzen und ihrem boshaften Ziel - Endsieg DDR 2.0 - den Schlusspunkt setzen.
Ich wusste nicht, dass der Bundespräsident nun vom MfS bestimmt werden darf ... ?!
Ich habe zwei konstruktive und demokratieerhaltende Gegenvorschläge:
1. Ab sofort wird bei einer Volksabstimmung der/die Bundespräsident/in vom Souverän gewählt.
2. Mein konkreter Vorschlag: Bundespräsidentin soll eine kompetente und unabhängige (nicht Stasiverdächtige) Frau werden: Julia Klöckner!

H. v. Weissensand | Do., 12. Februar 2026 - 17:13

Die Buntestagspräsidentin gehört zu den wenigen Lichtblicken im Bundestag!!!

Angelika Sehnert | Do., 12. Februar 2026 - 17:55

Man kann unumwunden feststellen, dass Julia Klöckner einer der besten Personalentscheidungen der CDU in dieser Legislatur war. Sie gewinnt zunehmend an Statur. Wäre das Wort nicht so kontaminiert könnte man von Haltung sprechen. Sie hat in schwierigen Terrain ein ausbalanciertes Programm absolviert und durchaus diplomatisches Geschick beweisen. Dass dies den linken und grünen Palästinenserfreunden nicht gefällt, geschenkt. Auch ihre unerschrockene Art gegenüber den extremen Rändern im Bundestag ist erfreulich. Als Bundespräsidentin sicher eine sehr gute Option. Vor allem im Vergleich zu den übrigen Kandidatinnen, die so im Gespräch sind. Aber wie wir alle wissen: gerade in diesem Amt ist die Bestenauswahl kein Kriterium.

Johannes | Do., 12. Februar 2026 - 18:46

gegenüber stehen und sich bekriegen und Dritte also Außenstehende wie D. einseitig Position beziehen, werden sich Dritte verbrennen. Denn es gibt nicht die Guten da und die Bösen da. Das ist eine Gesetzmäßigkeit, die Deutschlands Vertreter immer wieder ignorieren und dann Deutschland in den Abgrund ziehen. Nie wieder: ja! Für alle Vorteile: nein.

Nutzen Sie als Cicero Plus Abonnent gerne unsere Kommentarfunktion.

Sie haben noch keinen Cicero Plus Account? Registrieren Sie sich hier.