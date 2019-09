Inna Hartwich ist freie Korrespondentin in Peking und hat die Studentenproteste 2014 in den Straßen von Hongkong mitverfolgt

Am Montag, nein, da habe er keine Zeit. Am Dienstag, Moment, schnell checken, leider auch nicht. Am Mittwoch, tatsächlich, da ginge es kurz. Zwischen zwei Terminen, in Ordnung? Als man Joshua Wong Chi-fung endlich treffen kann, lässt er sein Mobiltelefon nicht aus den Augen. Er ist gefragt, befragt, unterwegs. Gerade erst saß er in einer Radiosendung, ein Format,wie für ihn gemacht. Hier kann er loswerden,was er denkt, wie er sich Hongkongs Zukunft vorstellt. Kein Moderator neben ihm, nur sein Freund Oscar Lai Man-lok, sein Mitstreiter. „Wir müssen das Unmöglichemöglich machen“, sagt Joshua Wong Chi-fung. Es ist ein Satz, der ihm ein Dutzend Mal am Tag über die Lippen geht. Auch jetzt noch, nachdem die Proteste für freie Wahlen in Hongkong abgeflaut sind.

Nun kann er ein wenig durchatmen, den Schlaf nachholen. Denn der Aufstand für mehr Demokratie in der Stadt, die zu China gehört, aber nicht recht dazugehören will, ist noch lange nicht zu Ende. Für die Hongkonger nicht und schon gar nicht für Joshua Wong Chifung, den dürren Jungen mit der Hipster-Brille. „Hongkong ist Hongkong, nichtirgendeine chinesische Stadt.“ Deshalb sein Einsatz für diese Herausforderung, Peking die Stirn zu bieten. Der schmächtige17-Jährige lächelt scheu und muss weiter, „die nächste Radiosendung“. Der nächste Kampf.

Joshua Wong hat Größeres im Sinn

Mit Kämpfen kennt sich Joshua Wong Chi-fung aus. Er war erst 14 Jahre alt, als „diese Sache“, wie er die Ereignisse nennt, passierte: ein Plan der Regierung, in Hongkongs Schulen, nach dem Beispiel aus Festlandchina, das Fach „Nationaleund moralische Erziehung“ einzuführen. Ein subtiler Versuch, aus den britisch geprägten Hongkongern gute chinesische Patrioten zu machen. Das war 2011. Mit ein paar Freunden aus der Mittelschule, einem privaten christlichen College auf der Halbinsel Kowloon, gründete er „Scholarism“. 2012 brachte die Gruppe knapp 120.000 Menschen auf Hongkongs Straßen, Schüler, Eltern, Lehrer. „Wir lassen uns doch nicht unsere Gehirne waschen“, sagte Joshua damals und probte seine ersten Auftritte. Gelassen anfangen, klar formulieren, deutlich artikulieren, immer lauter werden, die Arme nacheinander heben, mit dem Zeigefinger Akzente setzen, die Stimme weiter ansteigen lassen, aber nur so weit, dass sie nicht bricht, wieder ruhiger werden. Sein erster Erfolg: Die Regierung nahm den Plan zurück. Die Schulen entscheiden selbst, ob sie den Patriotismus-Unterricht anbieten. Joshua hat nun Größeres im Sinn.

Beim Demonstrieren verwandelt sich der schüchterne Jugendliche in einen mitreißenden Politaktivisten. Seine Eltern hatten ihm den kantonesischen Namen Chi-fung gegeben, die „Spitze eines Messers oder Schwertes“ – als hätten es Roger und Grace Wong geahnt, was aus ihrem Jungen einmal wird. Heute führt ihr Sohn quasi als Speerspitze eine Generationan, die sich von Peking nicht bedrängen lassen will. Sie fordert Selbstbestimmung, fordert Demokratie, voller Leidenschaft und Idealismus. „Meine Lehrer sagten schon immer, ich habe das Reden im Griff“, erzählt Joshua Wong. Damit überdeckt er auch seine Legasthenie-Schwierigkeiten.

Chinas Medien streuen, er sei von der CIA gekauft

Mittlerweile besucht er die Offene Universität in Hongkong, hat sich für Politikwissenschaften eingeschrieben. Ein „Frischling“, der die Uni erst einmal Unisein lässt. Staatlich kontrollierte chinesische Medien hatten ihm das Attribut „Extremist“ verpasst, vor zwei Jahren bereits, haben Gerüchte gestreut, er sei von der CIA gekauft. Für viele Hongkonger, drei-, viermal so alt wie Joshua, ister die „Hoffnung Hongkongs“. Martin Lee Chu-ming, der 76-jährige Gründervon Hongkongs Demokratischer Partei, ist stolz: „Unsere Stadt hat eine helle Zukunft– unserer wunderbaren Jugend wegen.“ Selbst bei Benny Tai Yiu-ting, demKopf der Occupy-Central-Bewegung, die mit Joshuas „Scholarism“ Hunderttausende zum Campieren im Finanzdistrikt brachte, ist die Skepsis über das anfänglich forsche Vorgehen der Jugendlichengewichen. Mancher Taxifahrer nimmt Joshua Wong Chi-fung auch schon einmal umsonst mit, so bekannt ist sein Gesichtin der Stadt.

„Ich bin kein Held“, hat er vor einem Jahr sein Buch genannt. Auch nach seiner Festnahme, die ihm 40 Stunden Haft einbrachte und viele in Hongkong erst auf die Straße brachte, sagte er: „Was soll ich bitte für ein Held sein? Während ihr hier dem Tränengas widerstanden und euch mit Regenschirmen dagegen gewehrt habt, habe ich untätig in der Zelle gesessen.“ Seine Zuversicht schöpft der Hongkonger aus dem Glauben. Als Christ reiche es nicht, die Bibel in der Kirche zulesen, als Christ müsse man sich für die dort verankerten Werte auch einsetzen. Am 13. Oktober feierte Joshua Wong Chi-fung seinen 18. Geburtstag. Wenige Tage zuvor hätte er mit anderen Aktivisten am Verhandlungstisch mit der Regierungsitzen sollen – damit er irgendwann einmal wählen kann. In seiner Stadt, dem chinesischen Hongkong. Die Regierungaber machte einen Rückzieher.